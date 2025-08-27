La segunda temporada de “My Life with the Walter Boys” (en español: “Mi vida con los chicos Walter” regresa oficialmente el 28 de agosto de 2025. Además de ver a Nikki Rodriguez, Noah LaLonde y Ashby Gentry en los roles principales, nuevos rostros aparecerán en la trama. Uno de ellos es el de Natalie Sharp, quien interpreta a B. Hartford, una campeona de rodeo que es reclutada por Katherine para ayudar a Alex aprender a montar un caballo salvaje. El papel de esta sexy joven segura de sí misma, ruda, inteligente y divertida es interpretado por Natalie Sharp. En esta nota, lo que debes saber sobre esta actriz.

Cabe mencionar que la entrega 2 del drama romántico mostrará escenas impresionantes y tramas más complejas. “Nos hemos adaptado a nuestros personajes, y los actores ahora los comprenden de verdad. Al volver, estaba emocionada de grabar nuevamente porque sabía que teníamos grandes historias que contar”, dijo su creadora Melanie Halsall.

1. DATOS PERSONALES DE NATALIE SHARP

Nombre completo: Natalie Franciska Sharp

Natalie Franciska Sharp Lugar de nacimiento: Vancouver, Columbia Británica, Canadá

Vancouver, Columbia Británica, Canadá Nacionalidad: Canadiense

Canadiense Cumpleaños: 16 de mayo

16 de mayo Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 29 años

29 años Estatura: 1.73 m

1.73 m Instagram: @nsharpie

2. ¿QUIÉN ES NATALIE SHARP?

Natalie Sharp es una actriz canadiense conocida por “Flash” (2014), “BH90210” (2019) y “The Miracle Season” (2018).

3. SU FAMILIA TRABAJA EN EL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO

Es hija de Frederick Sharp, productor ejecutivo de diversos proyectos como “Cosmic Chaos” (2023), “ZIggy’s Will” (2018), “Goldilocks” (2016), “Impasto” (2015), por citar algunos. Asimismo, su hermano es Alexander Sharp, quien se desempeña como director de producciones, así como de fotografía.

4. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Algunas producciones en las que ha participado son: “Flash” (2014), “Bonds will be Broken” (2024), “Sins in the Family” (2023), “Sendero peligrosos” (2023), “The Babysitter” (2020), “BH90210” (2019), “The Miracle Season” (2018), “Hit the road” (2017) y “Speed and Strech” (2013).

5. LE GUSTA CANTAR

Una de las facetas que vimos en Natalie Sharp cuando actuó en “Hit The Road” es que descubrimos su faceta como cantante, algo que le fascina desde hace varios años. “Cantar es el principal punto de conexión entre mi personaje y yo, así que estoy encantada de crear esa faceta de Ria y, por supuesto, mostrar esa faceta mía”, dijo a LovingSeries.com.

6. TOCA GUITARRA

A la actriz le fascina tocar guitarra, tal como se puede apreciar en los clips que sube en su cuenta de YouTube.

7. ADMIRA A JENNIFER LAWRENCE

En una entrevista a The Los Angeles Loyolan señaló que admira a Jennifer Lawrence por ser una actriz increíble, además de ser muy divertida a pesar de su fama. “Todas sus películas son diferentes: el drama adolescente, la comedia negra, las películas de terror muy oscuras, las películas de ciencia ficción ingeniosas... lo hace todo. Es una persona muy fuerte y eso se transmite a cada personaje que interpreta”.

8. ¿NATALIE SHARP TIENE PAREJA?

Sí. Natalie Sharp tiene pareja. El nombre de su novio es Stefan Flintoft, un jugador de fútbol americano con el que sube fotografías a sus redes sociales.

