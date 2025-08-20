Con una presencia magnética y una versatilidad artística poco común, Víctor Isaac se está consolidando como una de las nuevas promesas de la actuación latinoamericana. En "Pecados inconfesables“, la serie original de Netflix, da vida a Ariel, un personaje clave dentro del thriller cargado de pasiones, secretos y dilemas morales.

Aunque su debut televisivo es reciente, su historia personal, marcada por música, moda y resiliencia, lo retrata como un artista todo terreno que apuesta por la autenticidad.

1. ¿Quién es Víctor Isaac?

Víctor Isaac es un actor, músico y modelo mexicano de 23 años, hijo de la cantante Marlene Calderón y del productor musical Sergio Andrade. Desde muy joven mostró talento musical, especialmente en el piano, pero también un lado artístico vinculado a la moda y la actuación.

En una reciente entrevista, confesó: “El arte para mí es una forma de expresar lo que siento y de descubrirme a mí mismo”. Esa autenticidad, sumada a su pasión por distintas disciplinas, lo ha convertido en una figura emergente a seguir.

A sus 23 años, construye su propio camino más allá de la sombra de su padre, Sergio Andrade. (Foto: Víctor Isaac / Instagram)

2. Datos personales de Víctor Isaac

Nombre completo: Víctor Isaac Calderón

Víctor Isaac Calderón Edad: 23 años

23 años Profesiones: Actor, músico y modelo

Actor, músico y modelo Personaje en Netflix: Ariel, en “Pecados inconfesables”

Ariel, en “Pecados inconfesables” Instrumento preferido: Piano

Piano Red social oficial: @victorisaacon

3. Carrera artística

Antes de llegar a la pantalla, Víctor Isaac participó en importantes campañas publicitarias, colaborando con marcas reconocidas en el mundo de la moda, donde se destacó por su imagen fresca y elegante.

Su versatilidad lo llevó al terreno de la actuación, siendo elegido para interpretar a Ariel en “Pecados inconfesables”, producción argentina de Telemundo Streaming Studios para Netflix. Con este papel, Víctor empieza a posicionarse como parte de una nueva generación de actores latinoamericanos con proyección internacional.

4. Músico de corazón

Más allá de su faceta frente a cámara, Víctor Isaac es pianista y comparte con frecuencia videos tocando en sus redes sociales. Su técnica y sensibilidad musical sorprenden a propios y extraños, dejando claro que no se trata de un pasatiempo, sino de una pasión vinculada a su identidad artística.

“Si mi vida fuera una película, el soundtrack estaría fabuloso”, dice entre risas, revelando cuánto significa la música en su día a día.

5. Víctor y su papel en “Pecados inconfesables”

En la serie, interpreta a Ariel, un personaje masculino joven que aporta frescura y complejidad al universo cargado de secretos y tensiones familiares. Su incorporación ha generado expectativa en la audiencia, especialmente por tratarse de uno de sus primeros grandes papeles frente al ojo internacional de Netflix.

6. Víctor Isaac: estilo y vida personal

Aunque heredó los reflectores debido a la polémica figura de su padre, Víctor ha decidido construir su propio nombre en la industria con disciplina y dedicación. Amante del gimnasio, la moda y la fotografía, comparte fragmentos íntimos en su Instagram, desde mañanas de entrenamiento hasta jornadas de rodaje.

7. Fotos de Víctor Isaac

Víctor Isaac es actor, modelo y pianista, combina arte, moda y música en su carrera (Foto: Víctor Isaac / Instagram)

Víctor Isaac ha modela para diferentes marcas (Foto: Víctor Isaac / Instagram)

