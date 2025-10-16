A lo largo de sus cinco episodios, “Nadie nos vio partir” nos deja con nudo en la garganta por la forma cómo un hombre decide llevarse a sus dos menores hijos fuera del país tras descubrir la infidelidad de su esposa. Si bien, él actúa por recomendación de su padre, el hecho de tener secuestrados a los pequeños, a quienes lleva por diversos países para que no den con su paradero, generó mucha angustia en la madre de los niños, quien hace de todo por encontrarlos. Además de los protagonistas, hay un gran elenco detrás de esta producción. Uno de los rostros que vemos es el de Mariana Di Girólamo, quien interpreta a Raquel. A continuación, te doy más datos sobre esta actriz.

Vale precisar que en la miniserie disponible en Netflix, ella conoce a Leo cuando este llega con sus hijos a Sudáfrica. Raquel es una mujer que pertenece a un movimiento que lucha por los derechos de la población negra, en medio del conflicto interno que se vivía en ese país en 1965, por lo que cuando comienzan un romance, él se involucra en dichos asuntos.

1. DATOS PERSONALES SOBRE MARIANA DI GIRÓLAMO

Nombre completo: Mariana di Girolamo Arteaga

Mariana di Girolamo Arteaga Lugar de nacimiento: Santiago, Chile

Santiago, Chile Nacionalidad: Chilena

Chilena Cumpleaños: 22 de octubre

22 de octubre Año de nacimiento: 1990

1990 Instagram: @marianadigirolamo

2. ¿QUIÉN ES MARIANA DI GIRÓLAMO?

Mariana Di Girólamo es una actriz chilena que se hizo conocida por sus participaciones en las telenovelas “Pituca sin lucas” y “Perdona nuestros pecados”. Cuando interpretó a la protagonista de la película “Ema”, del director Pablo Larraín, su carrera en el cine dio un gran salto.

3. POR SUS VENAS CORRE SANGRE DE ARTISTAS

Es nieta del artista visual y fundador del Teatro Ictus, Claudio Di Girolamo Carlini, y sobrina de la célebre actriz Claudia Di Girolamo Quesney. También es prima de los también actores Antonio y Pedro Campos Di Girolamo.

4. ESTUDIABA MEDICINA, PERO…

Mariana Di Girólamo ingresó a la facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el programa de Obstetricia, pero al convencerse de que no era la carrera que buscaba, decidió incursionar en el mundo de la actuación.

5. DECIDE ESTUDIAR ACTUACIÓN

Tras dejar Medicina, ella decidió trasladarse a la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la cual egresó como actriz en 2014.

6. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Debutó actoralmente en la telenovela “Pituca sin lucas” (2014). En 2015, actuó en el clásico de Shakespeare “La tempestad”, y al año siguiente es convocada para la teleserie “Pobre gallo”. Posteriormente, estuvo en “Perdona nuestros pecados”, “Río Oscuro”, “Al sur del corazón”, “Los Casablanca”, “La jauría”, “Los prisioneros”, “El reino”, “Vencer o morir”, entre otros títulos.

7. HA APARECIDO EN VARIOS VIDEOCLIPS

Desde 2013, Mariana ha aparecido en varios videoclips. Entre ellos se encuentran: “Las fuerzas” de Dënver, “Sigues en mí” de Benjamín Walker, “Waterdrops” de MKRNI, “Piola” de Bronko Yotte x Gianluca, “Naughty Girl” de Denise Rosenthal, Snow Tha Product y “Chika Mala” de Jere Klein.

8. ¿MARIANA DI GIRÓLAMO TIENE PAREJA?

Sí. Mariana Di Girólamo tiene pareja. Ella está casada con Sebastián Román, músico, productor y DJ chileno, dedicado principalmente a los géneros house y techno.

9. ADORA A SUS MASCOTAS

La actriz tiene dos mascotas a las que adora y sube fotografías con ellos. Se trata de sus perros Berta y Vito.

