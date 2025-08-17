“La noche siempre llega” (“Night Always Comes” en su idioma original), e thriller dramático que se estrenó en Netflix el 15 de agosto de 2025, ha logrado calar en la audiencia por su historia y gran elenco, entre quienes figuran Zack Gottsagen.

Con una mezcla de carisma, resiliencia y talento, Zack Gottsagen ha redefinido la representación en Hollywood. El actor estadounidense saltó a la fama mundial al protagonizar “The Peanut Butter Falcon” y se convirtió en símbolo de inclusión al ser el primer presentador de los Premios Oscar con síndrome de Down en 2020. Hoy interpreta a Kenny en “La noche siempre llega”, el intenso drama de Netflix.

1. ¿Quién es Zack Gottsagen?

Zachary Robin Gottsagen nació el 22 de abril de 1985 en Boynton Beach, Florida, Estados Unidos. De ascendencia judía y criado por su madre, Shelly Gottsagen, Zack rompió moldes desde su nacimiento, debutando como bebé en una película educativa sobre parto natural. A temprana edad descubrió que su pasión era la actuación y su historia está marcada por superar barreras y abrir puertas para la representación de personas con síndrome de Down en la industria.

Zack Gottsagen actúa en “Night Always Comes” (Foto: Zack Gottsagen /Instagram)

2. Datos personales de Zack Gottsagen

Nombre completo : Zachary Robin Gottsagen

: Zachary Robin Gottsagen Fecha de nacimiento : 22 de abril de 1985

: 22 de abril de 1985 Lugar de nacimiento : Boynton Beach, Florida, EE. UU. UU.

: Boynton Beach, Florida, EE. UU. UU. Nacionalidad : Estadounidense / Judío

: Estadounidense / Judío Altura : 1,58 m

: 1,58 m Madre: Shelly Gottsagen

3. Estudios

Zack Gottsagen estudió en la Bak Middle School of the Arts y se graduó en 2004 de la Dreyfoos School of the Arts, con especialidad en teatro. Fue el primer niño con síndrome de Down en ser completamente admitido en el distrito escolar del Condado de Palm Beach y luchó activamente por la inclusión educativa. Además de su formación teatral, participó en el Southern Dance Theatre durante tres años, contribuyendo también como instructor y como responsable de talleres en artes escénicas para niños en Standing Ovation Performing Arts.

4. Carrera y obras destacadas

La gran oportunidad de Zack Gottsagen llegó tras conocer a los directores Tyler Nilson y Michael Schwartz en el campamento Zeno Mountain Farm. A petición de Zack, escribieron y dirigieron “The Peanut Butter Falcon” (2019), donde interpretó a Zak, un joven con síndrome de Down que escapa de una residencia para cumplir su sueño de ser luchador profesional. La película, coprotagonizada por Shia LaBeouf y Dakota Johnson, fue un éxito de crítica y público, y le valió premios como el Rising Star Award, en Palm Springs; y el Newcomer Award de la Hollywood Critics Association. Participó en el musical inclusivo “Best Summer Ever” y llega a Netflix con el papel de Kenny en “La noche siempre llega” (2025).

Zack Gottsagen como Kenny y Vanessa Kirby como Lynette en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

5. Presentador en los Premios Oscar

En 2020, Gottsagen hizo historia como el primer presentador con síndrome de Down en los Premios Oscar, recibiendo una ovación de pie. Desde entonces, ha seguido sumando proyectos.

Zack Gottsagen recibió una gran ovación al subir al escenario del Dolby Theatre junto a Shia LaBeouf para anunciar a los nominados y ganadores de la categoría de cortometraje (Foto: Zack Gottsagen /Instagram)

6. Defensor de la inclusión

Además de actor, Zack Gottsagen es embajador de la inclusión y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Su presencia en la alfombra roja y discursos inspiradores han sido elogiados por organizaciones como la Ruderman Family Foundation.

7. Amante de la música

Apasionado por la música y el rap, Zack no teme explorar su lado artístico fuera del cine. También ha participado en proyectos televisivos, como el piloto de ABC inspirado en la vida de Susan Savage, junto a Felicity Huffman.

8. Filmografía seleccionada

“Cita a ciegas” (2014, España)

El halcón de mantequilla de cacahuete (2019)

“El mejor verano de la historia” (2020)

“La noche siempre llega” (2025, Netflix)

9. Premios notables

Rising Star Award (Palm Springs), Newcomer Award de Hollywood Critics Association, Artista Revelación por Associated Press.

10. Fotos Zack Gottsagen

Zack Gottsagen actúa en “Night Always Comes” (Foto: Zack Gottsagen /Instagram)

El actor estadounidense Zack Gottsagen brilló en “The Peanut Butter Falcon” (Foto: Zack Gottsagen /Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí