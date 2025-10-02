La serie “Monster: The Ed Gein Story” es uno de los estrenos más esperados de Netflix en 2025. Creada por Ryan Murphy, la producción revive la historia del infame asesino estadounidense Ed Gein, cuya figura inspiró películas icónicas del cine de terror como “Psicosis”, “La masacre de Texas” y “El silencio de los inocentes”. Dentro de esta trama oscura y perturbadora, una de las actrices que llama la atención del público es Suzanna Son, quien interpreta a Adeline Watkins, un personaje clave en el desarrollo narrativo.

Suzanna Son ya había sido reconocida en el mundo del cine independiente gracias a su papel en “Red Rocket” y más tarde sorprendió en la cinta de terror juvenil “Fear Street: Prom Queen”. Ahora, con su incorporación a la franquicia “Monster”, su nombre se posiciona como uno de los más buscados en Hollywood. En esta nota te contamos quién es, su biografía completa, carrera artística, proyectos y vida personal.

1. ¿QUIÉN ES SUZANNA SON?

Suzanna Son nació el 31 de octubre de 1995 en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Pasó gran parte de su infancia en el estado de Washington. Es actriz, cantante y modelo. Su carrera combina cine independiente, series de alto perfil y un creciente trabajo musical.

2. DATOS PERSONALES DE SUZANNA SON

Nombre artístico : Suzanna Son

: Suzanna Son Fecha de nacimiento : 31 de octubre de 1995

: 31 de octubre de 1995 Lugar: Hamilton, Montana, EE.UU.

Hamilton, Montana, EE.UU. Profesión : actriz, cantante y modelo

: actriz, cantante y modelo Edad: 29 años (2025)

29 años (2025) Estado civil : casada con Ana Bedayo desde abril de 2023

: casada con Ana Bedayo desde abril de 2023 Redes sociales : mantiene cuentas activas en Instagram y Twitter

: mantiene cuentas activas en Instagram y Twitter Nacionalidad: estadounidense

3. EDUCACIÓN

Suzanna Son estudió en el Cornish College of the Arts en Seattle, donde primero se enfocó en música clásica. Posteriormente, cambió su especialidad a teatro musical, aunque abandonó la carrera durante el segundo año para dedicarse a explorar distintas oportunidades artísticas.

4. CARRERA ARTÍSTICA

Su primer gran reconocimiento llegó en 2021 con el estreno de “Red Rocket”, dirigida por Sean Baker, donde interpretó a Strawberry, un rol que le valió nominaciones al Gotham Award y al Independent Spirit Award. Posteriormente, trabajó en la serie “The Idol” de HBO junto a The Weeknd y Lily-Rose Depp.

En 2025, Suzanna Son alcanzó mayor proyección gracias a su aparición en “Fear Street: Prom Queen” y, se espera un mayor crecimiento con su papel de Adeline Watkins en la serie de Netflix “Monster: The Ed Gein Story”, producida por Ryan Murphy.

Suzanna Son ha trabajado en varias producciones antes de llegar a “Monster: The Ed Gein Story” (Foto: Suzanna Son/ Instagram)

5. CANTANTE

Suzanna Son combina su faceta actoral con la música. Ha publicado canciones y covers en YouTube, además de participar en la banda sonora de “Red Rocket” con una versión del tema “Bye Bye Bye”. También ha aparecido en videoclips de artistas como Childish Gambino (“Lithonia”) y Allison Ponthier (“Skin”).

6. MODELO

Ha colaborado como modelo en sesiones fotográficas editoriales y ha representado distintas marcas emergentes del ámbito independiente, mostrando afinidad por la moda alternativa y el estilo indie.

7. SUZANNA SON EN “MONSTER: THE ED GEIN STORY”

En la producción de Netflix “Monster: The Ed Gein Story”, Suzanna Son interpreta a Adeline Watkins, un rol clave en la narrativa de Ryan Murphy sobre uno de los asesinos más notorios de Estados Unidos. Esta participación marca un nuevo paso en su consolidación actoral, proyectándola como una intérprete de gran versatilidad.

Suzanna Son como Adeline Watkins en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

8. VIDA PERSONAL

En abril de 2023, Suzanna Son contrajo matrimonio con Ana Bedayo. Esto le ha dado visibilidad en a comunidad LGBTQ+ en Hollywood. Su autenticidad ha inspirado a jóvenes artistas que buscan representación en la industria.

Suzanna Son junto a su esposa Ana Bedayo, con quien se casó en 2023 (Foto: Suzanna Son/ Instagram)

9. CURIOSIDADES Y DEPORTES

Le apasiona el piano, disfruta viajar, leer y ha manifestado admiración por el cine independiente. Además, practica yoga y ciclismo como parte de su rutina personal.

10. FOTOS DE SUZANNA SON

Suzanna Son tiene un estilo distintivo y juvenil (Foto: Suzanna Son/ Instagram)

Suzanna Son ha abrazado la visibilidad LGBTQ+ en Hollywood (Foto: Suzanna Son/ Instagram)

Suzanna Son nació el 31 de octubre de 1995, en Montana (Foto: Suzanna Son/ Instagram)

Suzanna Son en su infancia (Foto: Suzanna Son/ Instagram)

