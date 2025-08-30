Una historia llena de intriga y suspenso así es “Dos tumbas”, la miniserie española que ha dejado boquiabiertos a los espectadores, quienes a lo largo de tres episodios se dejan envolver por la trama tras la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero; debido a que el caso se cierra, una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta Verónica Marín. ¿Quién es la actriz que interpreta a esta jovencita? En esta nota, te lo cuento.
Esta producción española se encuentra disponible desde el 29 de agosto de 2025 en Netflix. en los roles protagónicos se encuentran Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.
1. DATOS PERSONALES DE NADIA VILAPLANA
- Nombre completo: Nadia Vilaplana Benavente
- Lugar de nacimiento: Valencia, España
- Nacionalidad: Española
- Cumpleaños: 31 de enero
- Año de nacimiento: 2006
- Edad: 19 años
- Instagram: @nadia.vilaplana
- TikTok: @nadia.vilaplana
- YouTube: @nadia.vilaplana
2. ¿QUIÉN ES NADIA VILAPLANA?
Nadia Vilaplana es una actriz y cantante española que tiene una imponente presencia en las redes sociales, pues solamente en TikTok tiene más de seis millones de seguidores, mientras que en Instagram supera el millón y medio, y en YouTube llega al millón; cifras que de seguro continuarán creciendo.
3. PRACTICÓ GIMNASIA RÍTMICA
Desde que tenía tres años, practicó gimnasia rítmica a nivel de competición, lo cual le ha servido como base para el baile.
4. AMA EL BAILE
Es una joven apasionada del baile, siendo sus preferidos el heels dance (estilo de danza que combina movimientos de géneros como el hip hop, jazz y contemporáneo, todo realizado con tacones altos) y el urbano. “El baile es una vía de escape, cuando pongo música urbana, fluyo”, dijo a Los 40.
5. SE FORMA COMO ACTRIZ
A los 16 años, Nadia Vilaplana comenzó a formarse como actriz en la Escuela de Artes Escénicas Totart. Formación que compagina con clases de canto con un coach vocal particular.
6. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO
Las producciones en las que ha participado son: “Influencers: Sobrevivir a las redes” (2023), “La vida breve” (2025), “Viaje de fin de curso: Mallorca” (2025) y “Dos tumbas” (2025).
7. TAMBIÉN ES CANTANTE
Nadia Vilaplana también ha incursionado en la industria musical. Tiene varios temas que los ha subido a su cuenta de YouTube. Entre ellos están: “Amor de verano”, “Tequifresa”, “No pido un caballero”, Sexo sentido” y “Ya lo tengo”, este último en colaboración con Kzzay.
8. ¿NADIA VILAPLANA TIENE PAREJA?
Sí. El corazón de Nadia Vilaplana tiene dueño. Se trata del influencer Sergio Bueno, con quien comparte fotos y videos en sus redes sociales.
9. LOS IDIOMAS QUE HABLA
La actriz habla español y valenciano, sus lenguas maternas, además de inglés en un nivel medio.
