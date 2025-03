“Adolescencia” (en su idioma original: “Adolescence”) es la serie británica que ha atrapado a miles de suscriptores de Netflix gracias a su impactante historia, al notable trabajo técnico detrás de cada uno de sus planos secuencia y al desempeño de sus actores. Así, entre ellos, destaca Owen Cooper, el joven actor que le da vida a Jamie Miller en la producción. Pero, ¿quién es exactamente el intérprete? Pues, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía. ¡Sigue adelante con tu lectura!

Vale precisar que la serie de Netflix está dirigida por Philip Barantini y se desarrolla a lo largo de 4 episodios cargados de drama y suspenso.

Estos narran la historia de una familia cuyo mundo se ve trastornado cuando su hijo Jamie, de 13 años, es arrestado por el asesinato de una adolescente de su misma escuela.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Adolescencia”:

1. ¿QUIÉN ES OWEN COOPER?

Owen Cooper es un actor británico con un futuro prometedor, tras asumir uno de los roles principales en la serie “Adolescence” de Netflix, la cual grabó con tan solo 14 años de edad.

2. FICHA DE DATOS DE OWEN COOPER

Nombre: Owen Cooper

Owen Cooper Año de nacimiento: 2009

2009 Edad: 15 años

15 años País de origen: Reino Unido

Reino Unido Instagram: @owencoooper

3. “ADOLESCENCIA”, ¿ES LA PRIMERA SERIE EN LA QUE ACTÚA OWEN COOPER?

La respuesta corta es SÍ. Esta producción supone para Owen su primer trabajo como actor, lo que ha entusiasmado a muchos sobre su potencial como intérprete.

En declaraciones para Variety, él comentó: “Hace un par de años que quería empezar a actuar. No hace mucho. Crecí queriendo ser futbolista. No sé qué fue lo que me hizo querer hacerlo, pero simplemente lo quería. Y luego fui a clases y lo disfruté. Después entré en una pequeña agencia y me pidieron que grabara mi propia cinta para ‘Adolescencia’. Y todo surgió a partir de ahí”.

4. EL PRÓXIMO TRABAJO ACTORAL DE OWEN COOPER

Si bien Owen Cooper todavía se está haciendo de un nombre como artista, ya se ha confirmado su próximo proyecto laboral. Se trata de la adaptación de la obra “Wuthering Heights” (en español: “Cumbres borrascosas”) de Emily Brontë, a cargo de la ganadora del Óscar Emerald Fennell.

En este largometraje, planificado para estrenarse en febrero del 2026, Owen compartirá créditos con estrellas como Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif y Vy Nguyen. Se sabe también que le dará vida al joven Heathcliff.

5. ¿QUÉ PIENSA OWEN COOPER SOBRE SU TRABAJO EN “ADOLESCENCIA”?

Durante su entrevista con Variety, el actor explicó que había escuchado comentarios muy positivos sobre su trabajo en “Adolescencia”: “Todo el mundo ha estado diciendo cosas muy buenas. Mi agente la ha visto y dice que es muy buena. No sé por qué, pero no la veo como si fuera una serie normal. Solo la veo porque estoy en ella. Así que no lo sé. Pero todos los que me han hablado han dicho que es increíble. Sí, he oído cosas positivas”.

Además, se refirió al trabajo de su compañero de reparto Stephen Graham: “Obviamente Stephen siempre estaba pendiente de mí, pero hubo un momento en el primer episodio, cuando estábamos los dos solos, sin cámaras, en la celda de la policía, y me dijo ‘nunca vas a volver a ver a tu madre, nunca vas a volver a ver a tu padre’ y siguió y siguió. Antes de eso estaba frustrado porque no me había emocionado. Pero después de ese momento me emocionaba en cada toma. Eso me ayudó mucho. Fue increíble trabajar con él”.

6. NO PROVIENE DE UNA FAMILIA DE ACTORES

IMDb destaca que, a diferencia de muchos de sus colegas, Owen es el primero de su familia en dedicarse a la interpretación, ya que madre es cuidadora y su padre trabaja en informática.

7. FOTOS DE OWEN COOPER

Owen Cooper como Jamie Miller en una escena de la serie "Adolescencia" (Foto: Netflix)

Después de la serie "Adolescencia", Owen Cooper será parte del elenco de la película "Cumbres borrascosas" de Emerald Fennell (Foto: Netflix)

El director Phillip Barantini y los actores Owen Cooper, Ashley Walters y Stephen Graham en el detrás de cámaras de la serie "Adolescencia" (Foto: Netflix)