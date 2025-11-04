Verónica Orozco es la actriz que hace de Alicia en “Simplemente Alicia”, la peculiar serie colombiana de Netflix que promete generar debate entre sus espectadores. Así, si llegaste a esta nota buscando conocer más sobre esta reconocida intérprete, a continuación, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!
Vale precisar que la ficción se centra en Alicia Fernández, una mujer que decide desafiar las convenciones sociales al casarse con dos hombres... sin que ninguno de ellos sepa de la existencia del otro.
En la serie de Netflix, además de Orozco, el elenco incluye a las estrellas Michel Brown y Sebastián Carvajal, quienes completan el trío protagonista.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Simplemente Alicia”:
1. ¿QUIÉN ES VERÓNICA OROZCO?
Verónica Orozco es una actriz y cantante colombiana que—desde muy temprana edad—demostró una clara vocación por las artes escénicas.
Y es que parece ser que “lo que se hereda no se hurta”, pues ella nació en una familia con una fuerte tradición actoral.
Resulta que su padre es el recordado actor Luis Fernando Orozco y su hermana es ni más ni menos que Ana María Orozco, la intérprete que saltó a la fama internacional al darle vida a Beatriz Pinzón Solano en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”.
2. FICHA DE DATOS DE VERÓNICA OROZCO
- Nombre completo: Verónica Orozco Aristizábal
- Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1979
- Edad: 46 años
- Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia
- Signo zodiacal: Géminis
- Instagram: @laveronicaorozco
3. LOS INICIOS DE VERÓNICA OROZCO
Debido a que era la profesión de su padre, Verónica vio alimentada su pasión por la actuación a muy corta edad.
Así, a los 13 años participó en el programa infantil “Oki Doki” (1992), en el que asumió el rol de Vainilla.
Este sería el punto de partida de una carrera que la consolidaría como una importante figura del entretenimiento colombiano.
4. LAS SERIES Y PELÍCULAS DE VERÓNICA OROZCO
A continuación, conoce los trabajos más destacados de la trayectoria de Verónica Orozco.
Las series de Verónica Orozco:
- 1992: “Oki Doki” como Vainilla
- 1994: “Dejémonos de vainas” como LadiDi
- 1999-2004: “Francisco el Matemático” como Magdalena Rivera
- 2000-2001: “Alicia en el país de las mercancías” como Alicia Cardona
- 2001-2002: “Isabel me la veló” como Isabel Vargas
- 2002-2003: “La lectora” como Laura Cervantes
- 2004-2005: “Las noches de Luciana" como María Catalina “Katia” Lopera
- 2010-2011: “A corazón abierto” como la Dra. María Alejandra Rivas Cavalier
- 2015-2016: “Anónima” como Victoria Cuartas / Ángela Valera / Carolina Guerrero
- 2016: “Bloque de búsqueda” como Mónica María Barrera / Ana María Velandia de Gavilán
- 2017-2018: “Hermanos y hermanas” como Catalina Soto Matiz
- 2019: “Siempre Bruja” como Ninibé
- 2019: “La gloria de Lucho” como Gloria Esperanza Vargas de Díaz
- 2020: “Verdad oculta” como la Coronel Diana Manrique
- 2022: “A grito herido” como Karla
- 2023-2025: “La primera vez” como Ana Larrarte de Granados
- 2024: “Arelys Henao, aún queda mucho por cantar” como Luz Arelys Henao Ruiz
- 2025: “Simplemente Alicia” como Alicia Fernández
Las películas de Verónica Orozco:
- 2001: “Bogotá 2016” como Verónica
- 2006: “Soñar no cuesta nada” como Dayana
- 2012: “Sanandresito” como la Sargento Fanny
- 2017: “El Caso Watson” como Angela Rojas
- 2018: “El Reality” como Constanza
5. SU CARRERA EN LA MÚSICA
Además de su exitosa carrera como actriz, Verónica también ha explorado su talento como cantante.
De esta forma, en el 2006, ella se lanzó al mercado musical colombiano con su sencillo “Las Bragas”, canción que causó polémica debido a las referencias a una relación lésbica en la letra.
Una década después de aquel debut, la artista estrenó el tema “¿Dónde está mi varón?” y, eventualmente, “Mala” (2020).
Puedes escuchar su música en plataformas como YouTube y Spotify.
6. LA VIDA PRIVADA DE VERÓNICA OROZCO
Si bien Verónica se casó con el actor Martín de Francisco en el 2007, este matrimonio no funcionó y se divorciaron.
Más tarde, en el 2011, ella conoció al psicólogo Juan Sebastián Restrepo, con quien tuvo una hija llamada Violeta (nacida el 3 de junio de 2012).
Y aunque esta relación también se rompió, ambos conservan un vínculo cordial por el bien de la menor.
7. FOTOS DE VERÓNICA OROZCO
