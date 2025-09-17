La temporada 34 de “Dancing with the Stars”, presentada por Alfonso Ribeiro, recordado por “The Fresh Prince of Bel-Air”, y la bailarina profesional Julianne Hough, empezó el 16 de septiembre de 2025, así que ya puedes disfrutar de la nueva entrega de exitosa serie que reúne a celebridades y bailarines profesionales para competir en rutinas de baile temáticas, evaluadas por un panel de reconocidos expertos como Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli y Derek Hough.

La medallista olímpica Jordan Chiles, la actriz Danielle Fishel (“Boy Meets World”), la cantante Lauren Jauregui (Fifth Harmony), y personalidades virales como Alix Earle son algunos de los participantes de la nueva entrega del show. Robert Irwin, el hijo de Steve Irwin, también es uno de los competidores. Pero ¿qué más se sabe sobre él?

1. ¿Quién es Robert Irwin?

Robert Clarence Irwin es un fotógrafo, personalidad de televisión y conservacionista australiano, que sigue los pasos de su fallecido padre Steve Irwin. El también cuidador de zoológico, fotógrafo de vida silvestre y actor protagonizó la serie de Animal Planet “Crikey! It’s the Irwins” con su madre, Terri, y su hermana, Bindi, de 2018 a 2022.

2. Datos personales de Robert Irwin

Nombre: Robert Clarence Irwin

Fecha de nacimiento: 1 December 2003

Edad: 21 años

Lugar de nacimiento: Buderim, Queensland, Australia

Nacionalidad: Australiana-estadounidense

Ocupación: conservacionista, presentador de televisión, cuidador de zoológico, fotógrafo y actor

Padres: Steve Irwin y Terri Irwin

Instagram: robertirwinphotography

Robert Irwin de pequeño junto a su padre Steve Irwin, quien fue conocido como "El cazador de cocodrilos" (Foto: Robert Irwin/ Instagram)

3. Los inicios de Robert Irwin

En 2009, Irwin realizó un cameo en “Free Willy: Escape from Pirate’s Cove”. Un año después, participó con su madre y hermana en la serie “Steve Irwin’s Wildlife Warriors”. Mientras que en el 2014 y 2015, copresentó la serie “Wild But True” en Discovery Kids Channel, que fue nominado a un Premio Emmy Internacional para Niños.

4. La serie de libros de Robert Irwin

A la larga lista de cosas que Robert Irwin ha hecho en su corta vida, se suma escribir una serie de libros titulada “Dinosaur Hunter”, que coescribió con Lachlan Creag y Jack Wells en 2013.

5. Una de sus más grandes pasiones

Una de las pasiones de Robert Irwin es la fotografía. En 2016, quedó en segundo lugar en la categoría júnior del concurso Australian Geographic Nature Photographer. Además, colabora con la revista Australia Zoo Crikey en su sección de fotografía.

Robert Irwin, participante de "Dancing with the Stars 34", junto a la bailarina profesional Witney Carson (Foto: Robert Irwin/ Instagram)

6. Sigue los pasos de su padre

Junto con su madre Terri y su hermana Bindi, Robert Irwin viaja alrededor del mundo para apoyar los esfuerzos de conservación a través de su organización sin fines de lucro Wildlife Warriors y el Zoológico de Australia en Beerwah, Queensland.

7. Robert Irwin en “Dancing with the Stars” 34

Robert Irwin participa en la temporada 34 de “Dancing with the Stars” con la bailarina profesional Witney Carson. En su primera presentación se llevaron la puntuación más alta de la noche. Su hermana mayor, Bindi Irwin, ganó la temporada 21 de “DWTS”.

8. Filmografía de Robert Irwin

Películas

Free Willy: Escape from Pirate’s Cove (2010)

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015)

Televisión

Bindi the Jungle Girl (2007)

Kate Plus 8 (2011)

Dino Dan: Trek’s Adventures (2014)

Ten Deadliest Snakes (2015)

The Tonight Show Starring (2017–2019)

Crikey! It’s the Irwins (2018–2022)

The Kelly Clarkson Show (2019–2022)

Bluey (2020)

Sesame Street (2020)

Earth to Ned (2020)

Irwin Family Adventures (2021)

RuPaul’s Drag Race Down Under (2022)

Kurt Fearnley’s One Plus One (2022)

Have You Been Paying Attention? (2022)

I’m a Celebrity...Get Me Out of Here! (2024)

Dancing with the Stars (2025)

9. Fotos de Robert Irwin en Instagram

Robert Irwin, participante de la temporada 34 de "Dancing with the Stars", abrazando un elefante (Foto: Robert Irwin/ Instagram)

Robert Irwin, participante de "Dancing with the Stars 34", junto a su madre Terri (Foto: Robert Irwin/ Instagram)

Robert Irwin, participante de "Dancing with the Stars 34", junto a la bailarina profesional Witney Carson en su primera presentación (Foto: Robert Irwin/ Instagram)

