Si bien, la segunda temporada de “Maxton Hall” está cargada de drama, romance y conflicto, centrándose en la relación rota entre Ruby y James después de una traición, esta no es la única trama interesante a lo largo de los episodios de la serie, también está el de Lydia Beaufort, la hermana gemela del protagonista, quien quedó embarazada producto del romance secreto que tuvo con el profesor Graham Sutton. El papel de esta jovencita está interpretado por la actriz Sonja Weißer. Si no conoces mucho sobre ella, no te preocupes que en los siguientes párrafos te cuento quién es.
1. DATOS PERSONALES DE SONJA WEIßER
- Nombre completo: Sonja Weißer
- Lugar de nacimiento: Berlín, Alemania
- Nacionalidad: Alemana
- Cumpleaños: 1 de noviembre
- Año de nacimiento: 2002
- Instagram: @sonjaweisser11
2. ¿QUIÉN ES SONJA WEIßER?
Sonja Weißer es una actriz alemana conocida por la producción de Prime Video “Maxton Hall”, además de haber aparecido en un episodio de la longeva serie policiaca “Tatort” (1970-presente), ya que apareció en 2020.
3. LE GUSTA LA ACTUACIÓN DESDE PEQUEÑA
A raíz de su interés por el mundo de la actuación, comenzó a adquirir experiencia en varios grupos de teatro juvenil.
4. SU PASO POR TELEVISIÓN
En 2018, comenzó su incursión en el mundo televisivo, por lo que llegó a formar parte de series como “Tatort: Borowski y la maldición de la gaviota blanca”, en 2020. Luego vinieron “The Peppercorns” (2021), “Last Trace Berlin” (2022), “East Frisian Moor” (2023), “Inocente: El caso de Julia B” (2023) y “Maxton Hall” (2024-actualidad), por citar algunos títulos.
5. HA HECHO TEATRO
Sonja llegó a participar en la obra “Anatomía de un suicidio” en el Deutsches Schauspielhaus Hamburg en 2019, además de actuar en la Volksbühne de Berlín en la obra “Fantômas” (temporada 2023/24).
6. TAMBIÉN HIZO RADIOTEATRO
En 2025, asumió su primer papel protagónico en el género del radioteatro en la segunda temporada de la serie de misterio “Forever Club”.
