Si bien, la segunda temporada de “Maxton Hall” está cargada de drama, romance y conflicto, centrándose en la relación rota entre Ruby y James después de una traición, esta no es la única trama interesante a lo largo de los episodios de la serie, también está el de Lydia Beaufort, la hermana gemela del protagonista, quien quedó embarazada producto del romance secreto que tuvo con el profesor Graham Sutton. El papel de esta jovencita está interpretado por la actriz Sonja Weißer. Si no conoces mucho sobre ella, no te preocupes que en los siguientes párrafos te cuento quién es.

Sonja Weißer es Lydia Beaufort en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

1. DATOS PERSONALES DE SONJA WEIßER

Nombre completo: Sonja Weißer

Sonja Weißer Lugar de nacimiento: Berlín, Alemania

Berlín, Alemania Nacionalidad: Alemana

Alemana Cumpleaños: 1 de noviembre

1 de noviembre Año de nacimiento: 2002

2002 Instagram: @sonjaweisser11

Sonja Weißer en la presentación de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: @matsmitzett / @francesca.amann / @gerald.matzka / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES SONJA WEIßER?

Sonja Weißer es una actriz alemana conocida por la producción de Prime Video “Maxton Hall”, además de haber aparecido en un episodio de la longeva serie policiaca “Tatort” (1970-presente), ya que apareció en 2020.

Aquí luciendo unos lentes que enamoran a sus miles de seguidores (Foto: Sonja Weißer / Instagram)

3. LE GUSTA LA ACTUACIÓN DESDE PEQUEÑA

A raíz de su interés por el mundo de la actuación, comenzó a adquirir experiencia en varios grupos de teatro juvenil.

Sonja Weißer cautivando a sus miles de seguidores en esta imagen blanco y negro (Foto: @pascal_haas_ / Instagram)

4. SU PASO POR TELEVISIÓN

En 2018, comenzó su incursión en el mundo televisivo, por lo que llegó a formar parte de series como “Tatort: ​​Borowski y la maldición de la gaviota blanca”, en 2020. Luego vinieron “The Peppercorns” (2021), “Last Trace Berlin” (2022), “East Frisian Moor” (2023), “Inocente: El caso de Julia B” (2023) y “Maxton Hall” (2024-actualidad), por citar algunos títulos.

Sonja Weißer posando para la cámara de un experto (Foto: 5c @mayaeleo / Instagram)

5. HA HECHO TEATRO

Sonja llegó a participar en la obra “Anatomía de un suicidio” en el Deutsches Schauspielhaus Hamburg en 2019, además de actuar en la Volksbühne de Berlín en la obra “Fantômas” (temporada 2023/24).

Luciendo unos lentes sobre la cabeza (Foto: Sonja Weißer / Instagram)

6. TAMBIÉN HIZO RADIOTEATRO

En 2025, asumió su primer papel protagónico en el género del radioteatro en la segunda temporada de la serie de misterio “Forever Club”.

"Brillante anhelo", escribió en agosto de 2020 (Foto: Sonja Weißer / Instagram)

Una imagen de la actriz de octubre de 2019 (Foto: Sonja Weißer / Instagram)

