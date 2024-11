“Juegos sexuales” (“Cruel Intentions” en su idioma original) es una serie de Amazon Prime Video basada en la película homónima de 1999 protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon y Selma Blair, y en la novela “Les Liaisons Dangereuses” de Pierre Choderlos de Laclos. El drama desarrollado por Phoebe Fisher y Sara Goodman tiene como protagonistas a Sarah Catherine Hook, Savannah Lee Smith y Zac Burgess. ¿Qué se sabe sobre este último?

Zac Burgess asume el rol que Ryan Phillippe interpretó en la icónica película dirigida por Roger Kumble. Aunque en lugar de Sebastian Valmont, Burgess da vida a Lucien Belmont, el hermanastro de Caroline Merteuil que debe seducir a Annie Grover, la hija del vicepresidente.

1. ¿Quién es Zac Burgess?

Zac Burgess es un actor de 22 años y originario de Bellingen, Australia. Antes de protagonizar la serie “Cruel Intentions”, apareció en producciones como “Boy Swallows Universe”, “One Night” y “Totally Completely Fine”.

Zac Burgess, protagonista de "Juegos sexuales", es un actor australiano de 22 años (Foto: Zac Burgess/ Instagram)

2. Datos personales de Zac Burgess

Nombre: Zac Burgess

Edad: 22 años

Lugar de nacimiento: Bellingen, Australia

Nacionalidad: Australiana

Altura: 175 cm.

Cabello: Castaño

Ojos: Marrones

Instagram: _zacburgess_

3. ¿Dónde estudió Zac Burgess?

Zac Burgess estudió en la Academia de Artes Escénicas de Australia Occidental (WAAPA) en Perth, Australia desde 2021. Un año antes, estudió enfermería, e incluso obtuvo un certificado de TAFE NSW.

4. El padre de Zac Burgess también fue actor

Zac Burgess es hijo de Scott Burgess, actor australiano conocido por interpretar al Sargento Dave McCall en el drama policial “Water Rats” y por aparecer en las miniseries “1915″, “The Dirtwater Dynasty” y “The Great Bookie Robbery”. En 2023, Zac compartió en Instagram un poema para su padre que falleció en 2016.

Zac Burgess, protagonista de "Juegos sexuales", le dedicó un emotivo poema a su padre en redes sociales (Foto: Zac Burgess/ Instagram)

5. ¿Quién es la novia de Zac Burgess?

En 2023, Zac Burgess celebró un año de relación con Leah Gersteling, una kinesiología australiana conocida como Higher Ground Healing. La pareja ha compartido algunos románticos momentos en redes sociales. De hecho, Leah trabajó como sonidista en “Boy Swallows Universe”.

Zac Burgess tiene una relación amorosa con Leah Gersteling, una kinesiología australiana (Foto: Zac Burgess/ Instagram)

6. Zac Burgess no vio “Cruel Intentions” de 1999

En una entrevista con People, Zac Burgess admitió que no ha visto la película de 1999. “Decidí no verla a propósito”, confesó Zac. “No quería replicar actuaciones por accidente o intencionalmente”.

“No quería la presión de tener que, supongo, replicar la actuación de alguien”, agregó. “Y tuvimos mucha suerte de que los productores se mantuvieran firmes: no querían una actuación duplicada. Querían algo que fuera nuevo y que le aportáramos nuestra propia frescura”.

7. ¿En quién se inspiró para interpretar a Lucien Belmont?

Zac Burgess contó que se inspiró en Chad Bass de “Gossip Girl” para encontrar la voz de Lucien Belmont. “No he visto ‘Gossip Girl’. ¿A quién interpretó Chad Westwick? Cuando estaba buscando la voz de Lucian, vi un clip de él hablando en YouTube y pensé: ‘Me gusta, voy a robar un poco de eso’”, dijo a Brit + Co.

Zac Burgess interpreta a Lucien Belmont en la serie "Juegos sexuales" (Foto: Amazon Prime Video)

8. Filmografía de Zac Burgess

Bring Me Back (2018)

Totally Completely Fine (2023)

One Night (2023)

Nothing Gold Can Stay (2023)

Boy Swallows Universe (2024)

Cruel Intentions (2024)