Es el año 2120 y una nave espacial se estrelló en la Tierra. En estas circunstancias, una joven y un grupo heterogéneo de soldados tácticos hacen un descubrimiento que los enfrenta a la mayor amenaza del planeta. Así es la trama de “Alien: Earth”, la serie de FX en Hulu (en Estados Unidos) y Disney Plus (en el mercado internacional) que llegó a las pantallas el 12 de agosto de 2025. Esta producción es protagonizada por Syndey Chandler, quien interpreta a Wendy. ¿Sabes quién es esta actriz? No te preocupes que a continuación te lo cuento.

En la trama, ella es innovador robot humanoide dotado de conciencia humana. Está al mando de un equipo de soldados con quienes emprende una misión luego de que una nave cayó en la Tierra.

Sydney Chandler como Wendy en la película "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

1. DATOS PERSONALES DE SYDNEY CHANDLER

Nombre completo: Sydney Chandler

Sydney Chandler Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 13 de febrero

13 de febrero Año de nacimiento: 1996

1996 Instagram: @sydneychandler_

Sydney Chandler posa a su llegada al estreno europeo de la serie "Alien: Earth" en Londres el 29 de julio de 2025 (Foto: Justin Tallis / AFP)

2. ¿QUIÉN ES SYDNEY CHANDLER?

Sydney Chandler es una actriz estadounidense que se está abriendo camino en el mundo del entretenimiento. Es conocida por “Don’t Worry Darling” y “Pistol”.

La actriz Sydney Chandler habla en el panel de "Alien: Earth" en el Hall H del centro de convenciones durante la Comic Con International en San Diego, California, el 25 de julio de 2025 (Foto: Chris Delma / AFP)

3. SU PADRE ES UN CONOCIDO ACTOR

El padre de Sydney es el también actor Kyle Martin Chandler, quien recibió elogios de la crítica por su interpretación de Eric Taylor en la serie de NBC “Friday Night Lights” (2006-2011), la cual la llevó a ganar un Premio Primetime Emmy en la categoría Mejor Actor Principal en una Serie Dramática en 2011.

El actor estadounidense Kyle Chandler y su hija Sydney Chandler llegan al estreno mundial de "Godzilla: Rey de los Monstruos" en el Teatro Chino TCL el 18 de mayo de 2019 en Hollywood (Foto: Valerie Macon / AFP)

4. QUERÍA SER ESCRITORA

Cuando era pequeña, ella quería ser escritora, pues al haber crecido rodeada de libros, le fascinaba la literatura. “Escribía mucho. Siempre leía un libro sobre dragones u otro sobre la historia de la religión. Creo que era un poco rara”, contó a Entertainment Weekly.

La vez que Sydney Chandler llegó el 5 de septiembre de 2022 a la proyección de la película "Don't Worry Darling", presentada fuera de concurso en el marco del 79.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, Italia (Foto: Andreas Solaro / AFP)

5. ¿QUÉ LA LLEVÓ A INCLINARSE POR LA ACTUACIÓN?

Cambió de opinión cuando tomó clases de teatro. “Mi cerebro es una explosión la mayor parte del tiempo. Fue la primera vez, tal vez en mi vida, que sentí una intensa calma y tranquilidad en mi cabeza”, dijo en una entrevista a Variety.

Cuando Sydney Chandler llegó al evento "Pistol" de FX en Los Ángeles, California, el 7 de junio de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP)

6. TOMÓ UNA CLASE KARATE PARA NIÑOS CUANDO CONSIGUIÓ EL PAPEL DE “ALIEN: EARTH”

"Control de fuego en la playa", escribió en abril de 2022 (Foto: Sydney Chandler / Instagram)

Ni bien consiguió el papel de “Alien Earth”, Sydney Chandler intentó estudiar psicología infantil y tomó una clase de karate para niños. Aunque reconoce que no la llevó a nada, solamente a generarle mucha ansiedad, sí pudo darse cuenta del comportamiento de los pequeños, de quienes dijo son observadores, instintivos y honestos.

7. NO PARTICIPÓ EN LA SESIÓN FOTOGRÁFICA DE PORTADA DE “ALIEN: EARTH” PARA VARIETY

En julio de 2025, Sydney Chandler debía aparecer en la portada de la sesión fotográfica de Variety junto al creador y productor ejecutivo Noah Hawley y su coprotagonista Timothy Olyphant; sin embargo, ella decidió no presentarse porque deseaba participar en el juego “¿Qué tan bien se conocen?” que iba hacer con sus dos colegas. Este 12 de agosto ofreció una entrevista a Entertainment Weekly para señalar que todo se trató de un error de comunicación. “En ese momento no sabía que no participar en un juego ni en una pregunta personal era un factor decisivo. De nuevo, era nuevo en esto; nunca había hecho algo así. Me sentí incómoda (…). Nunca quise ofender”, señaló.

"Dicen que estar solo es el tiempo que pasa con el mundo. así que cuando te pierdas, ve a caminar. camina hasta que tus piernas inquietas se calmen (...)", escribió en diciembre de 2023 (Foto: Sydney Chandler / Instagram)

8. AMA A LOS ANIMALES

Desde que tenía tres años, ella estaba rodeada de animales en los establos, específicamente de caballos. Sin embargo, su amor por todos los animales a nivel general fue creciendo tanto que tiene perros y gatos. Es más, cuando falleció una de sus mascotas, le dedicó una canción, tal como lo publicó en su cuenta de Instagram.

9. SABE TOCAR GUITARRA Y LE GUSTA CANTAR

Otra de las facetas de Sydney Chandler es que le gusta tocar la guitarra, la cual acompaña sus melodías con temas que ella interpreta. Sus clips acumulan miles de likes.

