Además de Solange, otra muxe del pueblo de Tehuantepec que tiene una participación destacada en la serie de Netflix “El secreto del río” es Ámbar.

Melancólica pero soñadora, Ámbar es una muxe que forma parte de la comunidad que le abre las puertas a Manuel cuando este intenta descubrir quién es realmente. Asimismo, queda a la cabeza del hogar cuando el mismo niño regresa ya siendo Sicarú. ¡Hasta recibe una visita inesperada en medio de todos los dramas que tienen lugar en la serie!

¿Quién es entonces la persona detrás de Ámbar? Su nombre es Nova Coronel y es una actriz que seguramente reconoces de otras producciones. ¿Quieres saber más sobre ella? Aquí, los detalles.

1. FICHA PERSONAL DE NOVA CORONEL

Nombre: Nova Coronel

Lugar de nacimiento: Ciudad de México (México)

Ocupación: Actriz

Instagram: nova__coronel

Perfil oficial: tinglaomanagement.com/perfil/nova-coronel-actriz

2. ¿QUIÉN ES NOVA CORONEL?

Nova Coronel es una actriz trans mexicana con casi 20 años de experiencia artística, tanto en teatro, cine y televisión. Entre sus estrenos más recientes están las series “El secreto del río”, “Vestidas de azul”, “Tengo que morir todas las noches” y la película “El último vagón”.

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ Y DÓNDE?

Nacida en Ciudad de México, Nova ha estudiado interpretación, danza y comedia musical. Es graduada de la carrera de actuación de CasAzul Escuela Argos (2016) y llevó cursos de baile en el Estudio Profesional de Danza Emma Pulido. Se preparó durante siete años.

Nova Coronel tiene formación como actriz y bailarina (Foto: Tinglao Management)

4. UN COMIENZO DIFÍCIL

Nova tenía 16 años cuando comenzó su carrera artística, haciendo comerciales. Según contó, siempre le pedían “ser más masculino”.

“Lo más duro es que empecé mi carrera con un disfraz de hombre, no dejaba de ser el afeminado que actuaba muy bien. Era difícil venderme, nadie me entendía, ni yo misma. Como le comentaba hace poco a un amigue de México, veía difícil tener un futuro en la actuación porque no veía a nadie como yo en la profesión”, confió Nova en una entrevista que concedió a la revista Shangay a propósito del lanzamiento de “Vestidas de azul”, una serie que grabó en España.

5. LA TRANSICIÓN

Nova Coronel comenzó su transición a los 30 años, cuando se sintió lista. En sí, ese es el mejor consejo que puede darle a las personas que piensan atravesar el mismo proceso: ir a su tiempo, a su propio ritmo. Y no compararse.

“Lo que más me daba miedo era perder cosas mías. Pero al contrario, gané muchas. Con esto no estoy animando a ‘hormónense’. Creo que cada quien debe informarse (...) Creo que llevar tu transición al ritmo de las expectativas de afuera, de qué es lo que deberías de ser, es el principal error. Creo que debes llevar tu transición al ritmo de tus expectativas, tus sueños y tus deseos”, reflexionó en la conversación con el mismo medio.

6. ORGULLOSA

“Mostrarte, vivirte, orgullosa, orgulloso, enorgullece, desde lo que eres, sin ningún tipo de filtro de qué van a pensar, qué van a decir de mí (...) Para mí vivir con orgullo es eso, defenderte, prepararte”.

Nova Coronel se siente feliz, plena. Disfruta de su cuerpo, de autoerotizarse.

Nova comenzó su transición a los 30 años, aunque no siente que haya sido tardía. Siempre ha intentado seguir sus propios tiempos (Foto: Tinglao Management)

7. LA PELÍCULA QUE CAMBIÓ SU VIDA

Nova se sintió por primera vez reflejada cuando de niña vio en el colegio “Mi vida en rosa”. Desde entonces es su película favorita. La cinta francesa trata sobre un niño que siente que en realidad es una niña.

“‘Espérate a que crezcas y grítalo muy fuerte’, le dice la abuela a esa niña trans. Eso he hecho yo. Cuando he tenido la fuerza he gritado ‘soy trans, pendejas’”.

8. EL PEOR INSULTO

“Joto” o “puto”. Es el insulto que la lastima, que reabre una herida infantil. Muchas veces se cansa de los problemas relacionados con el género que sufre en México.

“Se habla de las mujeres trans de manera muy despectiva, de manera muy burlona, muy violenta. Se habla de nuestros cuerpos como si no fuéramos humanas, como si no sintiéramos”.

9. EL PIROPO MÁS BONITO

Entre tantas anécdotas, siempre recuerda una en particular, con un taxista. “Está como para invitarla a tomar unos cocos en Acapulco”, le dijo el conductor. Le pareció muy tierno.

Nova Coronel durante las grabaciones de "El secreto del río", de Netflix (Foto: Instagram)

10. LA PEOR PESADILLA

Como ama su cabellera, la peor pesadilla de Nova es tener el pelo corto. Son sueños de los que intenta escapar. Los siente muy reales.

11. VESTIDA DE AZUL

“Vestidas de azul” es quizá el trabajo del que se siente más orgullosa, por haberla llevado a España y dejado experiencias nuevas como actriz. En esta secuela de “Veneno”, desarrollada por Los Javis, Nova interpreta a Sandra, una trabajadora sexual trans que se caracteriza por ser observadora y sarcástica.

La serie está disponible en atresplayer.