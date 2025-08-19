Con solo 17 años, Sebastián García Huerta es un talento juvenil en ascenso que destaca en la pantalla y detrás del micrófono, consolidándose como un actor imprescindible para la nueva generación mexicana. Su presencia en “Pecados inconfesables”, la serie de Netflix, lo proyecta a nivel continental, pero detrás de su rol como Fernando hay una historia de disciplina, crecimiento y amor por el arte que trasciende géneros y formatos.

1. ¿Quién es Sebastián García?

Sebastián García Huerta nació el 25 de abril de 2008 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño sintió el llamado artístico y, a los 11 años, comenzó su carrera profesional en el mundo del doblaje, una escuela donde aprendió de figuras como Toni Rodríguez y Elsa Covián. Con una sensibilidad natural y un carisma que traspasa la pantalla, Sebastián ha combinado la infancia con el rigor de un oficio competitivo, sobresaliendo gracias a su pasión y ética.

2. Datos personales de Sebastián García

Nombre completo: Sebastián García Huerta

Sebastián García Huerta Fecha de nacimiento: 25 de abril de 2008

25 de abril de 2008 Edad: 17 años

17 años Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Profesión: Actor de doblaje, televisión y cantante.

Actor de doblaje, televisión y cantante. Redes sociales: @sebastian.gahuer

Sebastián García es una estrella juvenil con mucha versatilidad (Foto: Sebastián García / Instagram)

3. Formación y primeros pasos

Sebastián inició formalmente sus estudios en Doblaje Niños, donde logró consolidar no solo su capacidad técnica para la voz, sino también una madurez emocional poco común en actores de su generación. Aprendió a combinar estudio, interpretación vocal y el manejo de la presión de los sets profesionales.

4. Carrera en doblaje y televisión

Sebastián es conocido por ser la voz recurrente de Brady Noon en grandes producciones animadas y live action, así como por su trabajo en Múltiples franquicias de renombre:

Greg Heffley en la saga animada “El diario de Greg”

en la saga animada “El diario de Greg” Podcast en “Cazafantasmas: El legado” y “Cazafantasmas: Apocalipsis Fantasma”

en “Cazafantasmas: El legado” y “Cazafantasmas: Apocalipsis Fantasma” Amon Tomaz en “Black Adam”

en “Black Adam” Pericles Addams en “Merlina” (Netflix)

Max en “Mighty Express”

en “Mighty Express” Versiones infantiles de personajes en “One Piece”, “Naruto”, “Demon Slayer”, “Moon Knight”, “Saint Seiya”, “Thor: Amor y trueno”, “La casa del dragón”, entre otros.

5. Sebastián García en “Pecados inconfesables”

Su personaje es Fernando, el hijo Helena. Su papel le ha valido el reconocimiento por su versatilidad, naturalidad y profundidad emocional, reflejando una madurez actoral que lo apunta como una promesa sólida del audiovisual mexicano.

Sebastián García en su papel de Fernando en “Pecados inconfesables” (Foto: Sebastián García / Instagram)

6. Participaciones internacionales y protagónicos destacados

Entre sus protagonistas están Diego en “Viaje al centro de la tierra” (Disney+) y Vicente Fernández adolescente en “El Rey, Vicente Fernández” (Caracol/Netflix). La experiencia de encarnar figuras reales y personajes complejos lo han convertido en un actor buscado para proyectos globales de cine y streaming.

7. Música, interpretación y nuevos desafíos

Sebastián también se ha desenvuelto como cantante e intérprete, participando en musicales, programas infantiles y coros como el de “Plaza Sésamo”. Su rango vocal y dominio musical le permitieron integrar proyectos multidisciplinarios y dar vida a personajes que requieren canto y actuación.

8. Reconocimientos, impacto y ejemplo generacional

Ha sido elogiado por directores y colegas no solo por su profesionalismo, sino por la frescura y empatía que transmite a colegas y seguidores. Afiliado a ANDA, no teme a nuevos retos y busca generar impacto a través de la autenticidad: inspirar a otros talentos jóvenes y representar la diversidad de caminos para triunfar en la industria audiovisual, igual que Raquel Martínez lo hace como referente LGBT+.

9. Fotos Sebastián García Huerta

Sebastián García es la voz juvenil detrás de grandes franquicias animadas y el actor de Fernando en "Pecados inconfesables" (Foto: Sebastián García / Instagram)

Sebastián García es la voz juvenil detrás de grandes franquicias animadas y el actor de Fernando en “Pecados inconfesables” (Foto: Sebastián García / Instagram)

