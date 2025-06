Si de genios de la televisión comentamos, sin lugar a duda Roberto Gómez Bolaños es uno de ellos por haber marcado varias generaciones con los programas que lanzó en la pantalla chica. Éxitos como “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, por citar algunos, conquistaron nuestros corazones. Debido al legado que dejó en vida y tras su muerte, su historia será contada en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, que se estrena este 5 de junio de 2025 por HBO Max. El papel principal recaerá sobre Pablo Cruz Guerrero. ¿Sabes quién es? Si aún no, a continuación te damos datos sobre este actor.

Cabe precisar que esta comedia dramática, de ocho episodios, fue creada y escrita por Roberto Gómez Fernández, el hijo del famoso Chespirito.

Pablo Cruz Guerrero asume el rol protagonista en la serie "Chespirito: Sin querer queriendo". Como intérprete de Roberto Gómez Bolaños, lo vemos con los emblemáticos disfraces de personajes como "El Chapulín Colorado" (Foto: HBO Max)

1. DATOS PERSONALES DE PABLO CRUZ GUERRERO

Nombre completo: Pablo Cruz Guerrero

Pablo Cruz Guerrero Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 2 de febrero

2 de febrero Año de nacimiento: 1984

1984 Instagram: @pablocruzguerrero

El actor es muy querido por el público. Aquí enamorando a todos (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES PABLO CRUZ GUERRERO?

Pablo Cruz Guerrero es un actor mexicano que ha hecho cine, televisión y teatro, tanto en su país natal como en España y en Estados Unidos para la comunidad latina.

Le encanta subir contenido a sus redes sociales (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

3. ESTUDIÓ UNA CARRERA UNIVERSITARIA, PERO LA ABANDONÓ

Antes de dedicarse al mundo de la actuación, él estudió por algún tiempo la carrera de Administración, pero al sentir que no era su vocación, terminó abandonándola.

Aquí tomándose un selfie teniendo como fondo la bandera de México (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

4. SE FORMA COMO ACTOR

Convencido de que lo suyo era ser actor, estudió la carrera de interpretación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

"Seguiré jugando; ahí me encuentro y ahí descanso", escribió en enero de 2024 (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

5. HA HECHO TEATRO, TELEVISIÓN Y CINE

Ha participado en siete obras teatrales como: “Balas sobre Broadway” (2007), “Las brujas de Salem” (2008) y “Las heridas del viento” (2010). En televisión formó parte de “Palabra de mujer” (2007-2008), “Cuando me enamoro” (2010), “A que no me dejas” (2015), “Luis Miguel: la serie” (2021) y “Las viudas de los jueves” (2023), por citar algunas telenovelas. mientras que en cine ha realizado “El estudiante” (2009) y “Pobre Divas” (2011).

Tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

6. NO VIO “EL CHAVO” EN SU NIÑEZ

Una de las confesiones que dejó boquiabierto a todos fue cuando Pablo Cruz Guerreo confesó que cuando era niño no vio “El Chavo del 8”. “Aunque por edad pertenezco a una de las generaciones que creció con esos personajes, yo estuve muy distanciado de Chespirito y de su mundo durante mi infancia; y en la adolescencia me di cuenta que ese distanciamiento me había provocado cierta desventaja social (…). No fue hasta muchísimos años después que empecé a concientizar todo eso y apenas hace dos o tres años que empecé a disfrutarlo de lleno como espectador”, contó en una entrevista exclusiva con La Nación.

Durante su visita a Madrid (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

7. PARTICIPA EN DIVERSAS CAUSAS BENÉFICAS

El actor mexicano ha participado de varias causas benéficas entre las que destacan “Dona en vida”, una fundación que fomenta la cultura de la donación, y “Sin maíz no hay país”, que lucha por la soberanía alimentaria fortaleciendo la producción campesina mediante políticas públicas favorables y un proyecto alternativo para el campo y México.

Cuando estuvo de paseo en Buenos Aires en septiembre de 2024 (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

8. ¿PABLO CRUZ GUERRERO TIENE PAREJA?

Sí. Pablo Cruz Guerrero tiene pareja; es más, está casado con Carla Rivero. Se sabe que el actor tendrá un hijo, algo que también reveló en diálogo con La Nación.

Posando cuando fue a la presentación de "Radical" (Foto: Pablo Cruz Guerrero / Instagram)

