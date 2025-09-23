La serie “El refugio atómico”, una de las grandes apuestas de Netflix para este año, se estrenó el 19 de septiembre y, junto al fenómeno de la ciencia ficción española, el nombre de Mónica Mara ha ganado aún más popularidad entre los seguidores del género y los amantes del drama. La joven actriz interpreta a Ane, un personaje vinculado a los mayores secretos y heridas emocionales del búnker protagonista, en una historia coral donde el encierro, el privilegio y la supervivencia se entremezclan.

Con apenas 24 años, Mónica Mara llega a “El refugio atómico” tras haberse consolidado en televisión, el teatro musical y la música. Su proyección como artista integral, capaz de encantar tanto en pantalla como sobre los escenarios, la posiciona como una de las promesas más versátiles de la nueva generación de talento español.

1. ¿Quién es Mónica Mara?

Mónica Mara (Mónica Maranillo) nació en Barcelona el 26 de enero de 2001 y, hoy en día, residen Madrid. Desde niña demostró vocación tanto por la interpretación como por el canto. Luego de debutar con solo 8 años en el musical “Sonrisas y lágrimas”, se formó en teatro y canto durante su adolescencia. En 2014, con 13 años, saltó a la fama como concursante en “La Voz Kids” (España), donde fue parte del equipo de David Bisbal y sentó las bases de su carrera profesional tanto en la televisión como en la música.

Mónica Mara en la alfombra naranja de la premiere de “El refugio atómico” (Foto: Mónica Mara/Instagram)

2. Ficha Mónica Mara

Nombre completo : Mónica Maranillo

: Mónica Maranillo Fecha y lugar de nacimiento : Barcelona, 26 de enero de 2001

: Barcelona, 26 de enero de 2001 Profesión : Actriz, cantante, compositora

: Actriz, cantante, compositora Residencia : Madrid, España

: Madrid, España Sello discográfico : Universal Music Spain

: Universal Music Spain Instagram: @monicamaranillo

3. Estudios

Mónica Mara completó su formación en artes escénicas, especializándose en interpretación y canto desde la infancia. Se formó en escuelas y circuitos teatrales de Barcelona y Madrid, lo que le permitió alternar el musical, el teatro y la televisión.

4. Carrera profesional

Musicales y primeros pasos : Debutó a los 8 años en “Sonrisas y lágrimas” y mantuvo una presencia constante en el teatro off durante su adolescencia.

: Debutó a los 8 años en “Sonrisas y lágrimas” y mantuvo una presencia constante en el teatro durante su adolescencia. La Voz Kids : Participó en la tercera edición del talent show, lo que supuso su primera gran exposición mediática.

: Participó en la tercera edición del talent show, lo que supuso su primera gran exposición mediática. Televisión : Protagonizó la serie de Netflix “Érase una vez... pero ya no” (2021) y “UPA Next” (2022) en Atresplayer Premium. En 2025 llegó su papel de Ane en “El refugio atómico”, donde comparte elenco con Miren Ibarguren, Joaquín Furriel y Carlos Santos.

: Protagonizó la serie de Netflix “Érase una vez... pero ya no” (2021) y “UPA Next” (2022) en Atresplayer Premium. En 2025 llegó su papel de Ane en “El refugio atómico”, donde comparte elenco con Miren Ibarguren, Joaquín Furriel y Carlos Santos. Presentadora : En 2023 fue la presentadora de “UPA Next” en Canneseries.

: En 2023 fue la presentadora de “UPA Next” en Canneseries. Música: Firmó contrato en 2023 con Universal Music Spain y lanzó EPs y sencillos como “A un ratito de ti”, “Me lo prometí” o “Te quise de más (TXED+)”, donde compone e interpreta su propio repertorio.

Mónica Mara junto a sus compañeros de elenco durante el rodaje de “Érase una vez... pero ya no” (Foto: Mónica Mara/Instagram)

5. Discografía y reconocimientos

EPs y sencillos : “A un ratito de ti” (2024), “Te quise de más (TXED+)” (2025), “Un favor”, “Besaste a otra”, “Todo es tan raro”.

: “A un ratito de ti” (2024), “Te quise de más (TXED+)” (2025), “Un favor”, “Besaste a otra”, “Todo es tan raro”. Composición: Compone música para sí misma y otros artistas de la escena española.

6. Vida personal y curiosidades

Mónica Mara mantiene un perfil bajo fuera del trabajo, aunque se sabe que es apasionada por el arte, el cine y los libros. Se declara fan de la creación colectiva y suele compartir en redes su proceso de escritura y grabación musical.

7. Fotos Mónica Mara

Mónica Mara en la alfombra naranja de la premiere de “El refugio atómico” (Foto: Mónica Mara/Instagram)

Mónica Mara en Premios Platino (Foto: Mónica Mara/Instagram)

La actriz Mónica Mara tiene 24 años (Foto: Mónica Mara/Instagram)

