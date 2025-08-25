Durante años, los habitantes de Anchorage, Alaska, vieron en Robert Hansen a un vecino ejemplar: panadero de profesión, esposo y padre de dos hijos. Sin embargo, detrás de esa imagen respetable se escondía uno de los asesinos seriales más sádicos de la historia de Estados Unidos.

Apodado por la prensa como “The Butcher Baker” (el Panadero carnicero), Hansen confesó haber asesinado al menos a 17 mujeres, aunque las investigaciones sugieren que sus víctimas podrían superar la treintena. Su modus operandi era tan escalofriante como calculado: secuestraba a trabajadoras sexuales y bailarinas, las llevaba en su avioneta a cabañas situadas en zonas boscosas y, tras someterlas a abusos, las soltaba en la naturaleza. Desde la distancia, armado con su rifle Ruger Mini-14, las cazaba como si se tratara de animales.

Infancia marcada por el rechazo

Nació en Iowa en 1939, hijo de un inmigrante danés. Tartamudo, con un grave acné y un carácter retraído, fue víctima de burlas y rechazos durante su adolescencia. Ese resentimiento hacia las mujeres que lo ridiculizaron fue creciendo como una herida que marcaría su destino criminal.

¿Cómo salieron a la luz los crímenes de “The Butcher Baker”?

El 13 de junio de 1983, una joven de 17 años llamada Cindy Paulson, una de las víctimas, logró escapar de Hansen y dio testimonio clave a la policía. Relató cómo había sido secuestrada, esposada y llevada a un aeropuerto donde él planeaba transportarla a su cabaña. Su fuga permitió destapar el patrón de desapariciones de mujeres en la región y puso a los investigadores en la pista correcta.

Robert Hansen es acusado de la muerte de 17 mujeres a quienes asesinó de una brutal manera (Foto: FoxNews)

La detención y sentencia del asesino de Alaska

Los detectives, con la ayuda del FBI, lograron conectar a Hansen con varios cuerpos encontrados en zonas boscosas cercanas a Anchorage. En su casa hallaron armas, joyas de las víctimas y un inquietante mapa marcado con “X” en los lugares donde había enterrado cadáveres. Finalmente, acorralado por las pruebas, confesó.

En 1984 fue sentenciado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cumplió su condena en Alaska hasta su muerte, ocurrida el 21 de agosto de 2014 a los 75 años .

El caso de Hansen sigue estremeciendo a criminólogos y estudiosos: un hombre común, con oficio, familia y reputación de buen vecino, que escondió por años una de las mentes más crueles de la historia criminal de Alaska. Su sobrenombre, “panadero carnicero”, refleja con crudeza la paradoja de un asesino que usaba el bosque como su propio cementerio.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí