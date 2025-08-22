Con una mezcla de entrega y fuerza actoral, Santiago Caamaño se ganó el reconocimiento del público argentino e internacional al encarnar a Rubén, uno de los guardias más temidos de la cárcel La Quebrada en “En el barro”. Su actuación —fría, cruel y sin concesiones— ha provocado fuertes reacciones y consolidó al actor como una de las presencias más intensas y comentadas del Spin-Off de “El Marginal” de Sebastián Ortega.

Aunque el papel lo llevó a enfrentarse a situaciones y escenas límite, Caamaño cuenta con una sólida carrera previa en cine, teatro y televisión, además de una historia de amor pública y activa con la actriz y productora Nazarena Vélez. Descubre aquí quién es, su trayectoria y la reacción de su pareja ante el papel más polémico de su carrera.

1. ¿Quién es Santiago Caamaño?

Santiago Caamaño nació el 26 de febrero de 1982 en Buenos Aires, Argentina. Si bien siempre mantuvo un perfil bajo en los medios, su carrera se fue nutriendo de roles diversos y desafiantes tanto en la pantalla grande como en la TV y el teatro. Formado en actuación, participó en reconocidas producciones como “El niño pez” (2009), “Baires” (2015), “Pasaje de vida” (2015) y trabajó con figuras consagradas del espectáculo argentino. En 2019 inició una relación sentimental y profesional con Nazarena Vélez, referente de la televisión y el teatro, con quien comparte escenario en obras como “Suspendan la boda”.

Su actuación, "En el barro", le ha abierto las puertas a Santiago Caamaño (Foto: Santiago Caamaño/ Instagram)

2. Datos personales de Santiago Caamaño

Nombre completo: Santiago Caamaño

Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1982

Edad: 43 años

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Nacionalidad: Argentina

Ocupación: Actor

Pareja actual: Nazarena Vélez (actriz y productora)

Instagram: @santiagocaamano

3. Del deporte a la actuación

Empezó a jugar fútbol a los 5 años y hasta los 20 estuvo en Racing, Dock Sud, El Porvenir y Talleres de Escalada. Sin embargo, una lesión le impidió continuar. Futbolistas Argentinos Agremiados le otorgó una beca y decidió estudiar periodismo deportivo. No finalizó la carrera ya que le quedaron cuatro materias pendientes para recibirse. Luego de ello, decidió ser actor. Se formó en diversos talleres y escuelas de su país.

4. Debut actoral y salto internacional en la carrera de Santiago Caamaño

Debutó en televisión y cine durante la primera década de 2000, consolidándose en producciones argentinas de renombre. Su trabajo en teatro junto a Nazarena Vélez y en ficciones televisivas como “Pasaje de vida”, “Baires” y “El niño pez” lo posicionaron como un actor comprometido y adaptable. El salto internacional le llegó de la mano de Netflix con “En el barro”, donde su personificación de Rubén —guardia responsable de escenas de abuso, crueldad y poder— produjo un impacto inmediato entre crítica y audiencia.

5. Carrera y proyectos destacados

Entre sus producciones más reconocidas figuran:

“El niño pez” (2009)

“Pasaje de vida” (2015)

“Baires” (2015)

“Terapia Alternativa 2” (Disney+)

“En el barro” (Netflix, 2025) Además, Caamaño ha participado en obras teatrales y series unitarias, siempre alternando entre el drama extremo y la comedia.

6. La reacción de Nazarena Vélez y su historia de amor con Santiago Caamaño

La relación de Santiago Caamaño y Nazarena Vélez comenzó en 2019, durante una temporada teatral. La propia Vélez compartió su reacción al ver a su pareja en “En el barro”: “La vi, pero fue fuerte, porque el papel es fuerte. La gente lo odia, pero nada que ver a lo que es él. Eso demuestra que es un gran actor. Lo ves y lo odias. De hecho, la noche que lo tenía al lado durmiendo, estaba como ‘córrete de al lado mío’. ¡No quería estar al lado de ese hombre, pero la rompe toda!”, refirió Nazarena entre orgullo y asombro. Ambos siguen compartiendo escenario y vida, siendo Caamaño convocado regularmente por Nazarena para obras de su productora. Además, han formado una familia con los hijo de Vélez: Barbie, Chyno y Titi.

Santiago Caamaño junto a Nazarena Vélez con quien además de amor, los une la pasión por el teatro (Foto: Santiago Caamaño/ Instagram)

7. Fotos de Santiago Caamaño

Santiago Caamaño junto al Chyno, hijo de Nazarena Vélez (Foto: Santiago Caamaño/ Instagram)

Santiago Caamaño y Nazarena junto a sus mascotas Peny y Carlitos (Foto: Santiago Caamaño/ Instagram)

Santiago Caamaño junto a Nazarena Vélez y dos de sus hijo Titi y Chyno (Foto: Santiago Caamaño/ Instagram)

