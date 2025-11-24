Como muchos fans del universo “Stranger Things” saben, Holly Wheeler es la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard) y Nancy (Natalia Dyer). Y si bien, durante las cuatro primeras temporadas de la serie de Netflix, ella estuvo interpretada por las gemelas Anniston y Tinsley Price... la última entrega de la producción trae consigo a una nueva actriz que le da vida al personaje. Se trata de Nell Fisher y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre la joven artista. ¡Presta atención!

Vale precisar que Holly ha estado presente desde el principio de la historia y, debido a que la quinta temporada se ambienta un año después de los eventos de la cuarta entrega de la ficción, se necesitaba a una actriz que pudiera interpretarla como adolescente.

Así, se espera que la integrante más joven de la familia Wheeler tenga un rol más protagónico en el gran desenlace del exitoso show televisivo.

Antes de continuar, mira el tráiler del volumen 1 de “Stranger Things 5”:

1. ¿QUIÉN ES NELL FISHER?

Nell Fisher es una actriz de madre británica y padre neozelandés que creció entre Sudáfrica, Nueva Zelanda y Londres, lo que le ha permitido trabajar—desde muy joven—en producciones de diferentes países.​

2. FICHA DE DATOS DE NELL FISHER

Fecha de nacimiento: 2 de noviembre del 2011

2 de noviembre del 2011 Edad: 14 años

14 años Lugar de nacimiento : Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido Nacionalidad : británica y neozelandesa

británica y neozelandesa Altura : 1.55 m (5 pies 1 pulgada)

1.55 m (5 pies 1 pulgada) Instagram: @nellfisher_

3. ¿CÓMO COMENZÓ SU CARRERA?

Fisher hizo su debut en la pantalla en el año 2019, con el cortometraje “Splendid Isolation”.

Más adelante, apareció en el thriller postapocalíptico “Northspur” (2022), donde interpretó a Tia.

Eventualmente, en el 2022 también se lució en dos episodios de la serie “My Life Is Murder”, como Olive Crowe, y participó en la comedia romántica interactiva de Netflix “Choose Love”, interpretando a Luisa.​

4. LA GRAN OPORTUNIDAD PARA NELL FISHER

Se podría decir que su verdadero salto a la fama llegó en el 2023, con “Evil Dead Rise”, la quinta entrega de la famosa franquicia de terror.

Allí, ella se pone en la piel de Kassie, un personaje que la colocó en el radar de Hollywood.​

Cabe resaltar que Nell era muy joven para ver la aterradora película cuando se estrenó. Sin embargo, tuvo la oportunidad de apreciar el filme (ligeramente editado para su edad) durante una proyección privada.

5. ¿QUÉ OTROS PROYECTOS HA REALIZADO?

En el 2024, Nell Fisher protagonizó la cinta de aventuras y fantasía “Bookworm”, junto a Elijah Wood.

Aquí, la actriz interpretó a Mildred, una chica de 11 años cuya vida se pone patas arriba cuando su padre accede a llevarla de campamento... con el fin de encontrar una bestia mitológica conocida como la pantera de Canterbury.

6. LOS OTROS TALENTOS DE NELL FISHER

Más allá de la actuación, Fisher posee un conjunto de impresionantes habilidades adicionales.

Resulta que ella tiene nivel intermedio en gimnasia y escalada en roca, además de haberse formado en equitación y actividades de circo. En el ámbito artístico, por su parte, también canta, baila y toca piano.

Sin dudas, se tratan de aptitudes que la convierten en una actriz versátil, capaz de asumir diversos roles en el futuro.

7. FOTOS DE NELL FISHER

La joven artista Nell Fisher sonríe en un evento promocional de "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

Nell Fisher como Holly Wheeler en una escena de "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

Se espera que la actriz Nell Fisher siga brillando más allá de "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí