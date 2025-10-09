“Caramelo” es de esas películas que puede tocar las fibras más profundas de cualquier espectador, al punto de terminar con el corazón lleno y hasta derramar algunas lágrimas. Pero ese no es el punto ahora, sino darle respuesta a una pregunta que todos nos hemos estado haciendo tras ver el largometraje: ¿quién es ese actor que interpreta a Pedro, el chef sensible que encuentra en un perro callejero una razón para seguir adelante?

Lo cierto es que Rafael Vitti, el protagonista de la mencionada historia, no es un novato. Aunque para el público internacional puede resultar una cara nueva, en Brasil es una figura muy reconocida gracias a su paso por televisión, teatro y cine. Su actuación en “Caramelo”, producción estrenada el pasado 8 de octubre en Netflix, no solo marca su regreso al drama, sino también su salto al radar global, algo que, para muchos, ya era cuestión de tiempo.

La película, dirigida por Diego Freitas, es una historia de segundas oportunidades, de esas que apelan directamente al alma. Y en el centro de todo está Vitti, que construye un personaje creíble, emocional y humano. No es casualidad que Netflix haya apostado por él para protagonizar una producción que habla de vínculos, resiliencia y sanación.

Y si te quedaste con ganas de saber más sobre quién es este actor brasileño que ahora todo el mundo está googleando, te comparto a continuación los datos más importantes de su vida y carrera.

1. ¿QUIÉN ES RAFAEL VITTI?

Rafael Vitti es un actor, poeta y artista multifacético nacido en Río de Janeiro. Su nombre completo es Rafael Alencar Vitti, y pertenece a una familia con fuerte tradición en las artes escénicas. Desde muy joven mostró una inclinación por el arte y la interpretación, lo que lo llevó a formarse profesionalmente y a construir una carrera sólida en el mundo del entretenimiento de su país.

Se dio a conocer como galán juvenil, pero ha sabido evolucionar con el tiempo hacia papeles más profundos, como el que interpreta ahora en “Caramelo”, consolidándose como uno de los talentos más versátiles y sensibles de su generación.

2. DATOS PERSONALES DE RAFAEL VITTI

Nombre completo: Rafael Alencar Vitti

Rafael Alencar Vitti Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1995

2 de noviembre de 1995 Edad actual: 29 años

29 años Lugar de nacimiento: Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro, Brasil Altura: 1,82 m.

1,82 m. Padres: João Vitti y Valéria Alencar (ambos actores)

João Vitti y Valéria Alencar (ambos actores) Pareja: Tatá Werneck (actriz y comediante)

Tatá Werneck (actriz y comediante) Hija: Una niña, nacida en 2019

Una niña, nacida en 2019 Signo zodiacal: Escorpio

Escorpio Comida favorita: Yakisoba

Yakisoba Equipo de fútbol favorito: Fluminense FC

Fluminense FC Hobbies: Poesía, caminatas por la playa, acampar, y compartir tiempo con su perro Simba

3. SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Rafael creció rodeado de arte. Su formación comenzó en el teatro, con la obra “Quem Matou O Leão”, y luego se abrió camino en los cortometrajes “NÓS” y “Le Royale com Queijo”. Estaba estudiando artes escénicas en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UniRio) cuando se presentó —por segunda vez— al casting de “Malhação: Sonhos”, logrando finalmente quedarse con uno de los papeles principales.

Ese fue el verdadero comienzo de su carrera en televisión, y desde ahí no paró.

4. EL PAPEL QUE CATAPULTÓ A LA FAMA A RAFAEL VITTI

Su gran salto llegó en 2014, cuando interpretó a Pedro Ramos en “Malhação: Sonhos”, una de las telenovelas juveniles más vistas en Brasil, producida por Rede Globo. Su personaje era el de un guitarrista soñador, carismático y algo rebelde.

Además, formó una pareja muy popular en la ficción con la actriz Isabella Santoni, conocida por los fans como Perina. Fue un boom mediático que lo posicionó como ídolo juvenil en todo el país.

5. SU TRAYECTORIA EN TELEVISIÓN Y CINE

Después del fenómeno de “Malhação”, Vitti consolidó su carrera con papeles en varias telenovelas y series de éxito. Entre sus trabajos más destacados están:

“Não Se Apega, Não” (2015)

“Velho Chico” (2016), donde fue el antagonista en la primera fase

“Rock Story” (2016)

“Verão 90” (2019)

“Além da Ilusão” (2022)

En cine ha participado en producciones como “Amor de Mula” (2005), “Os Saltimbancos Trapalhões 2” (2016), y ahora “Caramelo” (2025), su proyecto más relevante hasta la fecha a nivel internacional.

6. SU ROL EN “CARAMELO”

En “Caramelo”, Rafael interpreta a Pedro, un chef brasileño cuya vida cambia radicalmente tras recibir un diagnóstico médico inesperado. En plena crisis existencial, encuentra consuelo en Amendoim, un perro callejero color caramelo que se convierte en su fiel compañero.

El actor confesó que el papel fue un desafío emocional, pero al mismo tiempo una oportunidad para conectar con temas que le importan profundamente, como el amor, la empatía y el vínculo entre humanos y animales.

7. SU FACETA COMO ESCRITOR Y ARTISTA MULTIDISCIPLINARIO

Más allá de la actuación, Rafael también es poeta. En 2016 publicó “Quer Se Ver No Meu Olho?”, un libro que reúne poemas escritos desde su adolescencia. Su escritura refleja una sensibilidad introspectiva, muchas veces inspirada en la vida cotidiana y en sus propias emociones.

8. VIDA PERSONAL

Desde 2017 está en pareja con la actriz y comediante Tatá Werneck, con quien tiene una hija. Ambos son muy queridos en Brasil y suelen compartir momentos de su vida familiar en redes sociales, aunque también cuidan bastante su privacidad.

Rafael se considera una persona simple, que disfruta de las caminatas por la playa, el contacto con la naturaleza y los momentos en familia. Además, es un amante de los animales, algo que claramente se nota en su conexión con el personaje de Pedro en “Caramelo”.

