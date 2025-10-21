El 20 de octubre de 2025 aterrizó en la parrilla de Telemundo la telenovela turca “Lejos de ti”, que está dando de qué hablar desde el primer episodio. Sigue a Alya Albora, una doctora radicada en Canadá que regresa con su pequeño hijo a Turquía para cumplir la última voluntad de su esposo, quien murió repentinamente. Si bien, planea retornar al país norteamericano, su suegra no permitirá que se lleve a su nieto, arrastrándola a un mundo de secretos, traiciones y rivalidades de sangre. Uno de los protagonistas de esta producción otomana es Ozan Akbaba, quien interpreta a Cihan Albora. Si no sabes quién es este actor, no te preocupes que a continuación te lo cuento.

Vale precisar que en la trama, Cihan es cuñado de Alya y jefe de la familia Albora; por tanto, tiene mucha autoridad y aparenta dureza; algo que vemos cuando llega la esposa de su hermano, pues debe enfrentarse a heridas del pasado.

Cihan Albora desarrollará sentimientos hacia su cuñada en “Lejos de ti” (Foto: Lejos de ti / Ay Yapım / AyNA Yapım)

1. DATOS PERSONALES DE OZAN AKBABA

Nombre completo: Ozan Akbaba

Ozan Akbaba Lugar de nacimiento: Kars, Turquía

Kars, Turquía Nacionalidad: Turca

Turca Cumpleaños: 9 de junio

9 de junio Año de nacimiento: 1982

1982 Instagram: @ozanakbaba

@ozanakbaba X: @ozanakbaba

Aquí sonriendo para la cámara (Foto: Ozan Akbaba / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES OZAN AKBABA?

Ozan Akbaba es un actor y compositor turco que se hizo conocido por la producción otomana “La gran familia” (2015-2021).

Una fotografía del año 2020 (Foto: Ozan Akbaba / Instagram)

3. ESTUDIÓ ARQUITECTURA

Se graduó en Arquitectura de Interiores y Diseño Ambiental en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Akdeniz.

Una mirada seria en esta fotografía en blanco y negro (Foto: Ozan Akbaba / Instagram)

4. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

En 2006 apareció en “Kirik Kanatlar”, “Feminen Aforizmalar” y “Dünya’nin Savas Hali”. Luego le siguieron varios proyectos en televisión, además de hacer películas y cortometrajes. Entre ellos están: “Aman Reis Duymasın”, “Kadir ve Kardeşleri”, “Sürgün İnek”, “Bir Hikayem Var”, “Çatallı Katil”, “Kötülük”, “Hesaplaşma”, “Güldür Güldür”, “Kasaba Doktoru”, “Ben Bu Cihana Siğmazam”, por citar algunos títulos.

Posando sobre muebles de madera (Foto: Ozan Akbaba / Instagram)

5. TAMBIÉN HIZO TEATRO

También ha formado parte de las siguientes obras teatrales: “Arafta Kalanlar”, “Topuzlu”, “Ali Ayşe’yi Seviyo”, “Ramazan Eğlence y Animasyonları”, “Diş Çürükleri Kırallığı”, “Internet Tanışan Son Çift”, entre otras.

En sus redes sociales comparte clips de sus proyectos (Foto: Ozan Akbaba / Instagram)

6. COMPOSITOR DE BANDAS SONORAS

Akbaba también ha compuesto bandas sonoras para varias películas y cortometrajes turcos como: “Mutlak Adalet” (2014), “¡Rojo!” (2013), “Devrimden Sonra” (2011), “Diken Üstü” (2006), “Bekleyiş” (2006), “Gövde Gösterisi (2005) y “Açık Pencere” (2005).

7. APARECIÓ EN UN VIDEOCLIP

En el año 2014, Ozan apareció en el videoclip de la canción “Vaziyetler” de Sıla, que tiene más de 100 millones de reproducciones.

8. ¿OZAN AKBABA TIENE PAREJA?

Sí. Ozan Akbaba tiene pareja, él está casado con Buket Arikan Akbaba con la que tiene un hijo.

Junto a su familia (Foto: Ozan Akbaba / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí