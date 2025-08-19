La serie “En el barro”, uno de los éxitos argentinos más recientes en Netflix, deslumbra por sus historias intensas, sus protagonistas femeninas y también por quién está detrás de las cámaras: Sebastián Ortega, productor, director y guionista. Consolidado como el gran arquitecto de las ficciones de encierro y poder, actualmente también acapara flashes por su romance con Valentina Zenere, figura central del spin-off de “El Marginal”.

La relación sentimental entre Ortega y Zenere, que nació durante la producción de “En el barro”, es hoy una de las más seguidas del espectáculo argentino. Y el éxito de la serie, rodada con un elenco de primer nivel y una puesta visual potente, vuelve a poner al productor en el centro de la industria. Conoce más sobre sus creaciones, legado familiar y reinvención constante.

1. ¿Quién es Sebastián Ortega?

Sebastián Ortega Salazar nació el 14 de agosto de 1973 en Buenos Aires. Hijo de Palito Ortega y la actriz Evangelina Salazar, creció en medio de un entorno creativo y artístico junto a sus hermanos Julieta, Emanuel, Rosario y Luis Ortega. Con una carrera iniciada en los años 2000, Sebastián es considerado uno de los creadores y productores más influyentes de la televisión y el streaming en América Latina. Dueño de un instinto para detectar historias innovadoras, también es un referente para las nuevas generaciones, reinventando la ficción con cada proyecto. En 2006 fundó Underground Contenidos.

Sebastián Ortega junto a su padre Palito Ortega (Foto: Sebastián Ortega/ Instagram)

2. Datos personales de Sebastián Ortega

Nombre completo: Sebastián Ortega Salazar

Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1973

Edad: 52 años

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Nacionalidad: Argentina

Altura: 1,75 m (aprox.)

Ocupación: Productor, guionista, director

Instagram: @sebasortegaok

Hijos: Dante, Paloma, Helena

Pareja actual: Valentina Zenere

3. Los inicios de Sebastián Ortega

Su primer gran paso fue como productor en Ideas del Sur (2001-2005) con miniseries como “El hacker”, “Tumberos”, “Sol negro” y la exitosa “Los Roldán”. En 2006 fundó Underground, apostando a ficciones originales y riesgosas. “Lalola” y “Los exitosos Pells” marcaron el inicio de una continuación de novelas y unitarios multipremiados.

4. Carrera y obras destacadas

Producción y dirección de series y novelas:

“Los Roldán” (2004)

“Lalola” (2007)

“Los exitosos Pells” (2008)

“Graduados” (2012)

“Viudas e hijos del rock & roll” (2014)

“Historia de un clan” (2015)

“El Marginal” (2016-2022)

“100 días para enamorarse” (2018)

“En el barro” (2025)

Ortega es, además, creador de varios formatos, guionista y director artístico de cada uno de sus proyectos.

5. Premios y reconocimientos

Su carrera ha sido reconocida con múltiples premios Martín Fierro, Tato, Konex, Cóndor de Plata, y distinciones internacionales. “El Marginal” ganó galardones nacionales y fue vendido a Netflix y Universal, mientras que “Lalola”, “Graduados” y “100 días para enamorarse” también se destacaron como éxitos exportados.

SSebastián Ortega es el creador de “El Marginal” y “En el barro” (Foto: Sebastián Ortega/ Instagram)

6. La vida personal de Sebastián Ortega

Padre de tres hijos junto a su exesposa Guillermina Valdés, Sebastián mantiene una relación muy cercana con su familia artística (hermanos y padres) y con los hijos fruto de ese matrimonio. Desde 2024, comparte su vida sentimental con Valentina Zenere, de 28 años, a quien conoció en el set de “En el barro”. La pareja hizo pública su relación durante una fiesta del elenco y desde entonces se muestra unida tanto en plan profesional como en lo personal: comparten viajes, eventos y rutinas cotidianas en Buenos Aires y el exterior. El actor ha confesado que viven juntos y que la hermosa actriz ha logrado acercar la relación con sus hijos.

7. Curiosidades y legado

Es primo de figuras mediáticas como Luciana Salazar.

Desde 2006 es Director General de Underground Contenidos.

Ha exportado más de diez ficciones a diferentes países y plataformas.

Es fanático del trabajo en equipo, la música y la creatividad constante.

Le encantan los tatuajes y tiene impregnado su apellido en la espalda.

Su productividad ha consolidado a la productora Underground como un sello de calidad en el mundo digital.

8. Fotos Sebastián Ortega

A Sebastián Ortega le gustan los tatuajes (Foto: Sebastián Ortega/ Instagram)

