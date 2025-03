Aunque Marimar Vega y Erika Buenfil son las protagonistas de “Bienvenidos a la familia” (“Welcome to the Family” en inglés), no son las únicas que destacan en la serie mexicana de Netflix. Ana Layevska y Erick Elías también aportan chispa a la historia que tiene misterio, comedia, romance y más, pero sin duda, la sorpresa fue el actor Ricardo Selmen. ¿De quién se trata y a quién interpreta?

Ricardo Selmen da vida a uno de los hijos de Cristina (Vega), quien tras años de estar alejada de su padre, Raúl Ruiz Lezama (Arturo Beristáin, lo busca para reclamarle por la duda que tiene con un jefe de la mafia y por la que le quitaron el departamento que pagó con años de trabajo. Cuando Ruiz muere, ella y su madrastra ocultan el cuerpo hasta poder reclamar la herencia.

1. ¿Quién es Ricardo Selmen?

Ricardo Selmen es un actor mexicano de 21 años con Síndrome de Down. A lo largo de su carrera ha participado en producciones como “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” (2011), “Esta historia me suena” (2019), “Familia” (2023) y “Bienvenidos a la familia” (2025).

Ricardo Selmen interpretó a Jorge, el hijo de Cristina, en la serie mexicana "Bienvenidos a la familia" (Foto: Ricardo Selmen/ Instagram)

2. Datos personales de Ricardo Selmen

Nombre: Ricardo Selmen

Edad: 21 años

Madre: Tanya Selmen

Nacionalidad: mexicano

Idioma: Español

Ojos: Cafés

Cabello: Castaño

Instagram: selmenricardo

3. Fundador de Creando Sin Barreras

Ricardo Selmen fundó junto a su madre Tanya Selmen, que también es actriz, “Creando Sin Barreras”, una academia de artes para jóvenes con capacidades diferentes. Con dicha institución se dedica a generar espacios seguros y de creación para su comunidad.

4. No solo disfruta de la actuación

Además de la actuación, el actor mexicano Ricardo Selmen también practica algunos deportes, como fútbol, parkour, básquetbol y capoeira.

5. El papel de Ricardo Selmen en “Bienvenidos a la Familia”

El carismático Ricardo Selmen asume el rol de Jorge, el primer hijo de Cristina en “Bienvenidos a la familia”. Cuando Raúl Ruiz se entera que su nieta tiene Síndrome de Down presiona a su hija para que se deshaga del bebé, pero ella se niega, así que la expulsa de su hogar y vuelve a tener comunicación con ella hasta que le va mal en unos negocios y utiliza el departamento de Cristina para pagar parte de su deuda.

Jorge aporta picardía y diversión a varias escenas de la serie de Netflix en la que comparte pantalla con Marimar Vega, Erika Buenfil y el resto del elenco. Además, es parte esencial del plan para encubrir la muerte de Ruiz hasta asegurar la herencia. Al igual que a Selmen, a su personaje le apasiona la actuación y Luciana (Buenfil) se encarga de alentarlo a seguir sus sueños.

Ricardo Selmen como Jorge, Marimar Vega y Erika Buenfil, en una escena de la serie mexicana "Bienvenidos a la familia" (Foto: Ricardo Selmen/ Instagram)

6. Series y películas de Ricardo Selmen

“La rosa de Guadalupe”

“Como dice el dicho” (2011)

“Esta historia me suena” (2019)

“Familia” (2023)

“Bienvenidos a la familia” (2025)

7. Fotos de Ricardo Selmen en Instagram

Ricardo Selmen, actor de "Bienvenidos a la familia", en Ámsterdam (Foto: Ricardo Selmen/ Instagram)

Ricardo Selmen, actor de "Bienvenidos a la familia", junto a su madre Tanya Selmen (Foto: Ricardo Selmen/ Instagram)

Ricardo Selmen, actor de "Bienvenidos a la familia", en Torre Eiffel (Foto: Ricardo Selmen/ Instagram)