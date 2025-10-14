“Una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida”. Así es la trama de “Nadie nos vio partir”, el drama que te conmoverá hasta las lágrimas al sentir el sufrimiento de Valeria, quien lucha por intentar dar con el paradero de sus niños. Este papel es interpretado por Tessa Ía. Si no sabes quién es esta actriz, te lo cuento a continuación.
Esta historia, que se basa en hechos de la vida real, se encuentra disponible en Netflix desde el 15 de octubre de 2025.
1. DATOS PERSONALES DE TESSA ÍA
- Nombre completo: Tessa Ía González Norvind
- Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México
- Nacionalidad: Mexicana
- Cumpleaños: 3 de abril
- Año de nacimiento: 1995
- Instagram: @tessaurusrex
- YouTube: @TessaIaVEVO
2. ¿QUIÉN ES TESSA ÍA?
Tessa Ía es una actriz y cantante mexicana. En su faceta dentro del mundo de la actuación ha participado en las películas “Después de Lucía” y “Camino a Marte”, y en las series “Narcos: México” y “Desenfrenadas”.
3. FAMILIA DE ACTORES
Es hija de la actriz Nailea Norvind y del abogado Fernando González Parra, y nieta de la también histrionisa Eva Norvind. También es media hermana de la talentosa Camila Sodi.
4. ACTÚA DESDE NIÑA
Desde que tenía nueve años actuó en diversas producciones como “Rebelde”, con el papel de Loli Arango, la hermana menor de Miguel. Posteriormente, estuvo en la película “The Burning Plain”, en 2008, actuando al lado de Charlize Theron y Jennifer Lawrence.
5. PRODUCCIONES QUE FORMÓ PARTE
Entre otros proyectos que formó parte se encuentran: “Después de Lucía”, “Camino a Marte”, “Narcos México”, “Desenfrenadas”, “Los adioses”, “Ulanosky” y “De brutas, nada”. Mientras que en teatro están: “Hard Candy” y “La llamada”.
6. INCURSIÓN EN LA INDUSTRIA MUSICAL
Desde que tenía 13 años, Tessa Ía comenzó a componer, además de escribir poesía. Años después, interpretó junto a Los Ángeles Azules la canción “Hermoso bebé”, que fue incluida en el álbum de la banda “De plaza en plaza”, publicado en 2016. A fines de octubre de ese mismo año, el 28, publicó su primer álbum titulado “Correspondencia”.
