“Las muertas” es la serie mexicana basada en hechos reales que llegó este 10 de septiembre a Netflix. Se ubica en la década de los 60 con dos hermanas que abrieron su imperio de burdeles, pero además de dedicarse a dicho negocio, se convirtieron en las asesinas más temidas del país azteca. Su modus operandi era ofrecer trabajos formales a adolescentes, quienes al llegar eran retenidas y tratadas en condiciones infrahumanas para realizar diversas actividades. Lo peor era que cuando cumplían 25 años, eran asesinadas. Ellas no lograron ser descubiertas durante bastante tiempo porque tenían tratos oscuros con la policía, pero todo cambió cuando una de las muchachas logró escapar. El nombre de una de estas malvadas mujeres fue Serafina Baladro, papel que es interpretado por Paulina Gaitán. Si no sabes muchos sobre esta actriz, te doy algunos datos a continuación.

Vale precisar que esta historia se basa en la famosa novela de Jorge Ibargüengoitia. Fue llevada por primera vez al cine como un largometraje en 1976, a cargo de Felipe Cazals; ahora, esta nueva adaptación está dirigida por Luis Estrada.

Serafina Baladro no quería reconocer que cometió varios delitos y abusos contra otras mujeres en "Las muertas" (Foto: Mezcal Films)

1. DATOS PERSONALES DE PAULINA GAITÁN

Nombre completo: Paulina Gaitán Ruiz

Paulina Gaitán Ruiz Lugar de nacimiento: Tabasco, México

Tabasco, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 23 de julio

23 de julio Año de nacimiento: 1992

1992 Edad: 33 años

33 años Instagram: @paugaitan

Con esta fotografía en blanco y negro enamora a sus miles de seguidores (Foto: @cachephoto / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES PAULINA GAITÁN?

Paulina Gaitán es una actriz y cantante mexicana de cine y televisión que está vigente en el mundo del entretenimiento desde 2005.

Paulina Gaitan durante su viaje a Madrid en septiembre de 2022 (Foto: @cachephoto / Instagram)

3. COMENZÓ EN LA ACTUACIÓN DESDE QUE ERA NIÑA

Ella comenzó a actuar a la edad de 9 años, pero a los 12 obtuvo un papel importante en la película “Voces inocentes”.

"Emocionada por esta versión del libro de Las muertas", escribió el 3 de septiembre de 2025 (Foto: Paulina Gaitan / Instagram)

4. TAMBIÉN GRABA SU PRIMER DISCO

Asimismo, siendo menor de edad, grabó su primer disco como cantante, cuyo estilo era el pop y en inglés, al lado del productor Rodney Jerkins.

Paulina Gaitan durante su viaje a Hawái (Foto: @cachephoto / Instagram)

5. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Entre las producciones que grabó para cine están: “Crimen sin perdón”, “Sin nombre”, “Somos lo que hay”, “El Bukanas”, “Eddie Reynolds y los Ángeles de Acero”, “Crossing Point”, “Niñas bien”, “ Me casé con un idiota”, entre otros. En series fue parte de: “Capadocia”, “The River”, “Narcos”, “Diablo Guardián”, “Señora Acero 5”, “Asesino del olvido”, “Código implacable”, “P#t@s redes sociales”, por citar algunos títulos.

6. ¿PAULINA GAITÁN TIENE PAREJA?

Sí. Paulina Gaitán está casada con el director de fotografía Daniel Blanco. De acuerdo con sus redes sociales, ellos contrajeron matrimonio en diciembre de 2024.

El día del matrimonio de la talentosa actriz mexicana (Foto: Paulina Gaitan / Instagram)

7. ¿PAULINA GAITÁN TIENE HIJOS?

No. Paulina Gaitán aún no tiene hijos. Ella está disfrutando con su esposo la vida de casados.

Cuando Paulina Gaitan viajó a Los Ángeles en diciembre de 2024 (Foto: @cachephoto / Instagram)

8. AMA A LOS ANIMALES

En sus redes sociales, da a conocer que adora a los animales. En su casa tiene varias mascotas como un perro y dos gatitos, aunque uno de ellos murió en mayo de 2025. Tras la noticia compartió un video conmovedor para agradecerle lo que hizo por ella.

