Con una presencia arrolladora y una sensibilidad que traspasa la pantalla, Raquel Martínez se está convirtiendo en un rostro imprescindible para la representación LGBT+ en la televisión latinoamericana. La actriz y bailarina hispano-mexicana da vida a Dora en “Pecados inconfesables”, la serie mexicana de Netflix donde interpreta a una mujer que desafía los prejuicios, mezcla fuerza y vulnerabilidad y vive un romance cargado de audacia con un poderoso político.

Desde una infancia marcada por el reto de afirmar su identidad hasta su ascenso en los escenarios de España, Italia y México, Raquel ha sabido transformar sus heridas en impulso artístico.

1. ¿Quién es Raquel Martínez?

Raquel Becerra Martínez, conocida profesionalmente como Raquel Martínez, nació un 7 de agosto en Sevilla, Andalucía, España. A los 16 años comenzó su transición como mujer, contando con el apoyo de su familia, y pronto descubrió en el arte una vía para expresarse. Tras formarse en danza y teatro en la ESAD de Sevilla y Madrid, debutó en televisión con “Cita a ciegas” en España y, buscando nuevos horizontes, se mudó a México en 2014 para seguir su carrera artística desde cero.

Su talento y perseverancia la llevaron a hacer historia como la primera actriz trans en una serie producida por Televisa (“Los pecados de Bárbara”, 2019), además de marcar tendencia en reality shows, cine y campañas de inclusión.

Raquel Martínez durante las grabaciones en “Pecados inconfesables” de Netflix (Foto: Raquel Martínez / Instagram)

2. Datos personales de Raquel Martínez

Nombre completo: Raquel Becerra Martínez

Nombre artístico: Raquel Martínez

Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1981

Edad: 44 años

Lugar de nacimiento: Sevilla, Andalucía, España

Nacionalidad: Española / Mexicana (reside y trabaja en México)

Profesión: Actriz, bailarina, modelo y cantante.

Redes sociales: raquelmartinezof

3. Carrera artística

En España, Raquel Martínez se formó entre la danza y el teatro, actuando en musicales y proyectos de televisión. Al llegar a México, debutó en la serie “Los pecados de Bárbara” (Televisa) dándole vida a Odaya y pronto diversificó su carrera participando como juez en el reality “La más draga”, y en películas como “El sueño de ayer” o “Sobreviviendo a mis XV”. En 2024, también forma parte de la cinta española “Mi querida señorita”, producida por Los Javis.

Raquel Martínez durante una participación en "La más draga" (Foto: Raquel Martínez / Instagram)

4. Cantante

Raquel lanzó el sencillo “Pediste y llegó” bajo el nombre artístico “Mami Ra”, y su influencia se extiende a la moda, el activismo y la música.

5. Modelo

Raquel Martínez ha participado en diversas campañas de inclusión para marcas como Levi’s, L’Oréal o NYX Cosmetics. Además, formó parte de tendencias virales tras una experiencia singular con Mercedes-Benz.

6. Raquel Martínez en “Pecados inconfesables”

La serie mexicana de Netflix la presenta como Dora, contratada como sexoservidora en una fiesta donde se cruza con Rafael Barrientos, político y padre biológico del hijo de Helena. Lo que comienza en secreto evoluciona en un vínculo apasionado: Barrientos asume públicamente la relación, desafiando mandatos políticos y prejuicios sociales.

Dora, el personaje de Raquel Martínez, tiene una relación con el político Rafael en la serie “Pecados inconfesables” (Foto: Raquel Martínez / Instagram)

7. Activismo e impacto cultural

Raquel Martínez utiliza su voz y visibilidad para impulsar la inclusión LGBT+ en industrias conservadoras, tanto en México como en España.

8. Fotos de Raquel Martínez

Raquel Martínez transforma la televisión mexicana con su papel de Dora en “Pecados inconfesables” de Netflix (Foto: Raquel Martínez / Instagram)

Raquel Martínez durante la Real Feria en España (Foto: Raquel Martínez / Instagram)





Raquel Martínez es pionera para la visibilidad trans e intersexual en la televisión y el cine hispanoparlante (Foto: Raquel Martínez / Instagram)

