Con una mezcla de frescura y disciplina actoral, la actriz británica Mia Tomlinson se ha convertido en uno de los talentos emergentes más sonados de Europa. Tras destacar en la docuserie de Netflix “El Reino Pirata Perdido” y en el thriller “The Beast Must Die”, ahora asume un reto mayor: interpretar a Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine, en la esperada cinta de terror “El Conjuro 4: Últimos Ritos”.

Esta nueva entrega de la exitosa franquicia, creada por James Wan, se estrena en septiembre de 2025 y mostrará a Judy en una etapa más madura. Anteriormente, el personaje fue interpretado por Sterling Jerins y Mckenna Grace. Ahora, Tomlinson se convierte en la tercera actriz en dar vida a la heredera de los Warren, lo que le otorga la tarea de transmitir cómo una joven marcada por lo sobrenatural enfrenta su legado.

La nueva Judy Warren junto a su madre Lorraine en una escena de "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Mia Tomlinson/Instagram )

1. ¿Quién es Mia Tomlinson?

Mia Tomlinson nació el 31 de mayo de 1995 en Londres, Inglaterra. Es hija de la fotógrafa Nichole Rees y de Marcus Tomlinson, reconocido artista visual y director, por lo que creció rodeada de un ambiente creativo. Luego de hacer varios papeles menores y destacados, en septiembre de 2024, Warner Bros. confirmó el fichaje de Mia Tomlinson como Judy Warren en la película “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, su falto internacional a la fama con las películas de terror.

Mia Tomlinson en la presentación de "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Mia Tomlinson )

2. Datos personales de Mia Tomlinson

Nombre completo: Mia Tomlinson

Mia Tomlinson Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1995

31 de mayo de 1995 Edad: 30 años

30 años Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido Nacionalidad: Británica

Británica Padres: Nichole Rees y Marcus Tomlinson

Nichole Rees y Marcus Tomlinson Ocupación: Actriz

Actriz Formación: King’s College London (Inglés y Francés)

3. Educación

Tomlinson asistió a la escuela primaria Fitzjohn’s. Estudió en King’s College London, donde se graduó en Inglés y Francés.

4. Los inicios de Mia Tomlinson

Antes de dar el salto a las grandes audiencias, Mia participó en pequeños proyectos teatrales y de televisión en el Reino Unido. La actriz dio el salto a la fama en 2021 tras protagonizar dos producciones que la posicionaron ante la crítica y la audiencia internacional: la serie británica “The Beast Must Die” y la docuserie de Netflix “The Lost Pirate Kingdom”, donde interpretó nada menos que a la legendaria pirata Anne Bonny.

5. Carrera y obras destacadas

En televisión:

“The Lost Pirate Kingdom” (2021) – Anne Bonny

“The Beast Must Die” (2021) – Lena

En el cine:

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” (2025) – Judy Warren

“Con El Conjuro: Últimos Ritos", Tomlinson debuta en el cine de terror internacional, salto que la coloca frente a millones de espectadores de todo el mundo.

6. Su preparación para ser Judy Warren

Tomlinson confesó que asumir el papel de Judy la llenaba de respeto, ya que se trataba de un personaje previamente interpretado por dos jóvenes actrices reconocidas. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue que pudo conversar directamente con la verdadera Judy Warren, aún con vida, quien le compartió su visión sobre cómo era crecer en una familia rodeada de lo paranormal.

Según contó Tomlinson, el consejo más importante de Judy fue sencillo pero profundo: “No lo mires a los ojos, no le des importancia” , frase que la actriz adoptó como mantra para su interpretación.

7. Fotos de Mia Tomlinson

Mia Tomlinson conversó con la verdadera Judy Warren para preparar su papel en "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Mia Tomlinson )

Mia Tomlinson con el elenco del "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Mia Tomlinson )

Mia Tomlinson en una escena de "The Beast Must Die", donde interpretó a Lena. Ese papel la hizo popular. (Foto: Mia Tomlinson/Instagram )

Mia Tomlinson será la nueva Judy Warren en "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Mia Tomlinson )

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí