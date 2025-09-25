El estreno de “La huésped” en Netflix marca un hito para el talento colombiano, y entre el elenco destaca Nathaly Cadavid, quien da vida a Pía en este thriller psicológico y erótico de 20 episodios. Con una trayectoria sólida desde la infancia, Nathaly se posiciona como una de las revelaciones de la pantalla chica, protagonista de historias que exploran los límites entre el deseo y el drama familiar.

La serie, dirigida por Klych López e Israel Sánchez Vargas, reúne a reconocidas figuras como Carmen Villalobos y Laura Londoño, pero es Cadavid quien sorprende con su desempeño en un papel complejo y desafiante. Su presencia aporta frescura y fuerza a una producción que retrata secretos, traiciones y emociones al extremo.

1. ¿QUIÉN ES NATHALY CADAVID?

Nathaly Cadavid, nacida el 8 de octubre de 2004, mide 1,67 m y ha construido una carrera multifacética desde la niñez. Se formó en academias actorales y de danza, sumando experiencia en comerciales, pasarelas y sets de grabación, y siempre combina su trabajo en pantalla con la pasión por el baile profesional. El personaje de Pía en “La huésped” le permite reinventar su presencia y mostrar vulnerabilidad y fuerza en medio de secretos y traiciones familiares.

Formada en academias artísticas y de baile, la actriz se destaca por su disciplina, entrega y capacidad para reinventarse a cada nuevo proyecto.

2. FICHA DE NATHALY CADAVID

3. CARRERA PROFESIONAL

Nathaly brilló como actriz en “Maria La Caprichosa”, “La Mamá Del Diez” y “Azúcar”, creciendo desde la infancia en la televisión nacional. En cine participó en “Urbana”, “Golán” y “Lola La Pélicula”, y en teatro actuó en montajes como “Los Niños de Nottingham” y “El Grinch”. Maneja moto y carro, destaca en natación y equitación, lo que le permite desenvolverse en producciones retadoras y multidisciplinarias.

Nathaly Cadavid interpreta a Pía en "La huésped", la serie colombiana de Netflix que pone al descubierto secretos y traiciones familiares

4. MODELAJE

Además, su perfil de modelo la lleva a campañas y pasarelas, y su habilidad en salsa sigue marcando su identidad artística.

5. NATHALY CADAVID EN “LA HUÉSPED”

En la serie “La huésped”, Cadavid interpreta a Pía, personaje clave en la trama de intriga y deseo que rodea a Silvia y Sonia. Su actuación resalta por la naturalidad y autenticidad, aportando juventud y energía a un drama cargado de secretos y emociones extremas, y demostró que las nuevas generaciones del talento colombiano están listas para brillar en grandes producciones.

FOTOS DE NATHALY CADAVID

Nathaly Cadavid en Universal Studios (Foto: Nathaly Cadavid / Instagram)

Nathaly Cadavid interpreta a Pía en “La huésped”, la serie colombiana de Netflix que pone al descubierto secretos y traiciones familiares (Foto: Nathaly Cadavid / Instagram)

