Orion Smith es el encargado de interpretar a Ed Warren de joven en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" dirigida por Michael Chaves (Foto: Orion Smith/ Instagram)
Nelly Osco
"El Conjuro 4: Últimos Ritos" ("The Conjuring: Last Rites" en su idioma original y "Expediente Warren: El último rito" en España) se estrena el 5 de septiembre de 2025 en los cines de Estados Unidos, así que los fanáticos de la popular saga de terror están al pendiente de cada detalle de la nueva película.

Uno de ellos es Orion Smith, quien es el encargado de interpretar a la versión joven de Ed Warren en la cinta dirigida por Michael Chaves a partir del guion de David Leslie Johnson y Ian B. Goldberg, y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Pero ¿qué más se sabe sobre Orion Smith?

1. ¿Quién es Orion Smith?

es un joven actor originario de Denver que antes de convertirse en la versión joven de Ed Warren en “” fue parte de series como “20/20” y “Onyx” (2024).

2. Datos personales de Orion Smith

  • Nombre completo: Orion Smith
  • Edad: 26 años
  • Lugar de nacimiento: Denver, Colorado, USA
  • Nacionalidad: Estadounidense
  • Ocupación: Actor
  • Instagram:
Orion Smith, el actor que hace de Ed Warren de joven en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos", tiene 26 años (Foto: Orion Smith/ Instagram)
3. ¿Dónde estudió Orion Smith?

Orion Smith, que participó en cortometrajes como “Doppelgänger” (2021) y “The Mime 2” (2021), se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Samford.

4. La versión joven de Ed Warren

, Orion Smith habló sobre su interpretación del joven Ed en “”. “Me gustó lo confiado y cariñoso que es, lo cual parece un poco extraño para una película de terror. Hablé con Patrick Wilson sobre el personaje y todo eso. Fue un concepto muy interesante porque Lorraine es clarividente, pero Ed no”. indicó.

“Así que Ed tiene mucha confianza con Lorraine. Él confía en ella y la sigue adonde sea que ella lo lleve, y creo que eso es hermoso y un aspecto fundamental del personaje”, agregó.

Orion Smith y Madison Lawlor como los jóvenes Ed y Lorraine Warren en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)
5. ¿Cómo fue trabajar con Patrick Wilson?

Patrick es simplemente increíble”, aseguró Orion Smith. , admitió que estaba nervioso por conocer a Wilson. “Nos sentamos, leímos cada línea, repasamos escena por escena y hablamos sobre el personaje y su situación actual, su pasado, la relación entre el Ed histórico y el Ed de El Conjuro y cómo se entrelazan”, recordó.

Luego lo volvimos a ver en el set. Por ahí, creo que hay una foto de los dos, con James Wan en medio, con el traje completo de Ed. Creo que podría ser una de las mejores fotos de todos los tiempos”.

6. Los planes a futuro de Orion Smith

Sobre sus planes a largo plazo, Orion Smith señaló: “Quiero seguir dedicándome a la actuación. Tengo un gran equipo de gestión y relaciones públicas, y todos estamos trabajando juntos. Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro”.

7. Filmografía de Orion Smith

  • Star Spangled Galaxy
  • Doppelgänger (2021)
  • The Mime 2 (2021)
  • Into the Wild (2023)
  • 20/20
  • Onyx (2024)
  • On the Run (2024)
  • The Conjuring: Last Rites (2025)
Madison Lawlor y Orion Smith como los jóvenes Lorraine y Ed Warren en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)
8. Fotos de Orion Smith en Instagram

Orion Smith, el actor que hace de Ed Warren de joven en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos", en su viaje por Perú (Foto: Orion Smith/ Instagram)
Orion Smith, el actor que hace de Ed Warren de joven en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos", practica acrobacias (Foto: Orion Smith/ Instagram)
Orion Smith, el actor que hace de Ed Warren de joven en la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos", practica kickboxing (Foto: Orion Smith/ Instagram)
Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

