En “El refugio atómico”, la nueva serie española de Netflix que se estrena el 19 de septiembre de 2025, el mundo exterior se derrumba mientras un grupo de multimillonarios se resguarda en un búnker de lujo llamado Kimera Underground Park. Ahí, alejados de cualquier posibilidad de escape, dos familias con un pasado en común deberán convivir en medio de secretos, tensiones y alianzas inesperadas. La serie promete ser una radiografía emocional de lo que ocurre cuando el dinero no es suficiente para garantizar la supervivencia.

En ese escenario cerrado, casi teatral o de película de ficción, aparece Minerva, un personaje clave interpretado por Miren Ibarguren, quien asume el rol de líder institucional del refugio. Es ella quien marca las reglas del juego, organiza la vida diaria en el búnker y, de alguna manera, encarna la autoridad frente al caos. Lo poco que se ha visto en el tráiler ya deja claro que su papel es tan intrigante como crucial para entender la dinámica de poder dentro del refugio.

Lo interesante es que Miren Ibarguren, a quien muchos recuerdan por papeles cómicos en series como “Aída” o “La que se avecina”, da aquí un giro importante en su carrera. “El refugio atómico” no solo representa un nuevo desafío interpretativo para ella, sino también una oportunidad para presentarse ante audiencias internacionales en una producción de alto perfil. Si te preguntabas quién es esta actriz que se roba varias escenas en el tráiler, acá te cuento todo lo que necesitas saber.

1. ¿QUIÉN ES MIREN IBARGUREN?

Miren Ibarguren es una actriz nacida en San Sebastián, España, el 23 de mayo de 1980. Se dio a conocer en todo el país por su papel de Sonia en la serie “Escenas de matrimonio” y, desde entonces, ha sido una figura constante en la televisión. Su versatilidad es una de sus grandes fortalezas: lo mismo te hace reír a carcajadas que te lleva al borde de las lágrimas.

2. DATOS PERSONALES DE MIREN IBARGUREN

Nombre completo: Miren Ibarguren Agudo

Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1980

Lugar de nacimiento: San Sebastián, Guipúzcoa, España

Pareja actual: Alberto Caballero (guionista y director)

Hijo: Rocco (nacido en julio de 2022)

Profesión: Actriz de cine y televisión

3. ¿CÓMO FUE LA INFANCIA DE MIREN IBARGUREN?

Miren creció en el País Vasco, en un entorno muy vinculado a la cultura local. Desde joven mostró interés por las artes, pero fue el teatro lo que realmente la atrapó. Se formó en interpretación y muy pronto dio el salto a la televisión regional vasca, lo que fue clave para pulir su talento antes de llegar al público nacional.

4. ¿CÓMO SE ACERCÓ AL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Su primera gran oportunidad llegó con “Goenkale”, una de las series más longevas del País Vasco. Ahí interpretó a Idoia, un papel que la hizo popular en su tierra natal. Luego vino “A tortas con la vida”, y más tarde, “Escenas de matrimonio”, donde se convirtió en una cara familiar para toda España. No fue un camino inmediato al estrellato, pero sí constante y lleno de aprendizajes.

5. LOS PRINCIPALES PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJÓ

Entre sus trabajos más destacados están las series “Aída” (como Soraya García), “La que se avecina” (como Yolanda “Yoli” Morcillo), y “Supernormal” en Movistar+. En cine ha trabajado con directores como Carlos Therón (“Lo dejo cuando quiera”, “Operación Camarón”), y en películas como “Fe de etarras” para Netflix. Su versatilidad le permite pasar del humor más absurdo al drama con una naturalidad admirable.

6. ¿CÓMO ES SU PAPEL DE MINERVA EN “EL REFUGIO ATÓMICO”?

En “El refugio atómico”, Miren Ibarguren interpreta a Minerva, la figura que representa el orden dentro del caos. Es la responsable de presentar las reglas del refugio Kimera Underground Park, regular la convivencia y mantener cierto equilibrio entre los millonarios atrapados bajo tierra. Su presencia tiene peso institucional: no solo es quien introduce formalmente a los personajes al nuevo entorno, sino que también ejerce una autoridad que será clave a lo largo de los episodios. No está allí por azar: es el rostro visible del sistema que organiza la vida cuando todo lo demás se ha venido abajo.

7. SU RELACIÓN CON NETFLIX Y OTROS STREAMINGS

Antes de “El refugio atómico”, Miren ya había trabajado con Netflix en “Fe de etarras”, una comedia ácida sobre un comando de ETA escondido en Madrid. También ha participado en “Arde Madrid” (Movistar+) y “Todos mienten” (Filmin), demostrando que es una actriz con presencia fuerte en plataformas de streaming, algo que ha ampliado su proyección internacional.

8. VIDA PERSONAL: ENTRE LA FAMILIA Y LA ACTUACIÓN

Desde 2013 mantiene una relación con Alberto Caballero, uno de los creadores de “La que se avecina”, con quien tuvo a su primer hijo en 2022. Miren suele mantener su vida personal con bastante discreción, aunque ha compartido algunos momentos familiares en redes sociales. En 2023 se casaron en una ceremonia íntima, y desde entonces compaginan la maternidad con sus respectivos proyectos creativos.

9. ¿QUÉ VIENE AHORA PARA MIREN IBARGUREN?

Además de su presencia en “El refugio atómico”, ya está confirmada su participación en nuevos proyectos para cine y televisión, incluyendo una posible continuación de “Supernormal” y futuras colaboraciones con plataformas como Amazon Prime Video. Todo indica que seguiremos viendo mucho de ella en pantalla.

