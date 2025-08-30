Una historia llena de intriga y suspenso así es “Dos tumbas”, la miniserie española que ha dejado boquiabiertos a los espectadores, quienes a lo largo de tres episodios se dejan envolver por la trama tras la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero; debido a que el caso se cierra, una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta Verónica Marín. ¿Quién es la actriz que interpreta a esta jovencita? En esta nota, te lo cuento.

Esta producción española se encuentra disponible desde el 29 de agosto de 2025 en Netflix. en los roles protagónicos se encuentran Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.

La abuela de Verónica es la que inicia su búsqueda, sin importar a quien se cruce en su camino en "Dos tumbas" (Foto: Sábado Películas)

1. DATOS PERSONALES DE NADIA VILAPLANA

Nombre completo: Nadia Vilaplana Benavente

Nadia Vilaplana Benavente Lugar de nacimiento: Valencia, España

Valencia, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 31 de enero

31 de enero Año de nacimiento: 2006

2006 Edad: 19 años

19 años Instagram: @nadia.vilaplana

@nadia.vilaplana TikTok: @nadia.vilaplana

@nadia.vilaplana YouTube: @nadia.vilaplana

Durante su viaje a Marruecos en mayo de 2025 (Foto: Nadia Vilaplana / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES NADIA VILAPLANA?

Nadia Vilaplana es una actriz y cantante española que tiene una imponente presencia en las redes sociales, pues solamente en TikTok tiene más de seis millones de seguidores, mientras que en Instagram supera el millón y medio, y en YouTube llega al millón; cifras que de seguro continuarán creciendo.

Posando junto al Pájaro loco en Portaventura (Foto: Nadia Vilaplana / Instagram)

3. PRACTICÓ GIMNASIA RÍTMICA

Desde que tenía tres años, practicó gimnasia rítmica a nivel de competición, lo cual le ha servido como base para el baile.

"Descuelgo y vuelvo a colgarlo, mi instinto quiere llamar, pero es mejor olvidarlo, no es nuestro momento y ya…", escribió en diciembre de 2024 (Foto: Nadia Vilaplana / Instagram)

4. AMA EL BAILE

Es una joven apasionada del baile, siendo sus preferidos el heels dance (estilo de danza que combina movimientos de géneros como el hip hop, jazz y contemporáneo, todo realizado con tacones altos) y el urbano. “El baile es una vía de escape, cuando pongo música urbana, fluyo”, dijo a Los 40.

En el concierto de Trueno en Madrid, en marzo de 2025 (Foto: Nadia Vilaplana / Instagram)

5. SE FORMA COMO ACTRIZ

A los 16 años, Nadia Vilaplana comenzó a formarse como actriz en la Escuela de Artes Escénicas Totart. Formación que compagina con clases de canto con un coach vocal particular.

"Amo el verano, el sol, el mar... y esa sensación que solo se vive una vez al año, lleno de color y ese toque de magia que solo tiene esta estación y que hace que el corazón se sienta llenito. Eso mismo se refleja en mi último single 'Amor de verano'", escribió en julio de 2025 (Foto: @luzcreativa_photography / Instagram)

6. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Las producciones en las que ha participado son: “Influencers: Sobrevivir a las redes” (2023), “La vida breve” (2025), “Viaje de fin de curso: Mallorca” (2025) y “Dos tumbas” (2025).

"Para la grabación del videoclip de Tequifresa, quise hacer un pequeño guiño a mi personaje de la peli 'Viaje de fin de curso'", escribió en junio de 2025 (Foto: Nadia Vilaplana / Instagram)

7. TAMBIÉN ES CANTANTE

Nadia Vilaplana también ha incursionado en la industria musical. Tiene varios temas que los ha subido a su cuenta de YouTube. Entre ellos están: “Amor de verano”, “Tequifresa”, “No pido un caballero”, Sexo sentido” y “Ya lo tengo”, este último en colaboración con Kzzay.

8. ¿NADIA VILAPLANA TIENE PAREJA?

Sí. El corazón de Nadia Vilaplana tiene dueño. Se trata del influencer Sergio Bueno, con quien comparte fotos y videos en sus redes sociales.

Posando junto a su pareja (Foto: Nadia Vilaplana / Instagram)

9. LOS IDIOMAS QUE HABLA

La actriz habla español y valenciano, sus lenguas maternas, además de inglés en un nivel medio.

Una de las imágenes que le tomaron a Nadia Vilaplana para el lanzamiento de "Amor de verano" (Foto: @luzcreativa_photography / Instagram)

