Un fatídico accidente entrelaza las vidas de seis personas, quienes varios años después deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones en “Karma”, un thriller policial coreano que aterrizó el 4 de abril de 2025 en Netflix. Una de esas personas es Lee Ju-yeon, una médica atormentada por un horrible suceso en su adolescencia, que al reencontrarse con uno de los culpables quiere cobrar venganza. Debido al gran rol que interpreta, te damos a conocer quién es Shin Min-a, la actriz que la interpreta.

Cabe mencionar que “Karma”, que esta serie de intriga cuyo título en su idioma original es “Akyeon”, se basa en un webtoon homónimo dibujado por Choi Hee-seon.

En "Karma", Lee Ju-yeon vive atrapada en su pasado (Foto: Baram Pictures / Moonlight Film)

1. DATOS PERSONALES DE SHIN MIN-A

Nombre completo: Yang Min-a

Más conocida como: Shin Min-a

Lugar de nacimiento: Gyeongsang, Corea del Sur

Nacionalidad: Surcoreana

Cumpleaños: 5 de abril

Año de nacimiento: 1984

Edad: 41 años

Instagram: @illusomina

2. ¿QUIÉN ES SHIN MI-A?

Shin Min-a es una modelo y actriz surcoreana conocida por protagonizar dramas televisivos como “A Love to Kill” (2005), “My Girlfriend Is a Gumiho” (2010), “Arang and the Magistrate” (2012), “Oh My Venus” (2015), “Tomorrow, With You” (2017), “Hometown Cha-Cha-Cha” (2021) y “Our Blues” (2022).

3. GANÓ UN CONCURSO PARA MODELO SIN SABERLO

En 1998, Shin fue convocada por la revista Kiki, después de ganar un concurso para modelos, certamen al que ella no se inscribió, sino su amiga lo hizo en secreto. Su rostro se hizo conocido cuando protagonizó anuncios para marcas como Samsung y Korea Telecom 018. Debido al éxito que alcanzó siendo menor edad, fue considerada una de las “cuatro estrellas comerciales adolescentes”, además de ser denominada una representante de la “Generación N” (análogo coreano de la Generación del Milenio).

4. HA APARECIDO EN VARIOS VIDEOS MUSICALES

Desde muy jovencita apareció en varios videos musicales. Algunos de ellos son: “Do You Know” de Jo Sung-mo, “I love You” de Cha Tae Hyun, “Sad Love” de God, “Summer Day” de You Hee-yeol, entre otros.

5. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Debutó con la serie “Beautiful Days” (2021) y la película “Volcano High”. De ahí su carrera comenzó a despegar, entre los filmes en los actuó están: “Madeleine” (2003), “Sad Movie” (2005), “Go Go 70s” (2008), “Gyeongju” (2014), “Diva” (2020) y “Our Season” (2023). Mientras que las series en las que participó se encuentran: “A Love to Kill” (2005), “My Girlfriend Is a Gumiho” (2010), “Tomorrow, With You” (2017), “Hometown Cha-Cha-Cha” (2021), “Our Blues” (2022), “No Gain No Love” (2024) y más.

6. PUBLICÓ UN LIBRO

Después de que sus viajes fueran documentados en el canal de cable O’live en 2008, ella decidió publica un libro titulado “El diario francés de Shin Min-a” en 2009.

7. DONA DINERO PARA CAUSAS BENÉFICAS

La actriz ha destinado parte de sus ganancias para causas benéficas. Por ejemplo, en 2010, donó 50 millones de wones (más de 32 mil dólares) para construir la primera escuela multicultural de Corea en Ansan, provincia de Gyeonggi. En 2014, participó en el Ice Bucket Challenge, una campaña para recaudar fondos para desarrollar tratamientos para la ELA (esclerosis lateral amiotrófica). En 2015, se dio a conocer que donó 1 mil millones (más de US$680,000) en los últimos 7 años a través del fondo comunitario Fruit of Love y la asociación Good Friends para ayudar a desertores norcoreanos; entre otras labores de filantropía.

8. ¿SHIN MIN-A TIENE PAREJA?

Sí. Shin Min-a tiene pareja. Se trata del actor Kim Woo-bin, , a quien conoció durante el rodaje del exitoso anuncio de Giordano en 2015. Ellos confirmaron su noviazgo en julio de ese mismo año. Su noviazgo atravesó duros momentos después que en 2017 diagnosticaron cáncer de nasofaringe a su novio; ella lo apoyó emocional y físicamente en todo momento hasta su recuperación. “Ella fue quien me dio fuerzas cuando más las necesitaba”, dijo en entrevista con los medios. Los novios son muy reservados.