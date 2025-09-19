Mientras el mundo vive en un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en Kimera Underground Park, un lujoso búnker bajo tierra, para escapar de la catástrofe en “El refugio atómico”. Sin embargo, vivir en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por un trauma del pasado será el inicio de otro desastre, ya que sus secretos más inconfesables no tardan en salir a la luz y a la vez nacen alianzas inesperadas. En medio de dichos integrantes se encuentra Max, un joven que estuvo en prisión y que su padre lo lleva al búnker para ponerlo a salvo, aunque su presencia será llena de tensiones. El papel de este personaje es interpretado por Pau Simon. ¿No sabes quién es este actor? A continuación, lo que se sabe sobre él.

Vale precisar que la serie española de ocho episodios se encuentra disponible en Netflix desde el 19 de septiembre de 2025.

Pau Simon como Max en el episodio 1 de "El refugio atómico" (Foto: Netflix) / Tamara Arranz /NETFLIX

¿QUIÉN ES PAU SIMON?

Pau Simon es un joven actor que se está haciendo un nombre en el mundo del entretenimiento. Ha formado parte de la serie de 2024 “Nudes”, “Refugio atómico” (2025) y estará en el reparto “Días de agosto”, que llega en 2026.

No suele subir mucho contenido en sus redes sociales, ya que solamente en Instagram tiene apenas poco más de 10 publicaciones.

Una fotografía en blanco y negro del actor (Foto: Pau Simon / Instagram)

De acuerdo con lo que subió en dicha red social, al muchacho le gusta disfrutar en la playa, ya sea con su familia o seres queridos como sus amigos. También disfruta mucho de hacerse tratamiento facial.

Debido a su rol protagónico en “El refugio atómico” la serie ha concedido varias entrevistas. “Pensaba que el proyecto sería una cosa más básica y va de algo mucho más interesante (…). Tuve que trabajar una base a nivel físico y mental de lo que supone tener tanto dinero como tienen”, señaló publica Fórmula TV.

Aquí tomándose un selfie con sus audífonos (Foto: Pau Simon / Instagram)

Tomándose una fotografía con su celular frente al espejo (Foto: Pau Simon / Instagram)

En esta imagen disfrutando del sol (Foto: Pau Simon / Instagram)

Realizándose un tratamiento facial (Foto: Pau Simon / Instagram)

