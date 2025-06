Cada vez que veo una serie nueva en Netflix y aparece una actriz que me atrapa de inmediato, quiero saber más de ella y seguro tú también. Eso me pasó, por ejemplo, con Najwa Khliwa, la chica que interpreta a Fátima Amazian en “Olympo”, la bomba juvenil que se acaba de estrenar este 20 de junio. Si todavía no viste la serie, te aviso que va a dar mucho que hablar, especialmente por la intensidad de sus personajes y justamente el suyo es uno de las más explosivas.

Para ponerte en contexto, “Olympo” es la nueva apuesta de Netflix producida por Zeta Studios y dirigida por nombres como Marçal Forès, Ibai Abad y Ana Vázquez. Se trata de una historia centrada en jóvenes atletas de élite, en un centro de alto rendimiento ficticio llamado CAR Pirineos. Entre esas figuras deportivas aparece Fátima, una nadadora artística de carácter fuerte, determinada y con una historia muy potente detrás.

Y sí, te entiendo si sentiste que esa actriz que la interpreta tenía algo especial. La actuación de Najwa es brutal, y no es casualidad: detrás hay una historia de esfuerzo, descubrimiento personal y muchas decisiones tomadas a corazón abierto, porque aunque parezca que la fama llegó de la noche a la mañana, la realidad es otra.

Así que, si te quedaste con ganas de saber más sobre esta actriz revelación, acá te lo cuento todo.

1. ¿QUIÉN ES NAJWA KHLIWA?

Najwa Khliwa es una actriz hispano-marroquí de 23 años, nacida en Urduliz, un pequeño pueblo en la provincia de Bizkaia. Su madre es vasca y su padre es originario de Casablanca, Marruecos. A pesar de que su nombre artístico suena de lo más internacional, fue algo bastante casual: se lo puso a los 15 años y se le quedó. Hoy, ya es una marca registrada.

Najwa Khliwa caracterizada como Fátima Aldazian para la serie española "Olympo" (Foto: Najwa Khliwa / Instagram)

2. DATOS PERSONALES DE NAJWA KHLIWA

Nombre artístico: Najwa Khliwa

Nacimiento: Urduliz, Bilbao, España

Nacionalidad: española

Edad: 23 años

Ocupación: actriz y cantante

3. LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ACTRIZ

Najwa creció en un entorno familiar muy íntimo. Fue criada por sus abuelos, ya que sus padres viven fuera de España. Su abuela, a quien define como su “persona favorita del mundo”, fue clave para apoyarla en su salto a Madrid cuando decidió dedicarse a la interpretación.

4. ¿QUÉ QUISO ESTUDIAR ANTES DE SER ACTRIZ?

Esto me pareció súper curioso. Najwa en realidad pensaba estudiar Empresariales, pero algo no le terminaba de convencer. Fue gracias a sus amigos —que veían en ella “mucha actitud y personalidad”— que se animó a explorar el camino de la actuación. Lo que empezó como una idea loca se terminó convirtiendo en su vocación.

5. ¿A QUÉ SE DEDICA NAJWA KHLIWA?

Aunque hoy la conocemos por su rol en “Olympo”, Najwa también está construyendo una carrera multifacética. Además de actriz, está explorando el mundo de la música —compone y canta— e incluso está trabajando en su primer álbum y tiene planes de escribir su propia historia algún día, pues también le apasiona la escritura.

6. SU PRIMER PAPEL EN EL CINE

Najwa debutó en 2024 con un papel secundario en “Menudas piezas”, una película dirigida por Nacho G. Velilla. Aunque no fue protagonista, ese rodaje le abrió los ojos al mundo del cine: entendió cómo se trabaja detrás de cámaras y se enamoró del set.

7. FÁTIMA AMAZIAN EN “OLYMPO”, SU GRAN DESPEGUE

El verdadero salto llegó con “Olympo”. Najwa hizo el casting a propósito porque quería formar parte del proyecto, y le tocó interpretar a Fátima, una nadadora artística con un carácter tan fuerte como el suyo. El personaje la desafiaba no solo a nivel actoral, sino también físico: entrenamientos intensos, nutricionistas, dietas y cinco meses de preparación para lograrlo.

Najwa Khliwa como Fátima Amazian en la serie española "Olympo" (Foto: Netflix)

8. SU ESTRATEGIA PARA ACUDIR A LOS CASTINGS

Acá hay una faceta muy linda de Najwa. Ella se prepara los castings en casa, con amigos, escribiendo los guiones a mano y anotando emociones en una agendita llena de post-its. No tiene un ritual exacto, pero sí un método lleno de detalle y sensibilidad. Dice que tiene muy buena memoria, y que a veces incluso memoriza las escenas el día anterior al rodaje.

9. SUS SUEÑOS A FUTURO

Entre sus metas más claras está hacer thrillers, dramas intensos y películas de acción. De hecho, uno de sus grandes sueños sería interpretar a Lara Croft en una nueva versión de “Tomb Raider”. También le gustaría trabajar con Carla Simón, Pedro Almodóvar, Greta Gerwig o Sean Baker. También le encantaría conocer a Úrsula Corberó, con quien dice que tiene cierto parecido al hablar.

10. EL CONSEJO DE NAJWA PARA QUIENES QUIEREN ACTUAR

Esto me encantó porque es sincero y directo: “Que no tengan miedo al ‘no’. Van a llegar muchos antes del ‘sí’ verdadero”. Najwa cree que si no quedás en un casting, es porque ese personaje no era para vos. Y que cuando llegue el papel que realmente te corresponde, vas a estar lista.

