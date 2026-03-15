¡La gran noche de Hollywood ya está aquí! Este domingo 15 de marzo descubriremos quién ganó el premio a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026. La estatuilla dorada de la 98.ª edición tiene a Timothée Chalamet como gran favorito por su papel en Marty Supreme. Tras arrasar en los Globos de Oro, a sus 30 años podría convertirse en el segundo ganador más joven en la historia de esta disputada categoría. La expectación entre los cinéfilos hispanos en EE. UU. está por las nubes.

Frente a él compite el legendario Leonardo DiCaprio, quien busca su segundo Óscar por One Battle After Another y unirse a un selecto club de 11 actores con múltiples victorias. Por su parte, Ethan Hawke consigue al fin su primera nominación como actor principal gracias a Blue Moon, sumando ya cinco menciones en su prestigiosa carrera. Estos veteranos prometen dar la batalla hasta el último minuto durante la ceremonia. Guarda esta página para seguir nuestro resultado final en directo.

Michael B. Jordan debuta entre los nominados con un doble papel magistral interpretando a gemelos en Sinners. De llevarse el galardón, la estadística marcaría un hito fundamental: sería apenas el sexto actor de raza negra en ganar esta categoría en toda la historia de los Óscar. Este exclusivo grupo incluye únicamente a leyendas como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith. Su reciente triunfo en los Actor Awards lo mantiene con fuertes esperanzas.

Finalmente, la representación internacional llega con Wagner Moura por el thriller brasileño The Secret Agent. Históricamente, las actuaciones en idiomas distintos al inglés tienen un récord de 1 victoria y 11 derrotas en esta categoría, siendo el italiano Roberto Benigni (La vida es bella, 1998) el único en lograrlo. Mantente conectado a nuestra cobertura este fin de semana, porque actualizaremos el resultado final en directo al instante. ¡Acompáñanos a celebrar la magia del cine!

La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Y el Oscar a Mejor Actor es para...

En este apartado te diremos quién fue el que se llevó la estatuilla a Mejor Actor en la 98.ª edición de los Premios Óscar.

Lista completa de nominados a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle after Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Descubre cómo ver los Oscars 2026 y la alfombra roja de E! en vivo desde EE. UU. y México, por TV y streaming, con horarios oficiales, opciones sin cable y más. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Ganadores al premio a Mejor Actor en los Oscars de los últimos 25 años

2025 – Adrien Brody, The Brutalist

2024 – Cillian Murphy, Oppenheimer

2023 – Brendan Fraser, The Whale

2022 – Will Smith, King Richard

2021 – Anthony Hopkins, The Father ​

​ 2020 – Joaquin Phoenix, Joker ​

​ 2019 – Rami Malek, Bohemian Rhapsody ​

​ 2018 – Gary Oldman, Darkest Hour

2017 – Casey Affleck, Manchester by the Sea

2016 – Leonardo DiCaprio, The Revenant

2015 – Eddie Redmayne, The Theory of Everything

2014 – Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club

2013 – Daniel Day‑Lewis, Lincoln

2012 – Jean Dujardin, The Artist

2011 – Colin Firth, The King’s Speech

2010 – Jeff Bridges, Crazy Heart

2009 – Sean Penn, Milk ​

​ 2008 – Daniel Day‑Lewis, There Will Be Blood ​

​ 2007 – Forest Whitaker, The Last King of Scotland ​

​ 2006 – Philip Seymour Hoffman, Capote ​

​ 2005 – Jamie Foxx, Ray ​

​ 2004 – Sean Penn, Mystic River ​

​ 2003 – Adrien Brody, The Pianist

2002 – Denzel Washington, Training Day

2001 – Russell Crowe, Gladiator