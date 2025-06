Mikaela Hoover es la actriz seleccionada para darle la voz y la captura de rostro a Tony Tony Chopper en la temporada 2 del live-action de “One Piece” en Netflix. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría saber más sobre la intérprete. Por ello, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda entrega de la adaptación de “One Piece” llega a Netflix en el 2026, arrancando con el episodio "The Beginning and the End“.

Y, tal como muchos recuerdan, los nuevos capítulos de la producción se anunciaron en septiembre del 2023... confirmando la ampliación de la historia para una temporada 3 en el 2024.

Antes de continuar, mira la presentación de Tony Tony Chopper en el Netflix Tudum 2025:

1. ¿QUIÉN ES MIKAELA HOOVER?

Mikaela Hoover es una actriz estadounidense de ascendencia iraní, italiana y española que creció en Colbert, Washington. A lo largo de su carrera, ella ha participado en varios proyectos del cine y la televisión de EE. UU.

2. FICHA DE DATOS DE MIKAELA HOOVER

Nombre: Mikaela Hoover

Mikaela Hoover Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1984

12 de julio de 1984 Edad: 40 años

40 años Lugar de nacimiento: Colbert, Washington, Estados Unidos

Colbert, Washington, Estados Unidos Ocupación: Actriz

Actriz Años activa: 2006-presente

2006-presente Instagram: @mikaela

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ MIKAELA HOOVER?

Hoover empezó a tomar clases de danza a partir de los dos años de edad. Más tarde, fue aceptada en el programa de teatro de la Universidad Loyola Marymount y, eventualmente, se licenció en teatro.

4. SU DEBUT EN LA ACTUACIÓN

Mikaela Hoover hizo su debut como intérprete en la serie “SamHas7Friends” (2006), en la que asumió el rol de Cami. Además, su primer papel en un largometraje fue como Heather en “Frank” (2007), película dirigida por Douglas Cheney.

5. LA CARRERA DE MIKAELA HOOVER

A continuación, conoce los títulos más importantes de la filmografía de la intérprete.

Las series de Mikaela Hoover

2025: “Duster” como Adrienne Barbeau

2011: "Happy Endings" como Jackie

2010: “How I Met Your Mother” como Stacey

2008: "Sorority Forever" como Madison Westerbrook

Las películas de Mikaela Hoover

2023: “Guardians of the Galaxy Vol. 3” de Marvel como Floor the Rabbit

como Floor the Rabbit 2021: “The Suicide Squad” de DC como Camila

como Camila 2021: “Love Hard” como Chelsea

2020: “Guest House” como Taylor

2020: “Holidate” como Annie

2017: “Lucifer” como Ester

6. LOS FUTUROS TRABAJOS DE MIKAELA HOOVER

Además de su trabajo como Tony Tony Chopper en “One Piece”, Mikaela es parte de dos producciones destacadas en el futuro: la temporada 2 de “BEEF” de Netflix y “Superman” (2025) de James Gunn con el personaje de Cat Grant.

7. FOTOS DE MIKAELA HOOVER

Mikaela Hoover en una instantánea que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @mikaela / Instagram)

Mikaela Hoover ha participado en diversas producciones audiovisuales de su país de origen (Foto: @mikaela / Instagram)

Mikaela Hoover inició su carrera en la interpretación en el año 2006 (Foto: @mikaela / Instagram)

