“Una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida”. Así es la trama de “Nadie nos vio partir”, el drama que te conmoverá hasta las lágrimas al sentir el sufrimiento de Valeria, quien lucha por intentar dar con el paradero de sus niños. Este papel es interpretado por Tessa Ía. Si no sabes quién es esta actriz, te lo cuento a continuación.

Esta historia, que se basa en hechos de la vida real, se encuentra disponible en Netflix desde el 15 de octubre de 2025.

Valeria Goldberg está desesperada por saber dónde su esposo se llevó a sus hijos en "Nadie nos vio partir" (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

1. DATOS PERSONALES DE TESSA ÍA

Nombre completo: Tessa Ía González Norvind

Tessa Ía González Norvind Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 3 de abril

3 de abril Año de nacimiento: 1995

1995 Instagram: @tessaurusrex

@tessaurusrex YouTube: @TessaIaVEVO

Una imagen de Tessa Ía de noviembre de 2022 (Foto: @karlalisker / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES TESSA ÍA?

Tessa Ía es una actriz y cantante mexicana. En su faceta dentro del mundo de la actuación ha participado en las películas “Después de Lucía” y “Camino a Marte”, y en las series “Narcos: México” y “Desenfrenadas”.

Luciendo unas gafas y bikini mientras coge una bebida en pleno sol (Foto: Tessa Ía / Instagram)

3. FAMILIA DE ACTORES

Es hija de la actriz Nailea Norvind y del abogado Fernando González Parra, y nieta de la también histrionisa Eva Norvind. También es media hermana de la talentosa Camila Sodi.

Tessa Ía robando suspiros en esta fotografía blanco y negro (Foto: @samtakataka / Instagram)

4. ACTÚA DESDE NIÑA

Desde que tenía nueve años actuó en diversas producciones como “Rebelde”, con el papel de Loli Arango, la hermana menor de Miguel. Posteriormente, estuvo en la película “The Burning Plain”, en 2008, actuando al lado de Charlize Theron y Jennifer Lawrence.

Con cada publicación, la actriz roba miles de suspiros (Foto: Tessa Ía / Instagram)

5. PRODUCCIONES QUE FORMÓ PARTE

Entre otros proyectos que formó parte se encuentran: “Después de Lucía”, “Camino a Marte”, “Narcos México”, “Desenfrenadas”, “Los adioses”, “Ulanosky” y “De brutas, nada”. Mientras que en teatro están: “Hard Candy” y “La llamada”.

Desde que era niña se dedica al mundo de la actuación (Foto: Tessa Ía / Instagram)

6. INCURSIÓN EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Desde que tenía 13 años, Tessa Ía comenzó a componer, además de escribir poesía. Años después, interpretó junto a Los Ángeles Azules la canción “Hermoso bebé”, que fue incluida en el álbum de la banda “De plaza en plaza”, publicado en 2016. A fines de octubre de ese mismo año, el 28, publicó su primer álbum titulado “Correspondencia”.

