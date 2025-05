Todavía no lo terminamos de creer. Justo cuando creíamos que ya nada nos podía sorprender en esta edición de “La Casa de los Famosos All Stars”, llega un giro que dejó a medio mundo con la boca abierta. Estamos hablando de una de esas eliminaciones que nadie veía venir, de esas que rompen pronósticos, alianzas e incluso corazones.

Y no es exageración. La gala de este lunes 12 de mayo no solo fue tensa —como suelen ser todas en esta etapa tan decisiva del reality—, sino que tuvo ese ingrediente de drama inesperado que nos recuerda por qué este formato funciona tan bien. Lo que pasó cambió por completo el panorama de cara a la gran final… y sí, todos quedamos en shock.

LA GRAN SORPRESA DE LA ELIMINACIÓN

La eliminada de la noche fue Manelyk González, la influencer mexicana que muchos daban ya por finalista segura. La misma Mane que viene del mundo de “Acapulco Shore”, que ha sido apodada la “reina de los realities” y que parecía tener un fandom lo suficientemente sólido como para mantenerse hasta el último día. Pero no. El lunes, su historia dentro de la casa llegó a su fin.

El encargado de dar la noticia fue, como siempre, Javier Poza, con ese tono serio que ya te pone nervioso antes de que diga nada. “El público ha decidido que quien abandona la casa el día de hoy eres tú, Manelyk”, dijo frente a las nominadas. Era el día 98. Casi cien días de encierro, estrategias, alianzas y polémicas, y a un solo paso de la final... la puerta se le cerró a Mane.

Manelyk González fue eliminada de "La Casa de los Famosos All Stars" (Foto: Manelyk González / Instagram) ×

¿QUÉ PASÓ? ¿POR QUÉ SE FUE MANELYK?

Y ahí está la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué se fue alguien que parecía tan fuerte? Bueno, no hay una única razón, pero hay pistas claras. En los últimos días, Mane tuvo roces fuertes con Niurka Marcos, líder del cuarto Agua. Esas diferencias, sumadas al arrastre que tiene Niurka, pudieron haber influido directamente en los votos del público.

Algunos creen que los fans de Niurka hicieron campaña en contra de Manelyk o, por lo menos, no la apoyaron. Eso le abrió la puerta a Rosa Caiafa, que fue quien se salvó en esa gala de eliminación. Dicen que pudo haber recibido votos de los fans de Lupillo Rivera —quien ya está fuera, pero sigue muy activo apoyando a su team—. Todo eso, junto a los desacuerdos recientes, le jugaron en contra a Mane.

Lo de Manelyk no es cualquier eliminación. Estamos hablando de una de las participantes más icónicas de esta edición. Se notaba que ella venía con hambre de ganar y con una estrategia bastante firme. Pero así es este juego: a veces no basta con la popularidad o la experiencia. Y esta edición “All Stars” no perdona.

¿QUIÉNES SIGUEN EN COMPETENCIA?

Con la eliminación de Manelyk, la lista de los que siguen con vida en la competencia queda así: