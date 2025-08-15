Si eres de los que se enganchó con “El Marginal”, probablemente ya hayas empezado a ver el spin-off titulado “En el barro”, que se estrenó el 14 de agosto. Esta nueva serie de Netflix Argentina promete seguir profundizando en las historias del universo carcelario creado por Sebastián Ortega, esta vez con un enfoque centrado en Gladys, la matriarca del clan Borges (personaje de Ana Garibaldi). Pero hay otro nombre que está dando mucho de qué hablar: Payuca, la actriz trans que interpreta a Coca Vidiri. Y créeme que su historia es tan potente como la de cualquier personaje de ficción.

Payuca no es solo una revelación en la pantalla. Es también una figura clave del teatro independiente argentino, con una carrera marcada por la lucha, la resistencia y la pasión artística. Su paso por escenarios como el Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes no solo la posicionó como una gran actriz, sino que también rompió barreras históricas dentro del arte en América Latina.

En estos días, la ves brillar en televisión, pero su recorrido viene de mucho antes. Desde su infancia en Pergamino hasta sus interpretaciones en obras como “Siglo de Oro Trans” y “Lorena”, basada en historias reales del Hotel Gondolín, su camino está lleno de valentía y sensibilidad. Y ahora, con su participación en “En el barro”, vuelve a poner en primer plano la diversidad de historias que aún necesitan ser contadas.

Así que, si quieres saber más sobre ella, aquí te comparto una radiografía completa de quién es Payuca, una artista que está dejando huella y que sin duda va a seguir sorprendiendo.

1. ¿QUIÉN ES PAYUCA?

Payuca —o simplemente Payu, como la llaman sus amigos— es una actriz trans argentina, egresada de la Escuela de Arte Dramático. Es reconocida por haber sido la primera mujer trans en actuar en los escenarios oficiales del Teatro San Martín y el Nacional Cervantes. Su presencia en las artes escénicas ha abierto puertas a nuevas generaciones de artistas de la comunidad LGBTIQ+.

Además, es una figura destacada del teatro independiente y ha comenzado a consolidarse también en el mundo audiovisual. En Netflix, la vemos en “En el barro”, interpretando a Coca Vidiri, un personaje que promete dar mucho de qué hablar por su intensidad y profundidad.

2. DATOS PERSONALES DE LA ACTRIZ

Nombre artístico: Payuca

Lugar de nacimiento: Pergamino, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Profesión: Actriz, performer

Formación: Escuela de Arte Dramático

Identidad de género: Mujer trans

Reconocimientos: Premio ACE Revelación Femenina 2022

Redes sociales: @payucadelpueblo (Instagram)

3. LOS PRIMEROS AÑOS DE PAYUCA

Payuca nació y creció en Pergamino, una ciudad del interior argentino. Desde niña tuvo una fuerte inclinación artística. En reuniones familiares, cumpleaños o cualquier excusa, se convertía en el centro de atención. A los 9 años empezó a estudiar acrobacia circense y, poco después, encontró su verdadera vocación: el teatro.

A los 13 años tomó su primera clase de actuación. Desde entonces, nunca dejó de formarse ni de soñar con los escenarios grandes.

4. ¿CÓMO EMPEZÓ EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Su formación actoral comenzó formalmente en la adolescencia y culminó con su egreso de la Escuela de Arte Dramático. Pero su gran despegue llegó mucho después, cuando logró lo que parecía imposible: subirse a los escenarios más importantes de Argentina.

Con “Siglo de Oro Trans”, en el Teatro San Martín, rompió esquemas al interpretar varios personajes de la dramaturgia clásica desde una mirada contemporánea y transfeminista. Luego llegó “El hotel es un cuerpo”, en el Nacional Cervantes, donde su personaje se inspiraba en historias reales del mítico Hotel Gondolín, un espacio de resistencia para mujeres trans.

5. EL SALTO A LA TELEVISIÓN Y NETFLIX

Su primera participación destacada en televisión fue en “Pequeña Victoria” (Telefe), una ficción que abordó con sensibilidad historias de mujeres trans en clave de maternidad y vínculos familiares. En esa serie, escrita por Erika Halvorsen, Payuca protagonizó escenas que interpelaron directamente al público sobre los derechos y las desigualdades de la comunidad trans.

En 2024, participó en la biopic de Cris Miró, interpretando a La Charly, una amiga cercana de la vedette. Su actuación fue emotiva y dejó una marca imborrable.

Y ahora, su presencia en “En el barro” (Netflix), el spin-off de “El Marginal”, marca un nuevo capítulo en su carrera, con un personaje que promete impacto y representación.

6. LA OBRA “LORENA”: UN UNIPERSONAL PODEROSO

“Lorena” es una obra basada en testimonios de mujeres trans que vivieron en el Hotel Gondolín. Payuca interpreta a una mujer que, tras un hecho traumático, se ve obligada a revisar toda su vida. Es un unipersonal intenso, emotivo y crudo, que la actriz llevó al escenario con una entrega total.

En cada función, no solo interpreta un personaje: revive fragmentos de su propia historia. Por eso, suele terminar emocionada, abrazando los aplausos con una mezcla de alivio, gratitud y fuerza.

7. EL APOYO DE SU FAMILIA

Uno de los aspectos más conmovedores de su historia es el apoyo constante que recibió de sus padres. Desde que decidió estudiar teatro hasta hoy, sus papás han estado a su lado, incluso asistiendo a funciones complejas como “Lorena”, con todo lo que eso implica emocionalmente.

Según ella misma ha dicho, “mis padres siempre me dijeron que me iban a apoyar si eso me hacía feliz”.

8. SU VISIÓN DEL TEATRO Y LA REPRESENTACIÓN

Para Payuca, el teatro es mucho más que un trabajo: es su voz, su espacio de lucha y su forma de existir. Suele decir que actuar es lo que la mantiene viva, y que necesita ensayar o estar en escena para sentirse completa.

Además, tiene una postura clara frente a la representación de personas trans en las artes: quiere que las actrices y actores trans puedan interpretar cualquier tipo de personaje, sin quedar encasillados. “Quiero poder ser una abogada, una vendedora, una médica... sin que eso tenga que girar siempre en torno a mi identidad”, ha dicho.

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE PAYUCA

