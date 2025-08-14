La nueva serie de Netflix “En el barro”, promete cautivar la audiencia con sus peculiares personajes, entre los que destaca “La China”, interpretada por la actriz Tatu Glikman, una figura que, aunque joven, ya acumula una carrera diversa en teatro, cine y televisión. Su historia es la de un artista que creció entre escenarios y que ahora salta al radar internacional.

En personaje de Tatu Glikman, en la serie argentina que comparte universo narrativo con “El Marginal”, cumple condena por “viuda negra”. Es una joven reclusa atractiva, criada en la calle y prostituta, pero dentro de la cárcel se convirtió en una estrella. Eso terminará trayéndole graves problemas.

1. ¿Quién es Tatu Glikman?

Tatiana “Tatu” Glikman es una actriz argentina, nacida el 3 de noviembre de 1994, en Buenos Aires. Reconocida por su versatilidad, ha trabajado en cine, teatro, televisión y música. Entre sus papeles más recordados están su participación en “El robo del siglo” (2020), “Entrelazados” (Disney+, 2021-2023) y, más recientemente, “En el barro” (Netflix, 2024). Su estilo actoral combina fuerza dramática y naturalidad, logrando que cada personaje cobre vida con matices únicos.

Tatu Glikman interpreta “La China” en la serie argentina de Netflix "En el barro" (Foto: Tatu Glikman /Pechmann).

2. Datos personales de Tatu Glikman

Nombre completo: Tatiana Glikman

Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1994

Edad: 30 años

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Nacionalidad: Argentina

Altura: 1,61 m

Color de ojos: Verdes

Color de cabello: Castaño oscuro

Ocupación: Actriz

Instagram: @tatu_glikman

Tatu Glikman en una imagen de su infancia (Foto: Tatu Glikman / Instagram).

3. ¿Dónde estudió Tatu Glikman?

Tatu se formó en múltiples disciplinas artísticas desde temprana edad. Estudió danza, canto y comedia musical en prestigiosas escuelas como la de Hugo Midón y Caleidoscopio. También tomó clases de actuación con Alejandra Mistral, Nora Moseinco, Marcos Rauch y Paula Grinszpan. Su preparación incluye interpretación en Nueva York y un manejo avanzado del inglés, lo que amplía sus oportunidades internacionales.

4. Los inicios de Tatu Glikman

Debutó en teatro a los 12 años con la obra "Vacaciones de Nota en nota" (2006). Desde entonces, combinó producciones teatrales con trabajos en televisión y cortometrajes. En 2017 participó en “Kally’s Mashup” (Nickelodeon) y dio sus primeros pasos en cine con el cortometraje “Polos”.

5. Carrera y obras destacadas

Televisión y series:

“Kally’s Mashup” (2017)

“Entrelazados” (Disney+, 2020-2023)

“En el barro” (Netflix, 2024)

“Amor animal” (Prime Video, 2024)

Tatu Glikman en “Entrelazados”, la serie de Disney+ que impulsó su carrera internacional (Foto: Tatu Glikman /Pechmann).

Cine y cortometrajes:

“Polos” (2017)

“Malena” (2021)

“Gloria” (2024)

Teatro:

“Rent” (2016)

“Las Viajantes” (2017)

“Obra Mala” (2019)

“Virgen santa inmaculada” (2020)

“Las cosas que no digo no existen menos” (2021)

“Entrelazados Live” (2022)

“Es raro, me gusta” (2023)

“Mi Bristol, tu Bristol” (2024)

6. Premios y reconocimientos

Aunque su carrera aún está en plena expansión, Tatu ha recibido elogios de la crítica por su versatilidad y compromiso escénico, especialmente en "Entrelazados" y "En el barro", donde ha logrado proyectar sus personajes a un público internacional.

7. La vida personal de Tatu Glikman

Mantiene un perfil reservado sobre su vida privada, aunque comparte en redes sociales momentos con colegas y detrás de cámaras. Su Instagram muestra tanto sus proyectos profesionales como instantes de su día a día, transmitiendo autenticidad y cercanía con sus seguidores.

8. Fotos de Tatu Glikman

“La China”, el personaje interpretado por Tatu Glikman en la serie "En el barro", cumple condena por "viuda negra" (Foto: Tatu Glikman /Pechmann).

Tatu Glikman en un momento de relajo junto a su mascota (Foto: Tatu Glikman /Pechmann).

La actriz argentina Tatu Glikman tiene una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión .(Foto: Tatu Glikman /Pechmann).

