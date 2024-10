Trinidad González encabeza el elenco de “El secreto del río” (“The Secret of the River” en inglés), serie mexicana de Netflix creada y dirigida por Alberto Barrera. El nuevo drama sigue a dos amigos que a pesar de la distancia y el tiempo se mantienen unidos por un oscuro secreto. Cuando se reencuentran, uno de ellos ha cambiado mucho, pero eso rompe con el vínculo especial que crearon en la infancia. Además, alguien amenaza con revelar lo que sucedió hace veinte años. Pero, ¿qué se sabe sobre esta actriz mexicana?

En la ficción escrita por Ernesto Contreras, quien también dirigió junto a Alba Gil y Alejandro Zuno, Trinidad González interpreta a Sicarú, una mujer trans que regresa al pueblo de su abuela para despedir a una amiga muxe y reencontrarse con su mejor amigo Erik (Diego Calva). Al descubrir al niño en peligro, se propone salvarlo a cualquier precio.

1. Datos personales de Trinidad González

Nombre: Trinidad González

Lugar de nacimiento: Tabasco, México

Edad: 24 años

Instagram: @trinidad.glez

2. ¿Quién es Trinidad González?

Trinidad González es una modelo y actriz de 24 años que nació en Tabasco, México. Se trata de la primera mujer transgénero mexicana que protagoniza una producción de Netflix. “Yo viví una infancia rara, una infancia muy sola por no ser comprendida como infancia trans. Mi familia es muy católica, así que criarme con este vínculo religioso, pero rechazándome a mí misma, era alejarme de las personas y esconderme un poco”, contó a Vogue México.

Trinidad González, protagonista de "El secreto del río", es una actriz originaria de Tabasco, México (Foto: Trinidad González/ Instagram)

3. ¿A qué se dedica Trinidad González?

Trinidad González, quien firmó un contrato con la agencia de modelos Supa y se mudó a Londres, ha trabajado como modelo en editoriales internacionales y ha desfilado en pasarelas de alta costura. Además de ser portada de revistas como Elle, desfiló para firmas como Moschino, Valentino y Vivienne Westwood.

“Siempre me gustó la moda, el ver a las mujeres de mi familia arreglándose, haciéndose las uñas y el cabello, era algo en lo que yo me veía muy reflejada e identificada, yo siempre lo quise hacer, tener el pelo largo, jugar con mi ropa y no pude vivirlo tal cual, así que me reflejaba mucho en ellas para vivir este lado de la moda”, contó a la revista antes mencionada. “Tengo una tía que es dentista y tiene su consultorio. En la sala de espera tenía revistas y yo siempre me veía en las modelos femeninas, fue el hojear las revistas y esta chispa, esta emoción de ver algo que te gusta lo que me identificó con el mundo del modelaje”.

Trinidad González, actriz que hace de Sicarú en "El secreto del río", apareció en la portada de la revista Elle (Foto: Trinidad González/ Instagram)

4. El debut actoral de Trinidad González

Con “El secreto del río”, Trinidad Gonzalez hace su debut como actriz. “No dejo de pensar en la Trinidad de 9 años si estuviese viendo esto. La pienso y me conmueve hasta las lágrimas de imaginarla llena de orgullo, de vernos, sonreírnos y saber que con eso basta”, compartió en sus redes sociales.

“En este proyecto encontré un lado vulnerable, espero que a la gente le agrade mucho, lo reciba bien y le llegue a la gente correcta. Este lado vulnerable que le quise dar al personaje para sentirme más yo es lo que quiero seguir trabajando, preparando y estudiando para mostrarlo a todas y todos. Me gustaría que me lleguen los proyectos correctos, personajes con los que me sienta muy conforme y en mi zona, pero también que a las mujeres transgénero se les siga representando dignamente”, explicó.

5. Trinidad González en “El secreto del río”

Trinidad González da vida a Sicarú en la serie “El secreto del río”. Se trata de una mujer trans que en su infancia fue Manuel y formó una increíble amistad con Erik. La muerte accidental de hombre los mantiene unidos a pesar de que no se ven desde hace 20 años y cuando alguien amenaza con revelar su secreto se vuelven a unir para enterrar su pasado.

Trinidad González interpretó a Sicarú en "El secreto del río", la nueva serie mexicana de Netflix (Foto: Netflix)

6. Trinidad González es una activista por los derechos LGBTQ+

Trinidad González también es una activista por los derechos LGBTQ+. “Es importante crear consciencia, sobre todo porque hay gente que odia con base a la desinformación, existe mucho odio allá afuera y para mí es importante luchar. El simple hecho de existir todos los días es mi manera de protestar y decir que aquí estoy presente”, reflexionó.

7. Fotos de Trinidad González en Instagram

Trinidad González ha desfilado para firmas como Moschino, Valentino y Vivienne Westwood (Foto: Trinidad González/ Instagram)

Trinidad González es la primera actriz transgénero en obtener un papel protagónico en una serie de Netflix México y Latinoamérica (Foto: Trinidad González/ Instagram)