Zoraida Gómez es una de las participantes de la temporada 2 de “La Isla: Desafío Extremo”. Por lo tanto, si estás interesado en seguir de cerca el reality de Telemundo, seguro quieres conocer más sobre la actriz. En ese sentido, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda entrega del show televisivo presenta a 18 figuras en una competencia donde las alianzas pueden cambiar en un instante y el mejor aliado puede convertirse en el peor enemigo.

Y es que todos quieren llevarse el gran premio del programa conducido por Héctor Suárez Gomís: 200,000 dólares que beneficiarán a un solo concursante.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La Isla: Desafío Extremo”:

1. ¿QUIÉN ES ZORAIDA GÓMEZ?

Zoraida Gómez es una actriz mexicana reconocida por su trabajo en diversas producciones de su país de origen. Su hermano es el también intérprete Eleazar Gómez, con quien compartió roles en la serie juvenil “Rebelde”.

2. FICHA DE DATOS DE ZORAIDA GÓMEZ

Nombre completo: Zoraida Virginia Gómez Sánchez

Zoraida Virginia Gómez Sánchez Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1985

31 de mayo de 1985 Signo zodiacal: Géminis

Géminis Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Edad: 40 años

40 años Instagram: @zoraidagomezmx

3. ¿CÓMO COMENZÓ LA CARRERA ACTORAL DE ZORAIDA GÓMEZ?

Zoraida comenzó su carrera durante su niñez. Así, participó en proyectos como “Mujeres infieles” (1993), “La orilla de la tierra” (1994) e “Imperio de cristal” (1994).

En 1996, a los 11 años, obtuvo su primer papel protagónico. Se trataba de la telenovela “Cañaveral de pasiones”, donde le dio vida a Julia Santos Faberman en su infancia. Eventualmente, el personaje sería interpretado por Daniela Castro en su etapa adulta.

4. OTRAS PRODUCCIONES DE ZORAIDA GÓMEZ

A continuación, repasa algunos de los títulos más destacados de la carrera de Zoraida Gómez.

“Agua y aceite” (2002) como Mariana

“Enamórate” (2003) como Darketa

“Rebelde” (2004-2006) como José Luján Landeros

“Lola, érase una vez” (2007-2008) como Rafaela Santo Domingo Torres-Oviedo

“En nombre del amor” (2008-2009) como Liliana Vega

“Niña de mi corazón” (2010) como Carolina

5. LOS OTROS REALITY SHOWS DE ZORAIDA GÓMEZ

Para Zoraida, “La Isla: Desafío Extremo” no es la primera incursión en un reality show. Previamente, la artista ha aparecido—como participante—en los programas:

“Inseparables: amor al límite” (2022)

“Exatlón México” (2017)

6. ZORAIDA GÓMEZ, ¿TIENE PAREJA?

La respuesta corta es SÍ. Zoraida Gómez mantiene una larga relación con el empresario mexicano Jorge Torres. Ambos son los padres de un niño llamado Maximiliano (5 años), quien nació el pasado 9 de septiembre de 2020.

7. FOTOS DE ZORAIDA GÓMEZ

Zoraida Gómez se luce feliz en un evento al lado de su pareja, Jorge Torres (Foto: @zoraidagomezmx / Instagram)

La artista es parte del mundo del entretenimiento mexicano desde su trabajo como actriz infantil (Foto: Zoraida Gómez / Facebook)

Zoraida Gómez en una instantánea que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @zoraidagomezmx / Instagram)

