En 2004, la película “La Pasión de Cristo” generó revuelo en las salas de cine por la crudeza de sus imágenes, y aunque dio de qué hablar, nada impidió que recaude más de US$620 millones. Ahora, más de dos décadas después, regresará con su secuela “La Resurrección de Cristo”, la cual transcurrirá tres días después de la crucifixión. Debido al tiempo que ha pasado, su director Mel Gibson optó por cambiar al elenco que lideró en aquel momento Jim Caviezel como Jesús de Nazaret, quien será reemplazado por el actor finlandés Jaakko Ohtonen. Si bien, los roles serán interpretados por un nuevo reparto, te doy a conocer quién es Mariela Garriga, la actriz que dará vida a María Magdalena.

Vale precisar que el largometraje será presentado en dos partes: la primera programada para el Viernes Santo, el 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda parte está programada para 40 días después, el Día de la Ascensión, el 6 de mayo, publica Variety.

Mariela Garriga posa en la Plaza de España antes del estreno de la película "Misión: Imposible - Reckoning Parte Uno" en Roma, el 19 de junio de 2023 (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE MARIELA GARRIGA

Nombre completo: Mariela Garriga

Mariela Garriga Lugar de nacimiento: La Habana, Cuba

La Habana, Cuba Nacionalidad: Cubana, estadounidense e italiana

Cubana, estadounidense e italiana Año de nacimiento: 1989

1989 Instagram: @mariela_garriga

Mariela Garriga enamorando a sus fans en esta fotografía blanco y negro (Foto: @carrion.photography / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES MARIELA GARRIGA?

Mariela Garriga es una actriz cubana, quien se describe en sus redes sociales como escritora y productora.

Sin duda alguna, roba miradas con las publicaciones que hace (Foto: Mariela Garriga / Instagram)

3. ERA BAILARINA DE TEATRO Y TELEVISIÓN

En Cuba se desempeñaba como bailarina, tanto de teatro como televisión, y por ese entonces no pensaba ser actriz, dio a conocer en una entrevista para CNN en octubre de 2024.

Luciendo y vestido rosa que deja sus hombros descubiertos (Foto: Mariela Garriga / Instagram)

4. ¿CÓMO SE ENAMORA DE LA ACTUACIÓN?

En la misma conversación, contó que un director de casting vio su audición, por lo que la invitó a ir a una clase de teatro, fue ahí donde se dio cuenta que quería ser actriz.

La actriz luciendo un vestido color verde (Foto: Mariela Garriga / Instagram)

5. DEJA SU NATAL CUBA

En 2009, dejó su natal Italia y se fue a Italia, donde estudió en el Michael Rodgers Acting Studio en Milán. Posteriormente, se muda a Estados Unidos para formarse como actriz en en el Terry Schreiber Studio, así como en The Actors Studio, en Nueva York.

Aquí junto a su adorada Habana (Foto: Mariela Garriga / Instagram)

6. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Ha formado parte de diversas producciones italianas y estadounidenses entre las que destacan: “Gli Uomini d’Oro”, “Chi m’ha”, “I delitti del Barlume”, “The Last Defectors”, “Bloodline”, “Nightmare Cinema”, “NCIS: Los Ángeles”, “Law & Order: Special Victims Unit, “Bosé” y “Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1” y “Misión imposible: Sentencia final”.

La actriz ha formado parte de proyectos italianos y estadounidenses (Foto: Mariela Garriga / Instagram)

7. ¿MARIELA GARRIGA TIENE PAREJA?

Sí. Mariela Garriga está casada con el modelo italiano Stefano Mongardi, con quien vive en Los Ángeles junto a su perrita Habana.

Junto a su esposo y su querida mascota (Foto: Mariela Garriga / Instagram)

