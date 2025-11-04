Verónica Orozco es la actriz que hace de Alicia en “Simplemente Alicia”, la peculiar serie colombiana de Netflix que promete generar debate entre sus espectadores. Así, si llegaste a esta nota buscando conocer más sobre esta reconocida intérprete, a continuación, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción se centra en Alicia Fernández, una mujer que decide desafiar las convenciones sociales al casarse con dos hombres... sin que ninguno de ellos sepa de la existencia del otro.

En la serie de Netflix, además de Orozco, el elenco incluye a las estrellas Michel Brown y Sebastián Carvajal, quienes completan el trío protagonista.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Simplemente Alicia”:

1. ¿QUIÉN ES VERÓNICA OROZCO?

Verónica Orozco es una actriz y cantante colombiana que—desde muy temprana edad—demostró una clara vocación por las artes escénicas.

Y es que parece ser que “lo que se hereda no se hurta”, pues ella nació en una familia con una fuerte tradición actoral.

Resulta que su padre es el recordado actor Luis Fernando Orozco y su hermana es ni más ni menos que Ana María Orozco, la intérprete que saltó a la fama internacional al darle vida a Beatriz Pinzón Solano en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

2. FICHA DE DATOS DE VERÓNICA OROZCO

Nombre completo: Verónica Orozco Aristizábal​

Verónica Orozco Aristizábal​ Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1979​

8 de junio de 1979​ Edad: 46 años​

46 años​ Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia​

Bogotá, Colombia​ Signo zodiacal: Géminis

Géminis Instagram: @laveronicaorozco

3. LOS INICIOS DE VERÓNICA OROZCO

Debido a que era la profesión de su padre, Verónica vio alimentada su pasión por la actuación a muy corta edad.

Así, a los 13 años participó en el programa infantil “Oki Doki” (1992), en el que asumió el rol de Vainilla.

Este sería el punto de partida de una carrera que la consolidaría como una importante figura del entretenimiento colombiano.

4. LAS SERIES Y PELÍCULAS DE VERÓNICA OROZCO

A continuación, conoce los trabajos más destacados de la trayectoria de Verónica Orozco.

Las series de Verónica Orozco:

1992: “Oki Doki” como Vainilla​

como Vainilla​ 1994: “Dejémonos de vainas” como LadiDi​

como LadiDi​ 1999-2004: “Francisco el Matemático” como Magdalena Rivera​

como Magdalena Rivera​ 2000-2001: “Alicia en el país de las mercancías” como Alicia Cardona

como Alicia Cardona 2001-2002: “Isabel me la veló” como Isabel Vargas

como Isabel Vargas 2002-2003: “La lectora” como Laura Cervantes

como Laura Cervantes 2004-2005: “Las noches de Luciana​" como María Catalina “Katia” Lopera

como María Catalina “Katia” Lopera 2010-2011: “A corazón abierto” como la Dra. María Alejandra Rivas Cavalier

como la Dra. María Alejandra Rivas Cavalier 2015-2016: “Anónima” como Victoria Cuartas / Ángela Valera / Carolina Guerrero

como Victoria Cuartas / Ángela Valera / Carolina Guerrero 2016: “Bloque de búsqueda” como Mónica María Barrera / Ana María Velandia de Gavilán

como Mónica María Barrera / Ana María Velandia de Gavilán 2017-2018: “Hermanos y hermanas” como Catalina Soto Matiz

como Catalina Soto Matiz 2019: “Siempre Bruja” como Ninibé​

como Ninibé​ 2019: “La gloria de Lucho” como Gloria Esperanza Vargas de Díaz

como Gloria Esperanza Vargas de Díaz 2020: “Verdad oculta” como la Coronel Diana Manrique​

como la Coronel Diana Manrique​ 2022: “A grito herido” como Karla​

como Karla​ 2023-2025: “La primera vez” como Ana Larrarte de Granados​

como Ana Larrarte de Granados​ 2024: “Arelys Henao, aún queda mucho por cantar” como Luz Arelys Henao Ruiz​

como Luz Arelys Henao Ruiz​ 2025: “Simplemente Alicia” como Alicia Fernández

Las películas de Verónica Orozco:

2001: “Bogotá 2016” como Verónica

como Verónica 2006: “Soñar no cuesta nada” como Dayana

como Dayana 2012: “Sanandresito” como la Sargento Fanny​

como la Sargento Fanny​ 2017: “El Caso Watson” como Angela Rojas​

como Angela Rojas​ 2018: “El Reality” como Constanza

5. SU CARRERA EN LA MÚSICA

Además de su exitosa carrera como actriz, Verónica también ha explorado su talento como cantante.

De esta forma, en el 2006, ella se lanzó al mercado musical colombiano con su sencillo “Las Bragas”, canción que causó polémica debido a las referencias a una relación lésbica en la letra.

Una década después de aquel debut, la artista estrenó el tema “¿Dónde está mi varón?” y, eventualmente, “Mala” (2020).

Puedes escuchar su música en plataformas como YouTube y Spotify.

6. LA VIDA PRIVADA DE VERÓNICA OROZCO

Si bien Verónica se casó con el actor Martín de Francisco en el 2007, este matrimonio no funcionó y se divorciaron.

Más tarde, en el 2011, ella conoció al psicólogo Juan Sebastián Restrepo, con quien tuvo una hija llamada Violeta (nacida el 3 de junio de 2012).

Y aunque esta relación también se rompió, ambos conservan un vínculo cordial por el bien de la menor.

7. FOTOS DE VERÓNICA OROZCO

La artista nació en una familia con una fuerte tradición actoral (Foto: Verónica Orozco / Facebook)

Verónica Orozco en una instantánea en blanco y negro que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @laveronicaorozco / Instagram)

Además de su trabajo como actriz, Verónica ha demostrado todo su talento como cantante (Foto: Verónica Orozco / Facebook)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí