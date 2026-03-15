¡La gran noche de Hollywood ya está aquí! Este domingo 15 de marzo descubriremos quién ganó el premio a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026. La estatuilla dorada de la 98.ª edición tiene a Timothée Chalamet como gran favorito por su papel en Marty Supreme. Tras arrasar en los Globos de Oro, a sus 30 años podría convertirse en el segundo ganador más joven en la historia de esta disputada categoría. La expectación entre los cinéfilos hispanos en EE. UU. está por las nubes.
Frente a él compite el legendario Leonardo DiCaprio, quien busca su segundo Óscar por One Battle After Another y unirse a un selecto club de 11 actores con múltiples victorias. Por su parte, Ethan Hawke consigue al fin su primera nominación como actor principal gracias a Blue Moon, sumando ya cinco menciones en su prestigiosa carrera. Estos veteranos prometen dar la batalla hasta el último minuto durante la ceremonia. Guarda esta página para seguir nuestro resultado final en directo.
Michael B. Jordan debuta entre los nominados con un doble papel magistral interpretando a gemelos en Sinners. De llevarse el galardón, la estadística marcaría un hito fundamental: sería apenas el sexto actor de raza negra en ganar esta categoría en toda la historia de los Óscar. Este exclusivo grupo incluye únicamente a leyendas como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith. Su reciente triunfo en los Actor Awards lo mantiene con fuertes esperanzas.
Finalmente, la representación internacional llega con Wagner Moura por el thriller brasileño The Secret Agent. Históricamente, las actuaciones en idiomas distintos al inglés tienen un récord de 1 victoria y 11 derrotas en esta categoría, siendo el italiano Roberto Benigni (La vida es bella, 1998) el único en lograrlo. Mantente conectado a nuestra cobertura este fin de semana, porque actualizaremos el resultado final en directo al instante. ¡Acompáñanos a celebrar la magia del cine!
Y el Oscar a Mejor Actor es para...
En este apartado te diremos quién fue el que se llevó la estatuilla a Mejor Actor en la 98.ª edición de los Premios Óscar.
Lista completa de nominados a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle after Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
Ganadores al premio a Mejor Actor en los Oscars de los últimos 25 años
- 2025 – Adrien Brody, The Brutalist
- 2024 – Cillian Murphy, Oppenheimer
- 2023 – Brendan Fraser, The Whale
- 2022 – Will Smith, King Richard
- 2021 – Anthony Hopkins, The Father
- 2020 – Joaquin Phoenix, Joker
- 2019 – Rami Malek, Bohemian Rhapsody
- 2018 – Gary Oldman, Darkest Hour
- 2017 – Casey Affleck, Manchester by the Sea
- 2016 – Leonardo DiCaprio, The Revenant
- 2015 – Eddie Redmayne, The Theory of Everything
- 2014 – Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club
- 2013 – Daniel Day‑Lewis, Lincoln
- 2012 – Jean Dujardin, The Artist
- 2011 – Colin Firth, The King’s Speech
- 2010 – Jeff Bridges, Crazy Heart
- 2009 – Sean Penn, Milk
- 2008 – Daniel Day‑Lewis, There Will Be Blood
- 2007 – Forest Whitaker, The Last King of Scotland
- 2006 – Philip Seymour Hoffman, Capote
- 2005 – Jamie Foxx, Ray
- 2004 – Sean Penn, Mystic River
- 2003 – Adrien Brody, The Pianist
- 2002 – Denzel Washington, Training Day
- 2001 – Russell Crowe, Gladiator