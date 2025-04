La segunda temporada de “The Last Of Us” llega después de dos años de espera y presenta nuevos personajes en el elenco. Uno de ellos es el actor estadounidense Young Mazino, quien interpreta a Jesse, un líder carismático dentro de su comunidad, que antepone las necesidades de los demás a las suyas propias, a veces con consecuencias personales. Descubre aquí los detalles sobre la vida y carrera del actor que promete destacar en esta esperada entrega de la serie de HBO Max.

¿De qué trata la temporada 2 de The Last Of Us? La historia avanza cinco años desde los eventos de la primera temporada. Joel y Ellie viven una aparente vida tranquila en una comunidad de supervivientes en Jackson, Wyoming. Sin embargo, esa calma se rompe cuando un evento inesperado desata una nueva ola de tensiones, peligros y decisiones difíciles.

Mazino en la promoción de “The Last of Us” Temporada 2, serie de HBO. (Foto: Young Mazino / Instagram) ×

¿QUIÉN ES YOUNG MAZINO, EL ACTOR QUE INTERPRETA A JESSE EN “THE LAST OF US” 2?

Christopher Young Kim, más conocido por su nombre artístico Young Mazino, es un actor estadounidense nacido y criado en Silver Spring, Maryland. Es hijo de inmigrantes coreanos; su padre emigró desde Corea del Sur a los 16 años. Tiene dos hermanas mayores.

Mazino es amante de la naturaleza, los animales y los deportes. En redes sociales, se le ha visto acompañado de su mascota. Además, practica artes marciales y posee cinturón negro de primer grado en taekwondo.

Young Mazino caracterizado como Jesse en “The Last of Us” Temporada 2, serie de HBO (Foto: Young Mazino / Instagram) ×

FICHA DE YOUNG MAZINO

Nombre artístico: Young Mazino

Young Mazino Nombre real: Christopher Young Kim

Christopher Young Kim Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1991

27 de agosto de 1991 Lugar de nacimiento: Maryland, EE.UU.

Maryland, EE.UU. Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Instagram: @youngmazino

¿DÓNDE ESTUDIÓ YOUNG MAZINO?

Inicialmente, asistió a la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore. Más adelante, se mudó a Nueva York para formarse como actor en el reconocido Stella Adler Studio of Acting.

CARRERA ACTORAL DE YOUNG MAZINO

Young Mazino es conocido por interpretar a Paul Cho en la aclamada miniserie de Netflix “Beef” (2023), donde dio vida al hermano menor del personaje de Steven Yeun. Su interpretación fue tan destacada que le valió una nominación al Premio Primetime Emmy como Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada.

También ha participado en producciones como “Blue Bloods”, “Prodigal Son”, “New Amsterdam”, entre otras. Próximamente será uno de los protagonistas de “Opus”, una película de terror producida por Macro y A24, escrita y dirigida por Mark Anthony Green.

AMANTE DE LOS DEPORTES

Además de su carrera como actor, Mazino es un entusiasta del deporte. Practica taekwondo desde joven y ha alcanzado el nivel de cinturón negro de primer grado.

El actor Young Mazino ha entrenado en artes marciales es cinturón negro en taekwondo, por ello luce esa figura. (Foto: Young Mazino / Instagram) ×

FOTOS DE YOUNG MAZINO

Young Mazino comparte momentos con su mascota en redes sociales. (Foto: Young Mazino / Instagram) ×

Mazino durante una sesión fotográfica promocional para HBO Max (Foto: Young Mazino / Instagram) ×