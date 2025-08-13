Este 14 de agosto se estrena “En el barro”, la nueva serie argentina de Netflix, y desde antes de ver el primer episodio hubo un personaje que me llamó la atención por completo: Marina Delorsi, una reclusa con una presencia fuerte, mirada firme y un aura que te atrapa. Lo curioso es que ya la había visto antes, aunque no tan transformada. Se trata de Valentina Zenere, una actriz que viene construyendo una carrera sólida desde muy joven.

Si creciste viendo Disney Channel, seguramente la recuerdas como Ámbar Smith en “Soy Luna”, ese personaje que era la clásica “chica mala” pero con capas que la hacían mucho más compleja. Y si pasaste a ver “Élite” en Netflix, probablemente la ubicaste como Isadora Artiñán, la DJ e influencer con acento argentino que no pasaba desapercibida. Pero lo que Zenere hace en “En el barro” marca un giro total en su carrera. Acá no hay brillos ni selfies: hay drama, supervivencia y mucha verdad.

Esta producción, creada por Sebastián Ortega, es un spin-off de la exitosa “El Marginal”, y aunque el universo carcelario sigue siendo el mismo, ahora lo vemos desde el lado de las mujeres. Y en ese contexto tan crudo, Valentina Zenere logra destacar sin necesidad de volver a interpretar a una diva, lo que confirma que es mucho más que una cara bonita o una estrella juvenil.

Así que, si te estás preguntando quién es esta actriz que está rompiéndola en Netflix, te dejo todo lo que necesitas saber sobre Valentina Zenere: desde su infancia hasta sus papeles más icónicos, su debut en el cine y, por supuesto, su impactante trabajo como Marina en “En el barro”.

Valentina Zenere como Marina Delorsi en una escena de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

1. ¿QUIÉN ES VALENTINA ZENERE?

Valentina Zenere es una actriz, cantante y modelo argentina nacida el 15 de enero de 1997 en Buenos Aires. Desde chica mostró interés por la actuación y no tardó en entrar al mundo del entretenimiento. Con solo 13 años ya formaba parte de una de las producciones juveniles más populares de Argentina, “Soy Luna”.

A lo largo de los años, fue dejando atrás los papeles adolescentes para meterse de lleno en proyectos mucho más intensos y maduros, como lo demuestra en “Élite” y ahora en “En el barro”. Además, ha desarrollado su carrera en el modelaje y la música, convirtiéndose también en influencer con millones de seguidores en redes sociales.

2. DATOS PERSONALES DE VALENTINA ZENERE

Nombre completo: Valentina Zenere

Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1997

Edad actual: 28 años

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Profesión: Actriz, cantante, modelo e influencer

Idiomas: Español, inglés

País de residencia actual: España (desde 2020)

Redes sociales: Instagram (@valentinazenere), TikTok, YouTube

3. ¿CÓMO EMPEZÓ SU CARRERA?

El primer papel importante de Valentina fue en 2010, cuando participó en la cuarta temporada de “Casi Ángeles”, la icónica serie de Cris Morena, interpretando a Alai Inchausti. Desde entonces no paró. Tuvo participaciones en “Los Únicos”, “Aliados” y “Juacas”.

Pero su gran despegue llegó en 2016, cuando fue elegida para interpretar a Ámbar Smith en “Soy Luna”, de Disney Channel Latinoamérica. Ese papel la convirtió en una figura reconocida internacionalmente, especialmente entre el público juvenil.

4. LOS PRINCIPALES PAPELES QUE HA INTERPRETADO VALENTINA ZENERE

Ámbar Smith en “Soy Luna” (2016–2018)

Alai Inchausti en “Casi Ángeles” (2010)

Camila Salvador en “Las chicas del cable” (2020)

Isadora Artiñán en “Élite” (2022–2024)

Marina Delorsi en “En el barro” (2025)

Nahir Galarza en la película “Nahir” (2024)

5. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE VALENTINA ZENERE EN “EN EL BARRO”?

En En el barro, Valentina interpreta a Marina Delorsi, una de las internas de la cárcel de mujeres La Quebrada. A diferencia de sus papeles anteriores, acá la vemos mucho más cruda, vulnerable pero fuerte a la vez, lidiando con las dinámicas violentas y políticas dentro de la prisión.

La serie es un spin-off de “El Marginal” y mantiene ese tono duro y realista que caracterizó al original. Lo interesante es cómo Valentina logra desaparecer en su personaje. Ya no ves a la diva de “Élite”, ves a una mujer rota, compleja, real.

6. ¿QUÉ NOS ADELANTA NETFLIX SOBRE SU PERSONAJE?

Marina es hija única, terminó el secundario y empezó la universidad, pero su belleza la alejó de los estudios, ya que un representante de modelos enseguida le propuso modelar. Contrariando los deseos de sus padres, prácticamente se escapó de su casa y se vino a Buenos Aires a probar suerte. En la ciudad, trabajó para una agencia, e hizo una rápida carrera hasta que conoció a Martín, joven heredero de un industrial poderoso de quien se enamoró. Un día, al volver de una fiesta, se puso violento, pelearon y él murió. Acusada de homicidio premeditado, fue condenada. Desde la cárcel intentará demostrar su inocencia. Su belleza dentro del penal resulta problemática, y al principio la pasa mal, se pega a Gladys a quien respeta y sigue sus consejos. Pero luego sufrirá una transformación drástica.

Valentina Zenere como Marina Delorsi en la serie "En el Barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

7. SU PASO POR ÉLITE: EL SALTO INTERNACIONAL

En 2022, Valentina se unió al elenco de “Élite”, una de las series más vistas de Netflix a nivel mundial. Su personaje, Isadora Artiñán, era una DJ millonaria, carismática y problemática. La frase “A una argentina no le vengas con terapias baratas, bebé” se volvió viral y la catapultó aún más en redes.

Fue una oportunidad clave para consolidarse en el mercado europeo y abrirse puertas en producciones internacionales. De hecho, desde entonces reside en Madrid, donde continúa trabajando en proyectos audiovisuales y musicales.

Valentina Zenere como Isadora Artiñán en la octava y última temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

8. SU INCURSIÓN EN EL CINE: “NAHIR”

En 2024, Valentina dio el salto al cine con un papel protagónico en “Nahir”, una película basada en el polémico caso real de Nahir Galarza, la joven argentina condenada por el asesinato de su pareja. Interpretar a un personaje tan complejo y mediático fue un gran desafío y un giro total respecto a su trabajo anterior.

Esta película marcó su debut en el cine y mostró que está más que preparada para asumir roles dramáticos fuera del ámbito adolescente.

Valentina Zenere interpreta a Nahir Galarza en la película argentina (Foto: Amazon Prime Video)

9. ¿TAMBIÉN CANTA?

Más allá de la actuación, Valentina ha lanzado algunos sencillos como “Cero coma” y “Dale”, en los que explora un estilo pop con influencias urbanas. También formó parte de varios discos de “Soy Luna” y participó en giras teatrales musicales por toda Latinoamérica.

Si bien no se ha lanzado de lleno como cantante solista, su presencia musical está creciendo, y no me sorprendería verla próximamente con un álbum propio o colaboraciones más grandes.

10. FOTOS DE INSTAGRAM DE VALENTINA ZENERE

Valentina Zenere es una actriz argentina que se ha afianzado en producciones de Amazon Prime Video y, sobre todo, Netflix (Foto: Valentina Zenere / Instagram)

En redes sociales, la joven suele compartir imágenes de sus trabajos, viajes, etc. (Foto: Valentina Zenere / Instagram)

