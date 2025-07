Luego de “Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" y el próximo lanzamiento de "Monsters: Ed Gein“, Ryan Murphy ya prepara la temporada 4 de “Monsters”, su famosa serie antológica de ‘true crime’ para Netflix. Esta se centrará en nada más y nada menos que Lizzie Borden, la estadounidense conocida en la cultura popular como la “asesina del hacha”. Pero, ¿quién fue exactamente ella y de qué se la acusa? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que "Monsters: Lizzie Borden" tiene como actriz protagonista a Ella Beatty, reconocida por su trabajo previo en la serie "Feud: Capote vs. The Swans" y en la película "If I Had Legs I’d Kick You“.

Por otro lado, Rebecca Hall interpreta a Abby, la madrastra de Lizzie, mientras que Vicky Krieps se pone en la piel de Bridget Sullivan, la criada de la familia Borden.

¿QUIÉN FUE LIZZIE BORDEN, LA “ASESINA DEL HACHA”?

1. Los orígenes de Lizzie Borden

Lizzie Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River, Massachusetts. Ella era la hija de Andrew Jackson Borden, un acaudalado empresario textil y banquero, y Sarah Anthony Morse. Esta última murió en 1863 y, eventualmente, Andrew se casó con Abby Durfee Gray en 1865.

Así, Lizzie creció junto a su hermana mayor, Emma, en una casa que -pese a la riqueza de su padre- carecía de comodidades, como plomería interna.

2. Los asesinatos de 1892

El 4 de agosto de 1892, Andrew y Abby Borden fueron brutalmente asesinados a golpes con un hacha en su casa en Fall River.

Abby recibió 19 golpes en una habitación del piso superior, mientras que Andrew fue atacado más tarde en el sofá de la sala, recibiendo entre 10 y 11 golpes.

Cabe resaltar que los asesinatos ocurrieron durante el día, con Lizzie y la criada Bridget Sullivan presentes en la casa.

3. Las sospechas sobre Lizzie Borden

Lizzie, de entonces 32 años, se convirtió en la principal sospechosa debido a su presencia en la vivienda, la falta de una coartada sólida y las tensiones familiares por la riqueza de su padre y su relación con Abby.

Además, la policía encontró evidencia circunstancial, como su intento de comprar ácido prúsico (otro nombre para el cianuro de hidrógeno) el día anterior y la quema de un vestido que afirmaba estar manchado con pintura, pero que los fiscales creían que tenía sangre.

4. El juicio contra Lizzie Borden

Tras su arresto el 11 de agosto de 1892, Lizzie fue juzgada en junio de 1893 por asesinato en primer grado.

Sin embargo, a pesar de la evidencia circunstancial, no se encontraron pruebas directas, como sangre en ella o un arma definitiva.

De esta manera, el jurado, influenciado por su estatus social y la percepción de que una mujer de su clase no cometería tal crimen, la absolvió después de una deliberación de una hora y media.

5. Otros sospechosos del caso

Además de Lizzie, otras personas fueron consideradas sospechosas del crimen. Entre ellas, se encontraban: un misterioso “hombre salvaje”, la criada Bridget Sullivan, John Morse, quien era tío de Lizzie, y un supuesto hijo ilegítimo de Andrew.

No obstante, dado que las sospechas sobre estos individuos eran solo especulativas, nunca se presentaron cargos contra ellos.

6. ¿Qué pasó con Lizzie Borden?

Pese a su absolución, Lizzie fue excluida de la comunidad de Fall River, lugar donde vivió hasta su muerte por neumonía en 1927.

Los asesinatos jamás se resolvieron, por lo que se convirtieron en una sensación mediática que hizo que la casa de los Borden se transformara en un museo y, más tarde, en un alojamiento para turistas.

Una fotografía del archivo de la estadounidense Lizzie Borden (Foto: Dominio público / Wikimedia Commons)

