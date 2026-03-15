La carrera por el Óscar 2026 a Mejor Película llega al domingo 15 de marzo marcada por un duelo electrizante entre Sinners (Pecadores) y One Battle After Another (Una batalla tras otra). La primera parte como gran sensación de la temporada con un récord histórico de 16 nominaciones, un hito nunca antes visto en la Academia. La segunda, con 13 candidaturas, se ha consolidado como la gran favorita del circuito de premios previo y llega con el impulso de la crítica especializada. El choque entre ambas se perfila como uno de los más abiertos e impredecibles de los últimos años, sin un consenso claro sobre cuál terminará levantando la estatuilla principal.

¿Quién ganó el premio a mejor película en los Óscar 2026?

NOMINADOS GANADOR F1 — Frankenstein — Hamnet — Marty Supreme — One Battle After Another — The Secret Agent — Sentimental Value — Sinners — Train Dreams —

Antesala del premio a mejor película en los Óscar 2026

Dirigida por Ryan Coogler, Sinners combina terror y musical para abordar, a través de una potente metáfora vampírica, el conflicto racial que ha atravesado históricamente a la sociedad estadounidense. Ese cóctel de riesgo autoral y ambición comercial se ve reforzado por su gran desempeño en taquilla, algo que suele pesar en el ánimo de los votantes. Sin embargo, la mezcla de géneros juega en su contra: ni el terror ni los musicales han sido tradicionalmente los favoritos de la Academia, lo que introduce incertidumbre sobre hasta qué punto los académicos estarán dispuestos a premiar una propuesta tan híbrida.

En el otro frente, One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, retrata la desesperación de un exrevolucionario acosado por su pasado en un contexto de tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes. Aunque la película se ha vendido durante la campaña como una comedia, su trasfondo político y social le da un peso dramático que puede conectar con un electorado más clásico dentro de la Academia. Haber arrasado en el circuito previo la coloca como una alternativa muy sólida para quienes vean en ella un equilibrio más reconocible entre cine de autor y tradición académica.

Alrededor de este duelo se ordena un grupo de aspirantes que podrían dar la sorpresa, pero que parten un escalón por detrás: F1 (F1), Frankenstein (Frankenstein), Hamnet (Hamnet), Marty Supreme (Marty Supreme), The Secret Agent (El agente secreto), Sentimental Value (Valor sentimental), Sinners (Pecadores / Los pecadores) y Train Dreams (Sueños de trenes) completan la lista de nominadas. Todas han encontrado su público y reconocimiento crítico, pero el relato de la noche parece inevitablemente dominado por el posible asalto al récord histórico de premios. Si Sinners o One Battle After Another convierten buena parte de sus nominaciones en estatuillas, podrían incluso aspirar a superar las once conquistas que, hasta hoy, comparten Ben-Hur, Titanic y El señor de los Anillos: El retorno del rey.