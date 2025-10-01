La nueva edición de “La Isla: Desafío Extremo”, que se estrena el martes 7 de octubre por Telemundo y Peacock, ya está generando expectativa por su formato renovado y el alto nivel de atletas, celebridades e influencers que pondrán a prueba su resistencia. Entre los participantes más comentados se encuentra Moi Guiquita, un activista amazónico que combina su carisma en televisión con una sólida trayectoria en defensa de la naturaleza y las culturas indígenas.

Guiquita no solo emerge como competidor en este reality de supervivencia, sino también como representante de la Amazonía ecuatoriana. En esta nota repasamos su biografía, datos personales, formación, carrera artística, su rol en “La Isla: Desafío Extremo”, curiosidades, vida personal y detalles de su activismo para que tengas en un solo lugar toda la información sobre este líder indígena convertido en figura mediática.

1. ¿QUIÉN ES MOI GUIQUITA?

Su nombre completo es Moi Guiquita, activista y creador de origen waorani nacido en la Amazonía ecuatoriana. Aunque no se ha revelado su edad exacta, se estima que ronda los 30 años. Su identidad está fuertemente ligada a sus raíces, pues es hijo de madre waorani y padre kichwa amazónico, dos culturas que conviven en la selva ecuatoriana. Desde niño estuvo en contacto con la cosmovisión indígena, lo que marcó el rumbo de su vida.

2. DATOS PERSONALES DE MOI GUIQUITA

Nombre: Moi Guiquita

Lugar de nacimiento: Amazonía, Ecuador

Nacionalidad: ecuatoriana

Profesión: activista, creador de contenidos, influencer y comunicador de cultura ancestral

Redes sociales: Instagram (@moiguiquita), TikTok (@moiguiquita), YouTube (Moi Guiquita)

Moi Guiquita muestra de arte amazónico difundido en “WaponiArt”.(Foto: Moi Guiquita / Instagram)

3. EDUCACIÓN

Guiquita mantiene un perfil académico discreto, aunque ha reconocido que su formación principal proviene de la transmisión oral de saberes ancestrales dentro de su comunidad. Además, ha colaborado en proyectos internacionales sobre medio ambiente y derechos indígenas, donde adquirió herramientas comunicativas para proyectar su mensaje de manera global.

4. CARRERA ARTÍSTICA

Saltó a la popularidad en 2020 con un video en YouTube donde mostraba la vida cotidiana de la Amazonía. Desde entonces, su contenido ha crecido hasta convertirse en líder de opinión en temas ambientales. En televisión, su proyección se reafirmó tras sumarse al reality “La Isla: Desafío Extremo”, lo que lo consolidó como representante de una nueva generación de voces indígenas en los medios.

5. MOI GUIQUITA EN “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO”

Su participación en “La Isla: Desafío Extremo” la presentó a una audiencia más amplia, mostrando no solo sus habilidades físicas, sino también sus convicciones en defensa de la tierra y la cultura amazónica. Se espera quye destaque por su carisma y por representar con orgullo a su comunidad.

El activista Moi Guiquita participará en “La Isla: Desafío Extremo”.(Foto: Moi Guiquita / Instagram)

6. ACTIVISMO E IMPACTO CULTURAL

Moi creó el “Waponi Amazon Project”, que promueve la conciencia ecológica mientras difunde el arte ancestral waorani a través de “WaponiArt”. Con su trabajo, colabora con movimientos globales como la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Ha logrado visibilizar la riqueza cultural de su pueblo, así como las amenazas ambientales que sufre la selva.

7. VIDA PERSONAL

Más allá de su faceta pública, Moi ha compartido aspectos de su vida familiar, orgulloso de sus padres: madre waorani y padre kichwa amazónico. Aunque mantiene en reserva su vida sentimental, se centra en su labor como activista y portavoz cultural.

8. CURIOSIDADES O DEPORTES

Su lengua materna es el “Wao terero”.

Tiene más de 18 millones de “likes” en TikTok.

Disfruta viajar dentro de la Amazonía para registrar historias de diversas comunidades.

Se considera un amante del fútbol y ha jugado en equipos locales de su región.

Es cercano a Helena Gualinga, otra destacada activista ecuatoriana.

9. FOTOS DE MOI GUIQUITA

Moi Guiquita aprendió a través de sus ancestros (Foto: Moi Guiquita / Instagram)

Retrato de Moi en una jornada cultural de su pueblo waorani (Foto: Moi Guiquita / Instagram)

