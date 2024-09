Después de asesinar a sus padres aquel 20 de agosto de 1989, Lyle y Erik Menendez fueron sentenciados a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La condena llegó después de dos juicios, la última en 1996, año en el que los hermanos fueron enviados a prisiones diferentes. Si bien, el destino de ambos es pasar el resto de sus vidas tras las rejas, eso no impidió que se casaran. En esta nota, te contamos quién es Tammi Saccoman, la esposa de Erik.

Ellos alegaron que cometieron el crimen para acabar con los abusos de sus progenitores. El jurado no les creyó y aseguró que lo hicieron para quedarse con la millonaria fortuna de José y Kitty Menendez. El caso fue llevado a la pantalla y se encuentra en Netflix con el título “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”.

Erik durante una de sus audiencias donde espera su sentencia por matar con su hermano a sus padres (Foto: Telemundo / YouTube)

¿QUIÉN ES TAMMI SACCOMAN?

Tammi Saccoman es la esposa de Erik Menendez, quien al igual que su hermano, conoció a su pareja por correspondencia. “Le escribí una carta y él me respondió. Fui a visitarlo a la prisión y nuestra relación se desarrolló. No me propuse tener una relación con Erik, pero sucedió. Tengo una muy buena relación con él”, contó a MSNBC.

Ellos se casaron en junio de 1999 en una sala de espera de la Prisión Estatal de Folsom. En aquel momento, él tenía 28 años y ella 37. La mujer tiene una hija con la que visita a su esposo los fines de semana en la cárcel.

“Nuestra tarta de boda fue un pastelito. Improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa hasta que lo tuve que dejar. Fue una noche muy solitaria”, dijo Tammy en una entrevista con ABC News en octubre de 2005, al tiempo de señalar que es un matrimonio muy especial.

Erik Menendez es el menor de los hermanos. Cuando cometió el crimen tenía 18 años (Foto: Telemundo / YouTube)

A raíz del gran amor que le tiene y todo lo que han pasado, ella publicó un libro en 2005 titulado “Nos dijeron que nunca lo lograríamos. Mi vida con Erik Menéndez” (“They Said We’d Never Make It - My Life With Erik Menéndez”, en inglés).

Pero ¿cómo es su romance? En una entrevista con People, ella reconoció que no tener relaciones sexuales con su esposo era difícil, pero no iba a ser un problema. “Tengo que estar físicamente separada, pero estoy emocionalmente ligada a Erik. Mis amigos no lo entienden”, indicó a People.

Al respecto, Erik está agradecido de haber conocido a Tammi, pues es la persona que le hace seguir adelante.

Una imagen de Lyle y Erik Menendez el 12 de agosto de 1991 en Beverly Hills, luego de ser acusados ​​de matar a sus padres (Foto: Mike Nelson / AFP)