¡La noche más esperada de Hollywood por fin está aquí! Si te preguntas quién ganó el premio a Mejor Actriz en los Premios Óscar 2026, acompáñanos en esta cobertura con el resultado final en directo. Esta categoría es una de las más prestigiosas de la gala dominical y, aunque las apuestas apuntan a una clara favorita, la Academia siempre guarda sorpresas hasta el último segundo. Sigue nuestra actualización en tiempo real para enterarte al instante de quién se lleva la codiciada estatuilla dorada a casa.

Antes de coronar a la ganadora, es vital reconocer a las brillantes nominadas de este año. Rose Byrne deslumbra en If I Had Legs I’d Kick You con una actuación que explora profundamente nuestras mayores inseguridades de forma inquietante y fascinante. A su vez, Kate Hudson nos regala en Song Sung Blue la interpretación más emotiva y poderosa de su carrera. El talentoso grupo lo completan Renate Reinsve, estelar en Sentimental Value, y la siempre impecable Emma Stone con su firme papel en Bugonia.

Sin embargo, todos los expertos coinciden en que Jessie Buckley domina la contienda sin rivales cercanos. Su majestuoso trabajo como Agnes en Hamnet no solo es la actuación del año, sino una de las mejores de la última década. Buckley logra aterrizar la mítica figura de William Shakespeare, mostrándonos el lado más crudo y real de una madre enfrentando el duelo y las adversidades de su época. Su capacidad para transmitir alegría y dolor de forma tan palpable la hace simplemente inolvidable.

Con un nivel actoral de esta magnitud, todo indica que el nombre de Jessie Buckley será el que resuene en el teatro. Mantén esta página actualizada para conocer el resultado final en directo apenas se abra el sobre oficial. Para nuestra comunidad cinéfila en Estados Unidos, la mesa está servida para presenciar un momento verdaderamente histórico en el séptimo arte. ¡No te despegues de nuestra cobertura minuto a minuto y celebra con nosotros la gran fiesta del cine!

Descubre el ganador del Óscar 2026 a Mejor Actor. Revisa nominados, resultado final y detalles de la categoría en vivo para hispanohablantes en USA. | Crédito: oscars.org / Composición Mag

Y el Oscar a Mejor Actriz es para...

En este apartado te diremos quién fue la que se llevó la estatuilla a Mejor Actriz en la 98.ª edición de los Premios Óscar.

Lista completa de nominadas a Mejor Actor en los Premios Óscar 2026

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Los Premios Óscar 2026 corresponden a la 98° edición de los premios de la Academia de Hollywood y reconocen a las mejores películas estrenadas en 2025. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Ganadoras al premio a Mejor Actriz en los Oscars de los últimos 25 años

2025 – Mikey Madison, Anora

2024 – Emma Stone, Poor Things (Pobres criaturas)

2023 – Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)

2022 – Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye)

2021 – Frances McDormand, Nomadland

2020 – Renée Zellweger, Judy

2019 – Olivia Colman, The Favourite

2018 – Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios por un crimen)

2017 – Emma Stone, La La Land

2016 – Brie Larson, Room (La habitación)

2015 – Julianne Moore, Still Alice (Siempre Alice)

2014 – Cate Blanchett, Blue Jasmine

2013 – Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas / El lado luminoso de la vida)

2012 – Meryl Streep, The Iron Lady (La dama de hierro)

2011 – Natalie Portman, Black Swan

2010 – Sandra Bullock, The Blind Side

2009 – Kate Winslet, The Reader (El lector)

2008 – Marion Cotillard, La Vie en Rose (La vida en rosa)

2007 – Helen Mirren, The Queen (La reina)

2006 – Reese Witherspoon, Walk the Line

2005 – Hilary Swank, Million Dollar Baby

2004 – Charlize Theron, Monster

2003 – Nicole Kidman, The Hours (Las horas)

2002 – Halle Berry, Monster’s Ball

2001 – Julia Roberts, Erin Brockovich