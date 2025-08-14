La nueva serie de Netflix “En el barro”, promete cautivar la audiencia con sus peculiares personajes, entre los que destaca “La China”, interpretada por la actriz Tatu Glikman, una figura que, aunque joven, ya acumula una carrera diversa en teatro, cine y televisión. Su historia es la de un artista que creció entre escenarios y que ahora salta al radar internacional.
En personaje de Tatu Glikman, en la serie argentina que comparte universo narrativo con “El Marginal”, cumple condena por “viuda negra”. Es una joven reclusa atractiva, criada en la calle y prostituta, pero dentro de la cárcel se convirtió en una estrella. Eso terminará trayéndole graves problemas.
1. ¿Quién es Tatu Glikman?
Tatiana “Tatu” Glikman es una actriz argentina, nacida el 3 de noviembre de 1994, en Buenos Aires. Reconocida por su versatilidad, ha trabajado en cine, teatro, televisión y música. Entre sus papeles más recordados están su participación en “El robo del siglo” (2020), “Entrelazados” (Disney+, 2021-2023) y, más recientemente, “En el barro” (Netflix, 2024). Su estilo actoral combina fuerza dramática y naturalidad, logrando que cada personaje cobre vida con matices únicos.
2. Datos personales de Tatu Glikman
- Nombre completo: Tatiana Glikman
- Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1994
- Edad: 30 años
- Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina
- Nacionalidad: Argentina
- Altura: 1,61 m
- Color de ojos: Verdes
- Color de cabello: Castaño oscuro
- Ocupación: Actriz
- Instagram: @tatu_glikman
3. ¿Dónde estudió Tatu Glikman?
Tatu se formó en múltiples disciplinas artísticas desde temprana edad. Estudió danza, canto y comedia musical en prestigiosas escuelas como la de Hugo Midón y Caleidoscopio. También tomó clases de actuación con Alejandra Mistral, Nora Moseinco, Marcos Rauch y Paula Grinszpan. Su preparación incluye interpretación en Nueva York y un manejo avanzado del inglés, lo que amplía sus oportunidades internacionales.
4. Los inicios de Tatu Glikman
Debutó en teatro a los 12 años con la obra "Vacaciones de Nota en nota" (2006). Desde entonces, combinó producciones teatrales con trabajos en televisión y cortometrajes. En 2017 participó en “Kally’s Mashup” (Nickelodeon) y dio sus primeros pasos en cine con el cortometraje “Polos”.
5. Carrera y obras destacadas
Televisión y series:
- “Kally’s Mashup” (2017)
- “Entrelazados” (Disney+, 2020-2023)
- “En el barro” (Netflix, 2024)
- “Amor animal” (Prime Video, 2024)
Cine y cortometrajes:
- “Polos” (2017)
- “Malena” (2021)
- “Gloria” (2024)
Teatro:
- “Rent” (2016)
- “Las Viajantes” (2017)
- “Obra Mala” (2019)
- “Virgen santa inmaculada” (2020)
- “Las cosas que no digo no existen menos” (2021)
- “Entrelazados Live” (2022)
- “Es raro, me gusta” (2023)
- “Mi Bristol, tu Bristol” (2024)
6. Premios y reconocimientos
Aunque su carrera aún está en plena expansión, Tatu ha recibido elogios de la crítica por su versatilidad y compromiso escénico, especialmente en "Entrelazados" y "En el barro", donde ha logrado proyectar sus personajes a un público internacional.
7. La vida personal de Tatu Glikman
Mantiene un perfil reservado sobre su vida privada, aunque comparte en redes sociales momentos con colegas y detrás de cámaras. Su Instagram muestra tanto sus proyectos profesionales como instantes de su día a día, transmitiendo autenticidad y cercanía con sus seguidores.
8. Fotos de Tatu Glikman
