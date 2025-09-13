¿Qué harías si obtienes una beca para cumplir tu sueño de estudiar Arte en Francia, pero no te alcanza el dinero? Eso es exactamente lo que le pasó a Dawn, una joven que decide participar en un reality de citas que se realizará nada más y nada menos que en La ciudad del amor, pero cuando la avioneta aterriza se da con la ingrata sorpresa de que el show se desarrollará en París, Texas, cerca de su casa. Desilusionada piensa que lo mejor es irse, pero sus planes cambiarán cuando queda flechada por Trey, el soltero protagonista de dicho formato. Debido a que este encantador personaje no solamente conquista a la protagonista y al resto de participantes, también a la audiencia, te doy a conocer quién es Pierson Fodé, el actor que lo interpreta en la película “El otro París”.

En la trama, Trey es la estrella del reality “The Honeypot”; y aunque al inicio parece ser el típico Bachelor, él complicará el plan de Dawn cuando surja entre ambos una conexión especial. La cinta está disponible en Netflix.

En "El otro París", Trey tendrá una conexión especial con Dawn (Foto: Brad Krevoy / Motion Picture Corporation of America)

1. DATOS PERSONALES DE PIERSON FODÉ

Nombre completo: Pierson Dane Fodé

Pierson Dane Fodé Lugar de nacimiento: Washington, Estados Unidos

Washington, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 6 de noviembre

6 de noviembre Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 33 años

33 años Estatura: 1.93 m

1.93 m Instagram: @piersonfode

"Sesión de fotos con traje de cumpleaños - perdí mi ropa debido a la inflación", publicó Pierson Fodé el día de su cumpleaños en 2023 (Foto: @whereisrowandaly / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES PIERSON FODÉ?

Pierson Fodé es un actor y modelo estadounidense conocido por sus papeles como Brooks en la serie “Jessie” y Ely en la comedia romántica “Naomi and Ely’s No Kiss List” Además de aparecer en “The Bold and the Beautiful”, “Tacoma FD, “Dynasty” y “The Real Bros of Simi Valley”.

Una imagen de Pierson Fodé de enero de 2021 (Foto: @tylorklipfel / Instagram)

3. FUNDÓ UNA PRODUCTORA CUANDO ERA ADOLESCENTE

Cuando tenía 13, edad en la que cursaba la secundaria, fundó Pierced Productions, con la que produjo más de 20 cortometrajes, además de escribir e interpretar los roles principales.

Cuando Pierson Fode posó durante una sesión fotográfica para el programa de televisión "The Bold and the Beautiful", en el marco del 57.º Festival de Televisión de Montecarlo, el 18 de junio de 2017 en Mónaco (Foto: Valery Hache / AFP)

4. COMENZÓ CON SU CARRERA EN LA ACTUACIÓN

Tras acabar la secundaria y habiendo cumplido 18 años, Pierson se embarcó en su carrera como actor. Fue así que dejó Washington para instalarse en Los Ángeles, donde actualmente reside.

Pierson Fode posa a su llegada al evento Black Carpet de Knott's Scary Farm en Buena Park, California, el 1 de octubre de 2015 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

5. SU DEBUT Y CARRERA ACTORAL

En 2012, Fodé debutó como actor en la comedia “iCarly” con el papel de Todd. Posteriormente, participó en la película para televisión “Wrath of God: Confrontation”. Le siguieron varias producciones más como: “Storytellers”, “Indigenous”, “Kill Game”, “Drag Worms”, “Jessie”, “Naomi and Ely’s No Kiss List”, “The Bold and the Beautiful”, “The Man from Toronto”, por citar algunos títulos.

Durante su viaje a Dubái en marzo de 2025 (Foto: Pierson Fodé / Instagram)

6. GANÓ UN PREMIO

El año 2012, Fodé recibió el Premio YouTube Soap Opera por su papel protagónico de Jared en “Runaways”, una serie web que duró dos temporadas.

"Las camisas son una pérdida de tiempo y dinero", escribió Fodé en marzo de 2021 (Foto: @misledreject / Instagram)

7. TAMBIÉN ES MODELO

En 2011, firmó con Wilhelmina Models. Por tal motivo, como modelo recibió varios premios entre los que destacan: Estrella del Año, Mejor Desfile, Mejores Fotos de Moda Impresas, Mejor Interpretación en Escena, Mejor Anuncio de Televisión (Read Beauty) y Mejor Sonrisa. También trabajó para reconocidas marcas internacionales.

Posando sobre la arena y de fondo un arcoíris durante su viaje a Dubái en marzo de 2025 (Foto: Pierson Fodé / Instagram)

8. UTILIZÓ POR UN TIEMPO UN MONITOR CARDIACO

El 18 de junio de 2019, Fodé reveló en Instagram que tenía un monitor cardíaco para que los médicos rastrearan “los apagones relacionados con un trauma cerebral” que le provocaban desmayos. Aunque se ha recuperado por completo, ayuda a otras personas con traumas graves a salir adelante.

“¡No estoy muerto! En realidad, estoy bastante lejos de eso ahora. Aunque durante el último mes y medio me las arreglé para tomar unas cervezas y reflexionar sobre la vida con la vieja parca. No iba a compartir nada, pero ese maldito cuadrado en mi camisa estaba en tantas fotos. Me sigue recordando que tal vez esto pueda dar esperanza a alguien más en un estado similar. Esta foto resume el sentimiento. Ese cuadrado era un monitor cardíaco para que los médicos rastrearan los apagones relacionados con un trauma cerebral. Emocionante, lo sé… tal vez algún día haga una película sobre eso (…)”, fue parte de lo que escribió en 2019.

La publicación que hizo el actor para dar a conocer que usaba un monitor cardiaco (Foto: Pierson Fodé / Instagram)

MÁS FOTOS DE PIERSON FODÉ

El actor Pierson Fodè llega a la proyección de la tercera temporada de "Ted Lasso" de Apple TV+ en la Academia de Televisión de North Hollywood, California, el 10 de junio de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)

Posando sobre una motocicleta en septiembre de 2022 (Foto: @ninamduncan / Instagram)

La vez que Pierson Fode asistió a la ceremonia "100 años de Hollywood: Una celebración al servicio" del Fondo Cinematográfico y de Televisión en The Lot at Formosa, Hollywood, California, el 18 de junio de 2022 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí