“Pecados Inconfesables” es la nueva serie mexicana de Netflix que ha logrado posicionarse rápidamente entre las más vistas de la plataforma en varios países. Su trama sofisticada y provocadora, cargada de tensión emocional, secretos, chantajes y una protagonista en busca de libertad, ha logrado atrapar a millones de espectadores desde su estreno el pasado 30 de julio de 2025.

En medio de este thriller sensual y oscuro aparece Rafael Barrientos, un personaje intrigante que, si bien no lidera la historia, tiene un peso específico dentro del desarrollo de la trama. Quien lo interpreta es Roberto Quijano, un actor mexicano que ha logrado captar la atención por la intensidad con la que encarna sus personajes y por la naturalidad con la que transita entre géneros, desde el drama hasta la comedia.

Roberto Quijano no es una cara nueva para quienes siguen las producciones mexicanas actuales. Con una carrera que ha crecido paso a paso, se ha ido posicionando como uno de los talentos emergentes más sólidos de su generación. Su trabajo previo en series como “La casa de las flores” o películas como “Cindy la Regia” y “Amor y matemáticas” confirman su versatilidad.

A continuación, te cuento más sobre quién es este actor tapatío, cómo llegó al mundo de la actuación y por qué es una figura para seguir en la escena audiovisual contemporánea.

Roberto Quijano como Rafael Barrientos en una escena de la serie mexicana "Pecados inconfesables" (Foto: Netflix)

1. ¿QUIÉN ES ROBERTO QUIJANO?

Roberto Quijano es un actor y escritor mexicano originario de Zapopan, Jalisco. Desde muy joven mostró interés por el arte escénico y encontró en la actuación una forma de conectar con los demás a través de las emociones. Su carisma natural y su capacidad para interpretar personajes emocionalmente complejos lo han llevado a participar en cine, televisión y plataformas digitales, consolidando una carrera que sigue en ascenso.

2. DATOS PERSONALES DE ROBERTO QUIJANO

Nombre completo: Roberto Quijano

Lugar de origen: Zapopan, Jalisco, México

Profesión: Actor / Escritor

Redes sociales: @RooQuijano

Mascota: Perro

Color favorito: Negro

Fobia: Claustrofobia

Platillo favorito: Tostilocos preparados

Pasión: Entretener y hacer reír

Hobbie: Manejar solo y cantar a todo pulmón

Mejor regalo: Su piano

Perfume: Le Labo 29

Libro favorito: Vendida de Zana Muhsen

Frase personal: “Del pueblo y para el pueblo”

Roberto Quijano forma parte del elenco de la serie mexicana “Pecados inconfesables” de Netflix (Foto: Roberto Quijano / Instagram)

3. ¿CÓMO DECIDIÓ DEDICARSE A LA ACTUACIÓN?

Su vocación nació a los 15 años, cuando decidió tomar un curso de teatro solo por curiosidad. Fue allí donde lo invitaron a su primera audición y, poco después, grabó su primer comercial. En ese momento supo que quería dedicarse a esto para siempre. Aunque sus padres al principio lo veían como un pasatiempo, Quijano persistió en su sueño. Él mismo recuerda con humor que al principio “sí me morí de hambre”, pero también reconoce que las ganas de salir adelante nunca desaparecieron.

4. ¿CUÁL HA SIDO SU PAPEL MÁS RETADOR?

Uno de los personajes que más lo ha sacado de su zona de confort ha sido Billy, en la película Amor y matemáticas. Acostumbrado a roles más serios o intensos, esta comedia representó un giro en su carrera. Para él, fue una oportunidad de mostrarse diferente, de explorar otros matices actorales y de romper con sus propios límites. También significó el inicio de una etapa donde busca interpretar personajes con más profundidad emocional y diversidad de género.

5. ¿QUÉ LO INSPIRA EN SU CARRERA?

Roberto ha dicho que su mayor inspiración es su familia. En lo profesional, lo motiva el hecho de entretener al público, hacerlos reír o emocionarse, ayudarlos a desconectarse del estrés diario. Tiene muy claro que su objetivo va más allá de actuar: quiere generar emociones genuinas y aportar desde la pantalla un momento de bienestar a quienes lo ven.

6. ¿CÓMO ES SU EXPERIENCIA PERSONAL CON CADA PROYECTO?

Para él, cada nuevo proyecto es como empezar el primer día de clases: una mezcla de emoción, nervios y alegría. Disfruta profundamente conocer nuevos equipos de trabajo y formar amistades duraderas. Lo más valioso, según sus propias palabras, es que trabaja en algo que lo hace feliz y que lo mantiene entusiasmado día a día. Esa emoción se nota en pantalla y es parte de lo que ha hecho crecer su carrera.

7. ¿QUÉ VISION TIENE SOBRE SU PROFESIÓN Y LA INDUSTRIA?

Roberto es muy consciente del camino que ha recorrido. Asegura que el joven ingenuo que creía que bastaba con “querer ser actor” cambió por uno que entiende las reglas del juego: hay que estudiar, persistir, prepararse y entender que muchas veces el rechazo no depende de uno. También valora que los nuevos personajes masculinos están dejando atrás estereotipos machistas, dando paso a una representación más diversa y evolucionada del hombre actual.

8. FOTOS DE INSTAGRAM DE ROBERTO QUIJANO

Roberto Quijano es un actor que ha ganado bastante notoriedad en los últimos años (Foto: Roberto Quijano / Instagram)

